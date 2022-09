Mestaruuden varmistuminen lähestyy vääjäämättä, kun Max Verstappen dominoi formularadoilla.

Max Verstappen on jo käytännössä varma maailmanmestari.

Formula 1 -kausi on ollut tähän asti Red Bullin Max Verstappenin juhlaa.

Kaula MM-sarjassa toisena olevaan Ferrarin Charles Leclerciin on jo 116 pistettä, ja hollantilaisella on mahdollisuus varmistaa mestaruutensa viikonloppuna. Toinen Red Bull kuljettaja Sergio Perez on yhdeksän pistettä Leclercin takana.

MM-sarjan sunnuntain osakilpailu ajetaan Singaporessa. Sen jälkeen jäljellä on enää viisi osakilpailua sekä yksi sprinttikilpailu.

Jos sama kuljettaja voittaisi kaikki nämä kilpailut, tarjolla olisi 133 pistettä: 25 pistettä osakilpailuista ja kahdeksan sprinttikisasta.

Lisäksi nopeimmasta kierroksesta jokaisessa viidessä osakilpailussa saa pisteen, joten kokonaissaldo kuljettajalle voi olla korkeintaan 138 pistettä. Jos ero kasvaa siihen, Verstappen varmistaa mestaruuden. Tasapisteissä hän voittaa, koska osakilpailuvoitot ratkaisevat eikä kukaan voi enää nousta niissä tasoihin.

Verstappenin eron Leclerciin pitäisi kasvaa Singaporessa 22 pisteellä, joten mestaruus voi varmistua vain voitolla.

Toisesta sijasta saa 18 pistettä, joten se ei riitä mestaruuden varmistamiseen Verstappenille edes nopeimman kierroksen lisäpisteen kanssa.

Mikäli Verstappen voittaa, pitää Leclercin saavuttaa vähintään neljä pistettä. Sen saa kahdeksannesta sijasta. Yhdeksäs sija tuo vain kaksi pistettä, joten se sijoitus ei riitä Leclercille edes nopeimman kierroksen pisteen kanssa.

Voitto ja nopein kierros Verstappenille tarkoittaisi Leclercin kannalta seitsemännen sijan vaatimusta.

Verstappenin voittaessa Perezin pitää sijoittua kärkikolmikkoon, jos Perez ei aja nopeinta kierrosta. Neljäs sija nopeimman kierroksen kera pitää minimaalisen pienen oljenkorren voimassa.

Verstappenin ajaessa nopeimman kierroksen neljäs sija ei riitä Perezille vaan sijoituksen pitää olla kolmen kärjessä.

Myös Mercedeksen George Russell on ainakin teoreettisesti mukana mestaruusjahdissa. Hänet Verstappen pudottaa kyydistä, jos ero kasvaa kuudella pisteellä.

Pisteitä jaetaan nykyisin voittajalle 25, toiselle 18, kolmannelle 15 ja siitä alaspäin kymmenenteen sijaan asti kaavalla 12–10–8–6–4–2–1, minkä lisäksi nopein kierros saa yhden pisteen.

Mikäli sekä Verstappen että Leclerc ajavat maaliin, mestaruuden ratkeaminen vielä Singaporessa on epätodennäköistä. Ero on kuitenkin kasvanut niin suureksi, että sinetin saaminen lähestyy vääjäämättä.

Singaporen jälkeen ajetaan Japanissa viikkoa myöhemmin. Sen kisan jälkeen Verstappen on mestari, mikäli ero on 112 pisteessä. Eron Leclerciin pitäisi siis kaventua nykyisestä neljällä pisteellä kahden kisan aikana.

Singaporen GP ajetaan sunnuntaina kello 15 Suomen aikaa.