Kalle Rovanperän maailmanmestaruus voi varmistua jo viikonloppuna, mutta perjantain erikoiskokeet ratkaisevat paljon. Ehjää kisaa tavoitteleva Rovanperä auraa silloin muille tietä.

Toyotan Kalle Rovanperä on entistä lähempänä rallin maailmanmestaruutta, vaikka kaksi edellistä osakilpailua ovatkin sujuneet mollivoittoisesti.

Torstaiaamuna Suomen aikaa alkavassa Uuden-Seelannin MM-rallissa Rovanperä tarvitsee kahdeksan pistettä enemmän kuin pahin uhkaaja, Hyundai-kuski Ott Tänak, jotta ensimmäinen suomalainen MM-titteli 20 vuoteen varmistuu.

Marcus Grönholm ajoi rallin maailmanmestariksi vuonna 2002.

Jos Rovanperä onnistuu voittamaan Uudessa-Seelannissa, hän tarvitsee mestaruuden varmistaakseen seitsemän pistettä enemmän kuin virolainen.

Rovanperä on Tänakia edellä kauden voittomäärässä.

"Turha sitä mestaruutta on miettiä. Sitten jos näyttää, että se on tulossa, niin antaa tulla. Tilanne ei kuitenkaan näytä ihan hirveän helpolta”, Rovanperä sanoi ennakkotesteissä Keski-Suomessa.

"Toki kaikki on mahdollista, mutta Hyundai on näyttänyt viime kisoissa, että he ovat tosi kovassa iskussa. Päätavoitteena on ajaa ehjä kisa ja saada mahdollisimman hyvät pisteet”, Rovanperä korosti.

Uudessa-Seelannissa ajetaan MM-pisteistä ensi kertaa kymmeneen vuoteen, joten suurimmalle osalle sarjan kuljettajista kyseessä on uusi seikkailu.

"Varmasti mielenkiintoinen kisa on luvassa. Olen kuullut vain hyviä asioita maasta ja rallista sekä siitä, miten upeita erikoiskokeet ovat. Olen yrittänyt valmistautua katsomalla kaikki vanhat videot, mitä olen käsiini saanut”, Rovanperä kertoi.

”Sitä kautta olen pyrkinyt ymmärtämään, millaisia pätkät ovat ja mitä ne vaativat autolta.”

Rovanperä joutuu MM-sarjan johtajana jälleen tuskaiseen rooliin perjantaina, kun nuori suomalaiskuski auraa tietä irtosorasta takana tuleville.

Tehtävän vaikeutta lisää, että perjantaina ajetaan yli 60 prosenttia koko kilpailun kilometrimäärästä.

"Yleinen mielipide on, että siellä kärsii aika paljon lähtöpaikasta. Tienpinta on kovaa ja sen päällä paljon irtosoraa. Pitää vain toivoa, etteivät heti takana tulevat kuskit hyödy tilanteesta paljon”, Rovanperä viittasi Tänakiin ja toiseen Hyundai-kuski Thierry Neuvilleen.

”Selvää on, että tie paranee auto autolta. Eihän lähtökohta kovin hyvältä kuulosta. Ei tässä auta silti valittaa. Näillä mennään, mitä on annettu”, Rovanperä sanoi.

MM-sarjan edellisessä rallissa Kreikassa koko Toyotan rallitalli oli kaukana Hyundain suorituskyvystä.

Rovanperä uskoo, että nopeammilla ja jouheammilla Uuden-Seelannin teillä tilanne ei ole yhtä paha. Vauhtia Toyota haki testaamalla ennen kisaa omalla testialueellaan.

"Isoin homma meillä on saada autoon lisää vauhtia. Toki tein Kreikassa itsekin virheen, mutta ei viikonloppu kovin hyvä ollut muutenkaan. Insinöörit ja kaikki muutkin ovat nyt ehtineet miettiä, miten autoa parannetaan. Ainakin testien perusteella kaikki kuskit ovat positiivisilla fiiliksillä”, Rovanperä kertoi.