Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva jättäisi mieluusti Norjan ja Ruotsin kohtaamisen väliin EM-karsinnoissa, joihin Huuhkajat pääsee toisesta arvontakorista.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva seurasi tiistai-iltana tiiviisti, miten Huuhkajille käy Kansojen liigassa parhaan lohkokakkosen paikan osalta.

Ensin Kanerva seurasi Norjan ja Serbian välistä koitosta, mutta Serbian 2–0-johdossa peliksi vaihtui Armenian ja Irlannin peli, jossa Armenia nousi kahden maalin takaa tasoihin.

Armenian voitto olisi tarkoittanut lohkojumbon vaihtumista, mikä olisi sekoittanut pakkaa myös kakkosten vertailussa.

”Oli vähän jännitettä. Jos Armenia olisi hoitanut, olisi mennyt läskiksi. Oli mielenkiintoista. Ollaanko koskaan kakkoskorissa oltukaan?”, Kanerva pohti HS:lle puhelimitse.

Suomen kanssa EM-kisojen lohkoarvonnan kakkoskorissa ovat Tanska, Itävalta, Tšekki, Englanti, Wales, Israel, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Skotlanti. Nämä joukkueet eivät siis voi olla Suomen lohkossa.

”Kyllä tuossa ihan haasteellisia joukkueita voi tulla, mutta se helpottaa, jos miettii, että Ranska ja Englanti eivät voi tulla eikä tarvitse lähteä enää Zenicaan. Se on tarpeeksi tuttu paikka.”

Zenicassa pelaa kotipelinsä Bosnia ja Hertsegovina. Suomi on pelannut samassa karsintalohkossa kaksissa viime arvokisakarsinnoissa sekä tämän kertaisessa Kansojen liigassa.

Vajaassa vuorokaudessa tuloksen selviämisen jälkeen Kanervan mieleen on muodostunut myös toivelohko. Ensimmäinen kori on täynnä kovia joukkueita, mutta Kanervan valinta osuisi Unkariin.

Kakkoskorissa Suomi on itse, eli seuraava joukkue tulisi kolmoskorista. Siellä tarjolla olisivat niin Norja kuin Ruotsikin, mutta Kanervan valinta menisi toisaalle.

”Kolmoskorista ottaisin Armenian”, Kanerva paljastaa.

”Vaikka Ruotsi putosikin, se on hyvä joukkue. Samoin Norja on paha. Jos tulee Pohjoismaista, niin Islanti sitten.

Viidennestä korista paras vaihtoehto Kanervan mielestä olisi Gibraltar, kuudennesta San Marino. Gibraltarin vaihtoehdoksi Kanerva tarjoaa Maltaa.

Kansojen liigan pohjoismainen puheenaihe on ollut Ruotsin putoaminen B-liigasta pykälän alemmas. Sinikeltaisia arvioitaessa sen ei kannata antaa liiaksi hämätä.

”Ruotsi on pelannut viime vuodet erittäin korkealla tasolla ja odotusarvot ovat todella suuret. Nyt on ollut vaikeampaa. Näitä tulee aina välillä, kun kaikki ei ihan pelitä. Meidän kannalta se oli hyvä tulos, mutta uskon, että Ruotsi sieltä vielä tulee”, Kanerva sanoo.

”Heillä on hyvä joukkue ja poissaoloja jonkin verran. Varmasti analysoidaan tarkkaan. Uskon, että saavat kurssin kääntymään.”

Suomi on viime vuosikymmenellä käynyt ajoittain jopa neloskorissa arvokisa-arvonnoissa. Siihen nähden toinen kori on selvää kehitystä. Kansojen liigaa on pelattu nyt kolme kautta ja Kanerva on tyytyväinen tuoreehkon kilpailun antiin Huuhkajien kannalta.

”Kansojen liigassa saa pelata oman tason joukkueita vastaan. Kun on päästy B-liigaan, on saatu entistä kovempia pelejä. Näissä on panosta ja ne ovat tasokkaita pelejä. Tämä on erittäin tervetullut kilpailu, joka on palvellut meitä todella hyvin.”

Jalkapallon EM-kilpailut pelataan vuonna 2024 Saksassa.