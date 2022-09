Rory McIlroy osoittaa syyttävällä sormella Saudi-Arabian tukemaa LIV-kiertuetta, joka maksaa sinne siirtyville pelaajille tähtitieteellisiä palkkioita.

Golfin maailman ykköspelaajiin kuuluva Rory McIlroy ei peitellyt sanojaan, kun hän arvosteli lajinsa kansainvälistä nykytilaa.

Pohjoisirlantilaisen mielestä Saudi-Arabian tukema LIV-rahakiertue repii golfyhteisöä.

”Golf hajottaa itse itsensä. Golf on menossa tällä hetkellä väärään suuntaan. Se ei ole hyväksi kenellekään. En halua, että golf pilaa maineensa, en ole koskaan halunnut”, McIlroy sanoi St. Andrewissa.

Siellä alkaa torstaina Euroopan pääkiertueen (DP World Tour) kilpailu, Alfred Dunhill Links Chamionship.

McIlroy osoitti syyttävän sormensa nimenomaan LIV:iin, joka maksaa sinne siirtyville pelaajille tähtitieteellisiä palkkioita. Lisäksi LIV on sanonut, että se voi tarvittaessa vielä jopa kolminkertaistaa palkkionsa.

St. Andrewesin legendaarisella kentällä Skotilannissa jaossa on viiden miljoonan USA:n dollarin, noin 5,17 miljoonan euron palkintopotti.

LIV:n turnauksissa palkintopotti saattaa nousta 20 miljoonaan dollariin. Pelkästä allekirjoitussopimuksesta LIV:lle siirtyneet pelaavat ovat kuitanneen kymmeniä miljoonia dollareita.

”Asioista pitäisi pystyä keskustelemaan ja vetämään rajoja. Tilanne alkaa olla vaikea, kun vireillä on jo oikeusjuttuja”, McIlroy sanoi,

LIV:n kilpailuissa pelataan kolme kierrosta, eli 54 reikää. Siitä tulee myös kiertueen nimi roomalaisten numeroin mukaan.

Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueella PGA:lla ja Euroopan-kiertueella pelataan neljä kierrosta eli neljä päivää.

LIV:lle siirtyneiden pelaajien mukaan lyhyemmät kilpailut säästävät aikaa muun muassa perheen pariin.

Pelaajat eivät saa LIV:n kilpailuista rankingpisteitä. Näin he putoavat hiljalleen alaspäin maailmanlistalla, eivätkä voi kilpailla esimerkiksi olympiakisoissa tai arvostetussa Ryder cupissa.

”Minulle se ei tietenkään ole ongelmaa, etteivät saa rankingpisteitä ollenkaan. On vaikea perustella, miksi heidän pitäisi saada niitä, jos LIV on luonut omat sääntönsä”, McIlroy sanoi. Mutta sinun on vain täytettävä kriteerit, ja jos et täytä kriteerejä, on vaikea perustella, miksi sinun pitäisi saada niitä."