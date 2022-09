Tel Avivissa on menossa tenniksen ATP-turnaus, jossa Emil Ruusuvuori on toisella kierroksella.

Emil Ruusuvuori pelasi Davis Cupia kaksi viikkoa sitten ja tällä viikolla on vuorossa Tel Avivin turnaus.

Emil Ruusuvuorelle keitti yli toisen kierroksen ottelussa tenniksen ATP 250 -turnauksessa Tel Avivissa.

Ensimmäinen erä Ranskan Constant Lestienneä vastaan oli hankala, mutta vielä vaikeampi oli toinen ja Ruusuvuori hävisi 4–6, 2–6.

Ruusuvuori hävisi ensimmäisen erän Lestiennelle 4–6 kuumissa merkeissä. Lestienne sai eräpallon, kun Ruusuvuoren rystylyönti pysähtyi verkkoon. Sen jälkeen Ruusuvuori ja Lestienne pelasivat ensimmäisessä eräpallossa yli kymmenen lyönnin rallin, joka päättyi pitkäksi menneeseen rystylyöntiin.

Hävityn ensimmäisen erän jälkeen Ruusuvuori paiskasi mailansa voimalla kenttään ja vielä polkaisi vaihtopenkkien luona sen kahteen osaan. Varoitus seurasi perässä.

Toisessa erässä Ruusuvuori hävisi syöttönsä ensimmäisen kerran 2–3-tilanteessa, kun ensin painui rystylyönti verkkoon ja eräpallossa kämmen. Lestienne mursi neljännellä breikkipallollaan.

Ottelun päättäneen syöttövuoron Ruusuvuori hävisi saamatta pistettäkään kolmen kämmenlyöntivirheen saattelemana.

Lestienne, 30, oli hankala vastustaja. Hän liikkui hyvin, keskittyi lähinnä puolustamiseen, mutta pystyi omilla syötöillään hankkimaan pisteitä ja pelin avaavia tilanteita. Laajaa läpilyöntivalikoimaa Lestienneltä ei löytynyt.

Ruusuvuori on rankattu ATP-listalla 54:nneksi ja ranskalainen on 14 sijaa alempana numeron 64 kohdalla, mutta Ranskan sisäisessä rankkauksessa vasta kuudentena. Kaikkiaan Ranskalla on kymmenen pelaajaa sadan parhaan joukossa kaksinpelin ATP-listalla.

Lestienne ja Ruusuvuori eivät olleet aikaisemmin kohdanneet ATP-kiertueella.