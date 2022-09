Miika Kirmula kertoi, että hän joutuu jättämään ainakin viestin väliin maailmancupin finaaleissa.

Suomen parhaisiin suunnistajiin lukeutuvan Miika Kirmulan valmistautumiseen maailmancupin viimeisiin osakilpailuihin tuli alkuviikolla yllättävä käänne, koska hän joutui sairaalaan Sveitsin Davosissa.

Kirmula saapui jo maanantaina Sveitsiin valmistautumaan Davosin seudulla lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina suunnistettavaan mc-finaaliin.

Tiistaina eli monta päivää suunniteltua aikaisemmin Kirmula siirtyi Arosasta Davosiin ja meni siellä lääkäriin.

”Jalka meni jostain syystä aika huonoon kuntoon. Davosissa otettiin verikokeita ja todettiin, että on parempi jäädä sairaalaan. Sain pari päivää antibioottia suonensisäisesti, että jalka lähtisi nopeammin paranemaan. Siinä oli joku vahva bakteeritulehdus”, muun muassa viestin MM-hopeaa saavuttanut Kirmula kertoi torstaina puhelimitse.

Kirmulan mielestä hänen jalassaan oli ”suunnistajalle olematon” kolhu.

”Ei käytännössä mitään, mutta oli siinä ollut kuitenkin niin paljon kaikkia pieniä naarmuja. Sellaisia, joita ei pidä minään, mutta ei se hirveän isoa vaadi, jos se oikein pääsee sinne sisään.”

Kirmula arvioi, että tulehduksen aiheuttaneet naarmut olivat peräisin reilun viikon takaa sotilaitten pohjoismaisista mestaruuskisoista, joissa hän voitti henkilökohtaisen kilpailun ja oli viestin voittajajoukkueessa. Kisat käytiin Lappeenrannan seudulla.

Kirmula, 27, on työskennellyt lähes seitsemän vuotta liikunta-aliupseerina Kaartin jääkärirykmentissä Helsingin Santahaminassa.

Perjantaiaamuna Kirmula menee vielä sairaalaan tarkistuskäynnille, ja sen jälkeen tulee mahdollisesti lupa tehdä monen päivän levon jälkeen yksi harjoitus.

”Terveys edellä mennään. Joka tapauksessa lauantain viesti tulee liian aikaisin ja jää väliin.”

Päättyvällä kaudella Kirmula satsasi ensimmäistä kertaa urallaan tosissaan sprinttisuunnistukseen, koska MM-kisojen nykyisessä vuorottelusysteemissä tänä vuonna oli sprinttikisojen vuoro.

Tanskan MM-kisoissa Kirmula saavutti henkilökohtaisissa kilpailuissa 11. sijat.

”Olen tyytyväinen, että pystyin juoksemaan tosi hyviä suorituksia itselleni vielä uudessa lajissa. Toki jäi jossiteltavaa, kuten aina, mutta oli mukava kokeilla sitä, ja varmasti jatkankin.”

Suoritusten arvoa Kirmulalle nosti se, että niitä edeltäneessä sprinttiviestissä hän sai ison ruhjeen kylkeen paha törmäyksen seurauksena.

”Se vaikutti koko kisaviikkoon. Oli epävarmaa, että ylipäätään pääsin vielä juoksemaan muut matkat.”

Seuratasolla joensuulaista Kalevan Rastia edustava Kirmula joutui jättämään Jukolan viestin viime tingassa väliin nilkkavaivan takia, ja samasta syystä maastomatkojen EM-kisoihin valmistautuminen jäi varsin lyhyeksi.

”Ne kisat olivat pettymys”, summasi Kirmula, joka sijoittui EM-kisoIssa keskimatkalla seitsemänneksi ja pitkällä matkalla kymmenenneksi. Viestissä tuli neljäs sija.

Ensi vuonna MM-kisat käydään Sveitsissä, ja siellä pitkällä matkalla radat saattavat ennakkospekulaatiotten mukaan nousta jopa 2 000 metrin korkeuteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että urheilijoilta vaaditaan korkean paikan valmistautumista.

”Se on tärkeä asia, joka pitää ottaa harjoittelussa huomioon kaikin puolin. On iso tavoite panostaa siihen”, sanoo Kirmula, joka aloitti korkealla oleskelun heti EM-kisojen jälkeen kolmen viikon jaksolla Sveitsin Arosassa. Siellä harjoitusmaastoja on tarjolla yli 2 000 metrin korkeudella.