Hiihtäjä Krista Pärmäkosken ensimmäisestä kilpailusta hiihdon maailmancupissa tulee marraskuun lopussa kuluneeksi 14 vuotta.

Ensimmäisen täyden mc-kauden hän kilpaili 2010–2011. Siitä lähtien koko uransa ajan Pärmäkoski on kohdannut todella kovan kilpailutilanteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että lähtöviivalla on aina ollut vähintään yksi nainen, joka on dominoinut kilpailuja ja ollut todennäköinen voittaja.

Nyt tässä asiassa on tapahtunut 31-vuotiaan Pärmäkosken uran suurin muutos. Syynä on se, että Norjan Therese Johaug lopetti huippuhiihtäjän uransa.

Kolmissa edellisissä arvokisoissa Johaug voitti kaikki normaalimatkat ja neljällä edellisellä kaudella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki maailmancupin normaalimatkat.

Viime talvena Pekingin olympialaisissa Pärmäkoski saavutti pronssia 10 kilometrillä (p) Johaugin ja Kerttu Niskasen perässä. Kausi oli muutenkin huomattavasti parempi kuin edellinen.

Keväällä SM-kisojen yhteydessä Pärmäkoski ilmoitti, että ura jatkuu. Lauantaina Espoon Oittaalla pidetyssä mediatapaamisessa hän kertoi HS:lle tehneensä jatkamispäätöksen jo viime kauden alussa, ”oikeastaan jo marras–joulukuussa”.

Pärmäkoski myönsi, että jos hänellä olisi ollut viime kesänä samanlainen harjoitusväsymys kuin toissa kesänä, niin päätös olisi voinut olla erilainen.

”Oli kuitenkin kiva harjoitella, joten tein sen päätöksen. Tiesin olevani ihan hyvässä kunnossa, niin se varmaan puolsi jatkamista. Ajatus olisi voinut muuttua kauden aikana, jos se olisi ollut ihan surkea. Mutta kun oli kivaa ja meni ihan hyvin, niin oli kiva jatkaa”, Pärmäkoski perusteli.

Pärmäkosken mukaan Johaugin lopettaminen ei vaikuttanut hänen päätökseensä, eikä se ollut viime kauden alussa edes tiedossa.

”Mutta kyllä se antaa mahdollisuuksia menestymiseen. Sen kaikki tietävät, että Therese oli ykkössuosikki. Kun hänen poissaolonsa muuttaa kisojen luonnetta tosi paljon ja avaa mahdollisuuden ykköspallille, niin kyllä se houkuttaa.”

Pärmäkoski arvioi, että Johaugin poistuminen tuo naisten huippukilpailuihin lisää tasaisuutta. Näin tapahtuu etenkin yhteislähtökilpailussa.

Niiden käsikirjoitus on mennyt viime vuosina lähes poikkeuksetta samalla kaavalla. Johaug on lämmitellyt konettaan muiden vauhdissa korkeintaan 5–10 minuuttia ja lähtenyt sitten omille teilleen.

Pärmäkoski näkee, että tulevalla kaudella on noin kymmenen naista, jotka ovat keskenään melko tasaväkisiä.

”Tulee tiukkoja kisoja. Ennen tiesi, että Johaug varmasti voittaa. Nyt kun menen kisaan, voin voittaa tai olla kymmenes. Ero voi olla tosi pieni. Tämä tekee asetelmasta herkullisen. Tiedän, että minulla on mahdollisuus olla voittajan paikalla, enkä ole se, joka katsoo, että nuo taistelevat voitosta.”

Pärmäkoski myönsi, että kilpailuympäristön raju muutos antaa myös motivaatiota. Tilannetta muuttaa myös se, että venäläiset ovat poissa, vaikka naisissa sen asian vaikutus ei ole niin suuri kuin miehissä.

”Sehän minua potkii jatkamaan, kun oikeasti tiedän, että on mahdollisuus menestyä”, Pärmäkoski sanoi.

Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n tilastojen mukaan Pärmäkoskella on koossa 267 henkilökohtaista mc-osakilpailua. Niistä on tullut viisi voittoa, ja kaikkiaan 34 kertaa hän on yltänyt kolmen parhaan joukkoon.

Ensi talvena MM-kisat käydään Slovenian Planicassa. Ne ovat Pärmäkoskelle jo uran kahdeksannet mutta tällä kertaa eri asemassa kuin aikaisemmin.

Kertoessaan kauden tavoitteista Pärmäkoski yllättää, sillä tällä kertaa hän pitää vuodenvaihteen perinteistä Tour de Ski -kiertuetta yhtä tärkeänä kuin MM-kisoja.

Näin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin hänen urallaan. Toki arvokisattomina talvina Tour on ollut Pärmäkoskelle monien muiden tavoin pääkilpailu.

”Nyt on tarkoitus panostaa Touriin enemmän kuin aikaisemmin arvokisavuosina. Otetaan siihen sellainen pieni kevennys, että siellä on tarkoitus hiihtää oikeasti kovaa.”

Parhaimmillaan Pärmäkoski on sijoittunut Tourin kokonaiskilpailussa toiseksi (2017 ) ja kolmanneksi (2019).

”Asettelin kotona ne Tourin kaksi erikokoista pystiä olohuoneen hyllyyn. Yksi olisi vähän korkeampi, niin olisihan se kiva saada siihen rinnalle, ja se sopisi siihen ihan hyvin. Tiedän, että minulla ei ole vuosia jäljellä ihan hirveästi. Sanoin Matille [valmentaja Matti Haavisto] jo harjoituskauden alussa, että Tour on minulle tänä vuonna yhtä tärkeä kuin MM-kisat.”

Pärmäkoski itse on yksi niistä urheilijoista, joille täysipainoisesta kilpailemisesta Tourilla ei ole ollut haittaa arvokisoja ajatellen. Päinvastoin, se on jopa terästänyt kuntoa.

Tällä kertaa Tourin ja MM-kisojen väliin jää peräti puolitoista kuukautta eli huomattavasti enemmän kuin viime talvena ennen olympialaisia.

MM-kisoissa Pärmäkoskella ei ole toistaiseksi mielessä mitään kilpailua, joka olisi muita tärkeämpi.

”Kaikilla on mahdollisuus menestyä”, hän sanoo viitaten kolmeen normaalimatkaan.

Pärmäkoski on kilpaillut Planicassa vain kerran aikaisemmin. Tammikuussa 2018, ennen kolme mitalia tuoneta Pyeongchangin olympialaisia, hän saavutti Planicassa yhden uransa viidestä mc-voitosta. Se tuli perinteisellä hiihdetyllä kympillä. MM-kisoissa tuo matka hiihdetään vapaalla.

