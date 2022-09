Kalle Rovanperä ajoi pohja-ajan kuudennella erikoiskokeella Uudessa-Seelannissa. Hän on noussut jo neljänneksi.

Rallin MM-sarjaa johtava Toyotan Kalle Rovanperä on noussut jo neljänneksi Uuden-Seelannin MM-rallissa, kun perjantain ajopäivää on jäljellä vielä yksi erikoiskoe.

Rovanperä ajoi kuudennella erikoiskokeella kilpailun ensimmäisen pohja-aikansa ja kavensi takamatkansa Ranskan Sebastien Ogieriin 11,7 sekuntiin.

Suomalainen oli 31-kilometrisellä pätkällä selvästi muita nopeampi, sillä hän päihitti Viron Ott Tänakin 5,6 sekunnilla ja Ogierin 6,5 sekunnilla.

Rovanperä on perjantaina joutunut MM-sarjan johtajana toimimaan tienauraajan roolissa, mikä on maksanut hänelle arvokkaita sekunteja. Sade on kuitenkin tullut suomalaisen apuun, sillä teiden ollessa märkiä ajopaikan merkitys vähenee.

Kuudennella ek:lla voimistunut sade auttoi jälleen Rovanperää.

”Onneksi täällä oli todella mutaista. Toivon mukaan meillä on riittävästi renkaita seuraavalle pätkälle”, Rovanperä sanoi MM-sarjan haastattelussa.

Toisena rallissa on britti Elfyn Evans, joka on jäänyt Ogierista 5,6 sekuntia. Tänak on sekunnin päässä Evansista.

”Joissain kohdissa en nähnyt mitään. Olosuhteet olivat hyvin huonot, ja vesiliirtoa oli paljon”, Evans manasi.

Vielä ennen kuudetta pätkää Rovanperän edellä ollut britti Gus Greensmith hävisi suomalaiselle 26,9 sekuntia ja putosi viidenneksi.

Irlannin Craig Breen johti rallia kolmen ek:n jälkeen, mutta ajoi ulos viidennellä pätkällä ja joutui keskeyttämään tämän päivän osalta.

Lauantaina 22 vuotta täyttävällä Rovanperällä on mahdollisuus varmistaa viikonloppuna maailmanmestaruus ensimmäisenä suomalaisena 20 vuoteen. Tämä vaatisi, että hän päihittää Tänakin kahdeksalla pisteellä tai voittaa rallin ja kukistaa virolaisen seitsemällä pisteellä.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 53 pisteen erolla Tänakiin, kun ohjelmassa on Uuden-Seelannin jälkeen vielä kaksi rallia.

Perjantaina ajetaan vielä yksi erikoiskoe.