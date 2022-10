Nuorten EM-kisat ovat saaneet poliittisia jännitteitä, kun kansainvälinen nyrkkeilyliitto IBA kielsi Ukrainan juniorinyrkkeilijöiltä ottelemisen oman maatunnuksen alla kesken kisojen Italian Montesilvanossa. Kisat alkoivat sunnuntaina ja kestävät ensi tiistaihin asti.

Suurin osa ukrainalaisnyrkkeilijöistä on protestoinut päätöstä kieltää maatunnukset, eikä ole noussut kehään. Taustalla vaikuttaa erimielisyydet Ukrainan liiton puheenjohtajasta. Viime syksynä puheenjohtajaksi äänestettiin vuosia Ukrainan liiton johdossa toiminut Vladimur Providus. Sittemmin puheenjohtajasta äänestettiin uudelleen ja puheenjohtajaksi valittiin Ukrainan urheilu- ja nuorisoministeriön tunnustama Kirilo Shevhtsenko.

Kansainvälisen nyrkkeilyliiton puheenjohtajana toimii Vladimir Putinin kanssa hyvissä väleissä oleva venäläinen bisnesmies Umar Kremlev. Ukrainan nyrkkeilyliiton vanha puheenjohtaja Providus on tukenut kansainvälisen liiton venäläistä puheenjohtajaa ja toimii myös IBA:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Kremlevin johdossa oleva IBA ei tunnusta Ukrainan liiton uutta puheenjohtajaa ja on väliaikaisesti hyllyttänyt Ukrainan nyrkkeilyliiton. Syyksi IBA kertoo nettisivuillaan sen, että Ukrainan hallitus on puuttunut kansallisen lajiliiton asioihin.

HS tavoitti perjantaina puhelimitse kisoissa Suomen maajoukkueen yhtenä valmentajana toimivan Petteri Maunun. Hänen mukaan otteluparien arvonnassa käytettiin vielä Ukrainan maatunnusta, mutta arvontojen jälkeen Ukrainan joukkuetta pyydettiin akkreditoitumaan uudelleen.

”He saivat uudet lätkät, joissa luki IBA eli kansainvälisen liiton lyhenne maatunnuksen tilalla. Ensimmäisenä kilpailupäivänä tehtiin selväksi, että ukrainalaiset eivät saa mennä kehään oman maan lipun kanssa, vaan IBA:n tunnuksen alla. He eivät suostuneet, joten alkoi tulla walk overeita (toinen ottelija voittaa, kun vastustaja ei nouse kehään).”

Keskiviikkona Ukrainan nyrkkeilyliitto tiedotti nettisivuillaan, että ukrainalaiset saisivat sittenkin otella maatunnuksen alla, käyttää maansa lippua ja voittaessa kuultaisiin Ukrainan kansallishymni.

”Tämän päivän ottelulistassa oli yllättäen palannut Ukrainan maalyhenne IBA:n tilalle. Silti listoissa oli iso määrä walk overeita, kun suurin osa joukkueesta lähti jo takaisin Ukrainaan.”

”Tällainen soppa, joka johtuu Venäjän ja Ukrainan tilanteesta. Täällä on joitain ukrainalaisia jäljellä, mutta pääosin ukrainalaiset lähtivät kotiin”, Maunu toteaa.

Erikoisella tilanteella on ollut vaikutusta myös Suomen joukkueeseen. Suomesta mukana kisoissa on yhteensä neljä nyrkkeilijää, joista kolme on jo karsiutunut kilpailuista. Mutta Abdelsalam El Gendy on edennyt lauantain puolivälieriin ja kahdeksan parhaan joukkoon Walk Over -voitolla Ukrainan Renat Chubrevychevistä.

Lauantaina El Gendy kohtaa turkkilaisen Refik Kartalin puolivälieräottelussa.

Perjantaina IBA:n puheenjohtaja kommentoi Ukrainan liittoon kohdistunutta selkkausta IBA:n nettisivuilla ilmaisten samalla liiton kannan venäläisurheilijoiden tilanteeseen.

Venäläisurheilijat on suljettu pois nyrkkeilyn kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, kuten melkein kaikissa muissakin lajeissa. Syy on Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainassa.

"Nyt on tullut aika sallia kaikkien Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden osallistua kaikkiin virallisiin kilpailuihin maataan edustaen. Sekä KOK:n että kansainvälisten liittojen on suojeltava kaikkia urheilijoita, eikä kansallisuuteen perustuvaa syrjintää saa esiintyä. Meidän kaikkien velvollisuutena on pitää urheilu ja urheilijat poissa politiikasta”, Kremlev totesi.

Lue lisää: Nyrkkeily­liiton johtaja vetää härskisti kotiin­päin: ”On aika antaa venäläisten urheilijoiden osallistua kaikkiin kilpailuihin”

Nyrkkeilyn tulevaisuus näyttää tällä hetkellä vaikealta. Kansainvälinen nyrkkeilyliitto on Kremlevin johdolla ajautunut yhä kauemmas olympialaisista.

Kremlev valittiin IBA:n puheenjohtajaksi pari vuotta sitten. Silloin hän pelasti pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa olleen kansainvälisen nyrkkeilyliiton, mutta sitoi sen samalla vahvasti Venäjään. Muun muassa venäläinen energiayhtiö Gazprom tukee liittoa taloudellisesti.

Umar Kremlev osallistui Pietarissa järjestettyyn kansainväliseen talousfoorumiin kesäkuussa 2021.

Suomen nyrkkeilyliitto on kuulunut Kremleviä vastustaneeseen Common Cause Alliance -ryhmään, jossa ovat pohjoismaiden lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Englanti, Ranska, Australia ja Kanada. Viime toukokuussa Kremlev äänestettiin jälleen IBA:n puheenjohtajaksi, kun hollantilainen vastaehdokas jäävättiin yllättäen kisasta.

Lue lisää: Nyrkkeilyn olympia­kriisi jatkuu: venäläisen laji­päällikön ainoa haastaja hyllytettiin päivää ennen puheen­johtaja­vaalia

Viime sunnuntaina Armenian Jerevanissa pidetyssä IBA:n kongressissa äänestettiin siitä, onko tarpeen järjestää uudet puheenjohtajavaalit.

Kremlev sai 75 prosenttia äänestäneiden jäsenmaiden tuesta ja jatkaa vahvasti kansainvälisen nyrkkeilyliiton johdossa. Kongressitallenteessa Kremlevia puoltavia puheenvuoroja esittävät muun muassa Afrikan ja Lähi-idän maat.

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on ilmaissut huolensa IBA:n hallinnosta ja rahoituksesta, ja on tiputtanut nyrkkeilyn vakiintuneiden olympialajien listalta vuoden 2028 olympialaisista.

Jo aiemmin KOK on uhannut nyrkkeilyn tippuvan olympialaisista kansainvälisen lajiliiton korruptiosotkujen takia. Venäjän valtiojohtoisen dopingin paljastanut kanadalaisjuristi Richard McLaren on tutkinut Rion olympialaisten tuomaritoimintaan liittyviä korruptiosyytöksiä. Raportin mukaan Rion olympianyrkkeilyssä olisi ollut useita manipuloituja otteluita.

Tokion olympialaisissa lajiliitto ei ollut mukana, myöskin tulevissa Pariisin olympialaisissa nyrkkeilijät kisaavat suoraan KOK:n alaisuudessa.

Vuoden 2028 olympialaiset pidetään Los Angelesissa. Yhdysvalloissa on vankka nyrkkeilykulttuuri, joten nyrkkeilyllä on pieni mahdollisuus olla mukana ei-vakiintuneena lajina. Muuten vuodesta 1904 lähtien kesäolympialaisissa mukana olleen nyrkkeilyn olympiatulevaisuus näyttää heikolta.