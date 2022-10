Rallin edellinen suomalainen maailmanmestari Marcus Grönholm muistelee HS:lle mestaruuksiaan ja kertoo, mitä ajattelee tuoreen mestarin Kalle Rovanperän suorituksesta.

Ralliautoilun maailmanmestaruuden vuosina 2000 ja 2002 voittanut Marcus Grönholm tietää, mitä MM-tittelinsä varmistaneen Kalle Rovanperän mielessä liikkuu.

”Olo on varmaan sekava. Jokainen haluaa repiä johonkin suuntaan, on mediajuttua ja sponsorihommaa, joten hänellä on aika kiireinen loppuvuosi”, Grönholm sanoo HS:lle.

”Rallissa alkaa ensi vuoden testit joulukuussa, ja kaksi kisaa on vielä ajamatta. Ei ole samanlaista formulavapaata niin kuin niillä on.”

Rovanperä, 22, palautti suomalaisvärit rallin maailmanmestariksi 20 vuoden tauon jälkeen. Edellinen mestari oli Grönholm, joka voitti toisen tittelinsä samassa tilanteessa kuin Rovanperä nyt: Uudessa-Seelannissa kauden kolmanneksi viimeisessä kisassa.

”Ihan sama konsepti oli. Aika jännä, että sekin vielä osui lankulle”, Grönholm sanoo.

” ”Hänellä on aika kiireinen loppuvuosi.”

Inkoolainen pitää kaikkien aikojen nuorinta maailmanmestaria ”mielettömän hyvänä” kuljettajana.

”Nuori poika ajaa noin hyvin, kestää paineita ja tarvittaessa lisää vähän kyytiä”, Grönholm analysoi ja nostaa esiin menestyksen Power Stage -erikoiskokeilla.

”Se ihmetyttää, että hän tulee vielä viimeisen pätkänkin aivan täysillä, vaikka kisan voitto on jo taskussa. Mestarin elkeet kyllä. Täytyy nostaa hattua.”

Millaisin sanoin toivotat Rovanperän tervetulleeksi maailmanmestarien kerhoon?

”Kyllä hän sinne kuuluu ehdottomasti. On varmaa, että hän tulee ottamaan vielä monta lisää”, Grönholm vastaa.

” ”Nuori poika ajaa noin hyvin, kestää paineita ja tarvittaessa lisää vähän kyytiä.”

Marcus Grönholm (oik.) ajoi urallaan samassa tallissa myös Kalle Rovanperän isän Harri Rovanperän (vas.) kanssa. Kuvassa kaksikko tuulettaa Grönholmin voittaman Jyväskylän MM-rallin jälkeen vuonna 2001. Rovanperä ajoi kisassa neljänneksi.

Grönholm varmisti ensimmäisen maailmanmestaruutensa kauden 2000 päättäneessä Walesin rallissa.

”Ensimmäinen mestaruus tuntui tosi ihmeelliseltä. Kukaan ei odottanut sitä, ei mekään. Se oli ensimmäinen kauteni täydellä ohjelmalla ja voitin mestaruuden. Se vähän yllätti ja oli hurjan kiva fiilis. Semmoinen epätodellinen olo”, Grönholm muistelee.

Grönholm kertoi mestaruuden ratkettua, ettei häntä jännittänyt edes kilpailun viimeisellä erikoiskokeella (HS 27.11.2000).

”Se oli aika jännää. Minä vain jotenkin suljin pois kaikki muut ajatukset, ajoin ja kuuntelin, mitä Rautiaisen Timppa sanoi ja miten luki nuotteja”, Grönholm muistelee kartanlukijaansa Timo Rautiaiseen viitaten.

” ”Ensimmäinen mestaruus tuntui tosi ihmeelliseltä.”

Lue lisää: Marcus Grönholm juhli mestaruutta omiensa keskellä

Lue lisää: Näkökulma: Oppivuodesta tulikin mestaruusvuosi

Lue lisää: Raaka nopeus piti haaveet hengissä

Ensimmäisen maailmanmestaruutensa 32-vuotiaana saavuttanut Grönholm voitti jo kauden 2000 toisen osakilpailun Ruotsissa. Elokuinen ykkössija Jyväskylässä todisti, että hänellä on mahdollisuuksia mihin vain, kunhan pisteitä kertyy tasaiseen tahtiin.

”Olisinpa ajatellut samalla lailla ne kaksi viimeistä kautta, niin olisi voinut tulla niistäkin mestaruus”, hän naurahtaa hopeakausiin 2006 ja 2007 viitaten.

”Silloin vaan taisteltiin jokaisesta voitosta, ja se ajatus, että otetaan tästä nyt vaan pisteitä, unohtui.”

Seuraava kausi oli Grönholmille raskas. Mestaruus täytti hänen kalenterinsa erilaisella ohjelmalla, ja tekniset ongelmat seurasivat läpi kauden.

”Siitä tuli todella raskas vuosi. Sitten 2002 kaikki luisti taas sataprosenttisesti.”

” ”Olisinpa ajatellut samalla lailla ne kaksi viimeistä kautta, niin olisi voinut tulla niistäkin mestaruus.”

Lue lisää: Suomalaiset miehittivät palkintopallin

Lue lisää: Kommentti: Kypsä taituri

Lue lisää: Grönholm käytännössä maailmanmestari

Marcus Grönholm näytti vuoden 2002 Uuden-Seelannin MM-rallin jälkeen, kuinka monta rallin maailmanmestaruutta hän on voittanut.

Toisen mestaruutensa Grönholm sinetöi Uuden-Seelannin rallin ykkössijalla. Hän ei tuoreeltaan osannut verrata mestaruuksia toisiinsa (HS 7.10.2002).

Kun mestaruuksista on kulunut kaksi vuosikymmentä, osaa Grönholm arvottaa saavutuksensa paremmin.

”Ekalla kerralla on kaikissa aina se makein fiilis”, hän sanoo.

”Se oli yllätysmestaruus, mutta toisen mestaruuden aikaan oli fiilis, että sen pitikin tulla. Eivät ne ehkä ihan samalla tasolla ole, mutta hyvä näin.”