Konkaritoppari Anna Westerlund viimeisteli finaalin voittomaalin ahvenanmaalaisten superlupauksen Olivia Uleniuksen syötöstä.

Suomen jalkapallohistorian kokenein A-maajoukkuepelaaja Anna Westerlund on edustanut Åland Unitedia neljän kauden ajan, ja tuona aikana joukkue on edennyt jokaisella kaudella Suomen cupin loppuotteluun. Cup-finaalien voittoprosentti kohosi sunnuntaina 75:een, kun ahvenanmaalaisten ylpeys kaatoi Helsingin Olympiastadionilla HJK:n 2–0 Westerlundin ja Riikka Liljan maaleilla.

Westerlund masensi ottelun terävästi aloittaneen HJK:n, kun paraislaislähtöinen toppari tuikkasi 12. peliminuutilla pallon verkkoon kulmapotkun jälkitilanteesta. Syötön hänelle tarjoili vasta 15-vuotias Olivia Ulenius, joka valittiin myös finaalin parhaaksi pelaajaksi.

”En tiedä mitä tein, mutta jollain taidolla sain pallon maaliin etutolpan läheltä”, 33-vuotias Westerlund naurahti pokaalin noston jälkeen.

”HJK:lla oli pallonhallinta ja me puolustimme, mutta lopputulos ratkaisee. Vaikka HJK piti palloa, he eivät saaneet niin paljoa vaarallisia paikkoja, vaikka toki lopussa pallo osui ylärimaan”, Westerlund viittasi HJK:n Oona Seveniuksen laukaukseen.

Westerlundin ensimmäisellä Åland-kaudella 2019 joukkue taipui cup-finaalissa juuri HJK:lle, mutta kahtena viime kautena ahvenanmaalaiset nujersivat kilpailun huipennuksessa TiPSin ja PK-35 Vantaan. Mikä tekee Åland Unitedista niin hyvän cup-joukkueen?

”Sitä on vaikea sanoa. En tiedä, voiko voittamista sillä tavalla oppia, mutta tiedämme toisaalta että pystymme voittamaan näitä tärkeitä otteluita. Se on aika paljon kivempaa kuin häviäminen”, Westerlund aprikoi.

Åland Unitedin englantilaisvalmentaja Steve Beeksin mukaan ahvenanmaalaisjoukkue on pystynyt pitämään viime kausina tasonsa, vaikka ryhmään on liittynyt vuosittain useampia uusia pelaajia. Yksi heistä on finaalin 2–0-osuman tyylikkäästi laukonut Lilja, joka siirtyi täksi kaudeksi saarelle Jyväskylän Pallokerhosta.

”Uudet pelaajat tietävät, miten suuri merkitys cupin otteluilla on, ja edellisten vuosien mestaruuskuvat ovat heidän nähtävillä. Finaali Olympiastadionilla ja tv-kameroiden edessä, kaikki haluavat menestyä näissä otteluissa”, Ahvenanmaalla jo yli kymmenen vuoden ajan viihtynyt Beeks tuumaili.

Beeks kehui suurlupaus Uleniusta, joka on tehnyt tällä kaudella jo komeat kuusi liigamaalia.

”Hän on jo nyt mahtava pelaaja, ja hänen uranäkymänsä ovat loistavat. Hän on kunnianhimoinen pelaaja ja innokas oppija. Sellaista pelaajaa on ilo valmentaa.”

HJK on varmistanut Ålandin edellä jo liigahopean, mutta Klubin päävalmentaja Jonne Kunnas myönsi, ettei joukkue yltänyt sunnuntai-iltapäivänä parhaimpaansa.

”Åland puolusti todella tiiviisti, kyttäsi vastaiskuja ja oli hyvä erikoistilanteissa. Emme pystyneet liikuttamaan palloa riittävästi”, eikä siten syntynyt riittävästi vaarallisia maalipaikkojakaan.

”Isomman kuvan katsominen on vaikeaa tässä vaiheessa, mutta palasimme tällä kaudella mitaleille ja olemme saaneet pienennettyä eroa (mestaruuden varmistaneeseen) KuPSiin.”