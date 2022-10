Pakokauhu levisi jalkapallo-ottelun jälkeisissä levottomuuksissa, kun poliisi käytti kyynelkaasua. Tuhannet katsojat olivat rynnänneet sitä ennen kentälle. Arema FC:n valmentaja Javier Roca kertoi pelaajiensa käsivarsille kuolleista kannattajista.

Viha poliiseja kohtaan kasvaa Indonesiassa ainakin 125 ihmisen hengen vaatineen katsomotragedian jälkeen.

Malangin kaupungissa nähtiin lauantai-iltana yksi urheiluhistorian tappavimmista katastrofeista, kun tuhannet katsojat ryntäsivät Kanjuruhanin stadionin nurmelle. Syynä oli kotijoukkue Arema FC:n kärsimä tappio Persebaya Surabayalle.

Pakokauhu alkoi levitä poliisin käytettyä kyynelkaasua. Moni tallautui tai tukehtui hengiltä, kun ihmiset pyrkivät paniikissa ulos stadionilta.

Arema FC:n chileläinen valmentaja Javier Roca kertoi espanjalaiselle La Cadena Ser -kanavalle, että kannattajia kuoli pelaajien käsivarsille.

”Kun palasin lehdistötilaisuudesta, tragedia avautui minulle. Pojat kulkivat ohi uhrit sylissään. Kauheinta oli, kun noin 20 uhria meni joukkueen lääkärin hoidettavaksi. Heistä neljä kuoli”, Roca sanoi.

Tragediassa loukkaantui 323 henkilöä.

Arema FC:n puheenjohtaja Gilang Widya Pramana pyysi seuran verkkosivuilla anteeksi tragedian uhreilta ja kaikilta Malangin asukkailta.

”Olen erittäin huolestunut tapauksesta ja tuomitsen voimakkaasti stadionin mellakat, jotka johtivat yli sadan ihmisen kuolemaan”, puheenjohtaja sanoi.

Hän ilmoitti olevansa valmis ottamaan täyden vastuun tapahtumista ja kertoi tukevansa poliisitutkintaa.

Poliisi kuvaili tuoreeltaan tapahtumia mellakaksi, mutta eloonjääneet syyttävät virkavaltaa ylireagoinnista ja katsojien kuolemista. Tragedian nuorin kuolonuhri oli 5-vuotias poika.

”Yksi viesteistämme on, että viranomaiset tutkivat tämän [tapauksen] perusteellisesti. Haluamme syylliset vastuuseen”, 25-vuotias Andika sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hän kieltäytyi kertomasta sukunimeään.

”Haluamme oikeutta kuolleille kannattajillemme.”

Jalkapallokannattajat vaativat Indonesian Semarangissa loppua poliisiväkivallalle ja esittivät samassa viestissään rukouksensa Malangin tragedian uhreille.

Stadionin ja sitä vartioivan leijonapatsaan edusta täyttyivät sunnuntaina kukista ja kynttilöistä. Seiniin maalatut viestit kertoivat surijoiden vaatimuksista ja vihasta.

”Sisarukseni tapettiin. Tutkikaa perusteellisesti”, eräässä kirjoituksessa luki.

Toiseen seinään oli maalattu kirjainyhdistelmä ACAB, joka on lyhenne sanoista all cops are bastards eli kaikki poliisit ovat paskiaisia.

Jakartassa sadat kannattajat kokoontuivat maan suurimman stadionin ulkopuolelle. ”Murhaajat, murhaajat”, väkijoukko lauloi.

Indonesian presidentti Joko Widodo ilmoitti aloittavansa tapauksen tutkinnan. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat riippumatonta tutkimusta ja poliisin asettamista vastuuseen kyynelkaasun käytöstä suljetulla alueella.

”Pyydämme viranomaisilta nopeaa, perusteellista ja riippumatonta tutkimusta kyynelkaasun käytöstä stadionilla”, Amnesty International tiedotti verkkosivuillaan.

”Lisäksi pyydämme varmistamaan sen, että rikkomuksiin syyllistyneet tuomitaan avoimessa oikeudenkäynnissä pelkkien sisäisten tai hallinnollisten seuraamusten sijaan.”

AFP:n mukaan kannattajaryhmien välinen väkivalta on yleinen ongelma indonesialaisessa jalkapallossa. Vierasjoukkue Persebaya Surabayan kannattajat eivät saaneet ostaa lainkaan lippuja Arema-otteluun väkivallan uhan vuoksi.