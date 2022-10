Ukrainan sota vaikutti kenttätapahtumiin, kun turkkilainen Buz Adam Istanbul ja espanjalainen FC Barcelona kohtasivat jääkiekon Continental-cupin ensimmäisellä kierroksella..

Toisella puolella 12 venäläispelaajaa, toisella puolella 2 ukrainalaista sekä ukrainalainen päävalmentaja.

Tilanne ei ollut herkullinen, kun turkkilainen Buz Adam Istanbul ja espanjalainen FC Barcelona kohtasivat jääkiekon Continental-cupin ensimmäisellä kierroksella.

Peli pysyi kaksi erää siistinä ja normaalina mutta meni päätöserässä rumaksi.

Ukrainalaisen Espreso TV:n mukaan Buz Adam Istanbulin venäläispelaajat alkoivat päätöserässä provosoida ukrainalaisia. Eivätkä pelkästään pelillisesti vaan ottamalla mukaan myös maailmanpoliittisen tilanteen.

”Kuulin suoria uhkauksia valmentajallemme Danylo Didkovskiille. He huutelivat tyyliin tappavansa hänet ja hänen perheensä. Ja kun yksi venäläisistä teki maalin, hän luisteli vaihtopenkkimme ohi ja yritti nöyryyttää meitä huutamalla, että olette Ukrainasta, ansaitsette tämän ja että on oikein, että maatanne pommitetaan”, Barcelonan ukrainalaispuolustaja Artem Ponomarenko väitti Espreso TV:lle.

"Sanaa pommit ei ehkä sanottu, mutta äänenpaino ja ääntäminen kertoivat kaiken. Se teki minut todella vihaiseksi. Miksi on tarpeen provosoida vastustajaa sota-aiheella”, Ponomarenko ihmetteli.

Kuumaksi menneessä päätöserässä Buz Adam Istanbulille jaettiin 81 jäähyminuuttia. Kolme pelaajaa lensi tappeluista suihkuun, heidän joukossaan kuitenkin vain yksi venäläinen, Sergei Piskunov.

Koko ottelussa puhallettiin 124 jäähyminuuttia, niistä 91 Buz Adamille.

Espreso TV:n mukaan myös Ukrainan jääkiekkoliitto otti kantaa kaukalon tapahtumiin.

Jääkiekkoliito totesi, että Venäjän aggressiot ukrainalaisia kohtaan eivät rajoitu pelkästään sotarintamalle.

” On iljettävää, että missä tahansa venäläisvastustajia on, he provosoivat ja järjestävät paikallisia aggressiopurkauksia sielläkin, missä sellaisia ei kukaan odota – urheilussa kansainvälisissä otteluissa. Tällä kertaa venäläispelaajat osoittivat sisäisen mädännäisyytensä Euroopan toiseksi merkittävämmässä seurajoukkueturnauksessa”, Ukrainan jääkiekkoliitto totesi Espreso TV:n mukaan.

Buz Adam Istanbul voitti ottelun 9–4. Buz Adamin venäläispelaajien tehopisteet olivat 7+7.

Buz Adam Istanbul voitti ensimmäisen kierroksen turnauksen ja jatkaa vajaan kahden viikon päästä pelattavalle toiselle kierrokselle. FC Barcelona hävisi kaikki ottelunsa ja jäi neljän joukkueen lohkossa jumboksi.

