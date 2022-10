Koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie pitää hyvänä merkkinä sitä, että Utah Jazz peluutti Lauri Markkasta kolmospaikalla tämän ensimmäisessä ottelussa seuran paidassa. Palotie kuitenkin uskoo, ettei Markkasta nähdä Jazzissa sopimuskautensa loppuun saakka.

Suomalaisen koripallon kirkkain tähti Lauri Markkanen aloitti pelit uudessa NBA-seurassaan Utah Jazzissa vakuuttavalla tavalla.

20 pistettä pussittanut Markkanen oli kentän tehokkain pelaaja, kun Jazz taipui Toronto Raptorsille harjoitusottelussa selvin lukemin 82–114.

”Mielenkiintoista oli, että hän starttasi kolmospaikalla, missä hän pelasi Cavaliersin avausviisikossa”, koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie sanoo.

Markkanen, 25, on Palotien mukaan edelleen parhaimmillaan nelospaikalla. Jazzin miehistössä on puolestaan monta nelos- tai vitospaikan pelaajaa.

”Markkasen minuutit saattaisivat jäädä hänen omista kyvyistään huolimatta vähäiseksi, koska muita pelaajia täytyy peluuttaa, jotta heidän arvonsa siirtomarkkinoilla säilyy”, Palotie sanoo.

”Siksi oli kiva nähdä häntä kolmospaikalla. Siinä on valmennukselta selkeä yritys saada [tulosta] irti joukkueesta ja ennen kaikkea Markkasesta.”

Lokakuun puolivälin jälkeen käynnistyvä NBA-kausi ei lupaa suuria Markkasen uudelle seuralle. Jazz ei kuulu alkavalla kaudella liigan eliittijoukkueisiin.

”Johdon tavoitteena ei ole edes voittaa otteluita, mikä tietenkin on pelaajien ja valmennuksen tavoite”, Palotie sanoo.

Jälleenrakennusprosessin alkuvaiheessa oleva Jazz on kaupannut tähtipelaajansa pois kesän aikana. Palotie kertoo, ettei mitään seurajohdon kertomaa voi pitää totuutena.

”Se on ihan taktikointia, mitä heillä on”, hän sanoo.

Seurajohto kauppasi vastoin puheitaan Rudy Gobertin, Donovan Mitchellin ja Bojan Bogdanovićin. Markkanen siirtyi Clevelandista Utahiin juuri Mitchell-kaupassa.

Lauri Markkanen taisteli ensimmäisessä Utah Jazzin paidassa pelaamassaan ottelussa Toronto Raptorsin Scottie Barnesia vastaan.

Jazzin johtoporras kertoi kaupan yhteydessä, että Markkanen on osa jälleenrakennusta, ja että seura on sovittamassa häntä palapeliinsä pitkäksi aikaa.

”En olisi yhtään niin varma”, Palotie sanoo.

”Vielä kun se on erikseen mainittu, niin oma ajatus on se, että pikemminkin todennäköisempää on, että päinvastoin.”

Markkaselle Jazzin jälleenrakennus tulee huonoon saumaan. Palotie uskoo kasvun NBA-mestaruudesta taistelevaksi joukkueeksi vievän vähintään viisi tai kuusi vuotta.

”Silloin ollaan tietenkin Markkasen kohdalla aika myöhäisessä vaiheessa.”

Kristian Palotie (oik.) on noussut valmentajana Korisliigaan saakka. Kuva vuodelta 2018, jolloin Palotie luotsasi Ura Basketin 1. divisioona A:n mestariksi ja Korisliigaan.

Markkasella on sopimustaan jäljellä vielä kolmen kauden ajan. Se, pysyykö hän Utahissa koko sopimuskautensa ajan, on toistaiseksi arvailua.

”Riippuu, miten muut joukkueet näkevät ja arvottavat Markkasen ja millaisia tarpeita niillä on”, Palotie sanoo.

”Pitäisin todennäköisempänä, että tämä ei ole Markkasen osoite kovin pitkään. Mutta en osaa vastata, tarkoittaako tuo kokonaista kautta, kahta kautta tai puolta kautta.”

Valmentajana Korisliigaan saakka noussut Palotie uskoo Markkasen saavan Jazz-miehistössä ”hyvin vapaat kädet” 34-vuotiaalta päävalmentajalta Will Hardyltä.

”Hän on erittäin nuoresta iästään huolimatta todella hypetetty ja taktisesti älykäs koutsi. Uskon että Markkasta tullaan hyödyntämään sellaisilla tavoilla, mitä ei olla aiemmin NBA:ssa nähty.”

Lauri Markkanen loisti Susijengin paidassa syksyn EM-kisoissa.

Palotie kääntää sanojensa tueksi esiin sivun koripallomaajoukkueen pelikirjasta.

”Jo heti ensimmäisessä pelissä nähtiin esimerkiksi semmoinen setti, mitä Susijengikin juoksi paljon kesällä. Siinä Markkaselle tehdään palloton skriini kulmaan ja hän tekee siitä ikään kuin sen luvun”, Palotie kertoo.

”Useimmiten se oli [Sasu] Salin skriinaamassa. Utahilla ei ole Salinia, mutta Lauri leikkasi välittömästi korille, kun huomasi, että puolustaja tulee perässä ja teki siitä korin.”

Asiantuntija uskoo Markkaselta nähtävän paljon vastaavia suorituksia myös runkosarjassa.

”Olisi kiva nähdä Lauri Markkasta tosipeleissä ja pudotuspeleissä, mutta sitä valitettavasti ei tulla tässä organisaatiossa näkemään.”