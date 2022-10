Kalle Rovanperästä tuli heittämällä nuorin kuljettaja, joka on voittanut rallin maailmanmestaruuden. Hän vei ennätyksen Colin McRaelta, jonka veli Alister McRae ihailee suomalaisen menoa.

Ralliautoilun suomalaishurjapää Kalle Rovanperä varmisti sunnuntaina ensimmäisen maailmanmestaruutensa Uudessa-Seelannissa MM-sarjan historian nuorimpana kuljettajana.

Aikaisempi nuorimman mestarin titteli oli edesmenneen Colin McRaen hallussa. Skotti otti mestaruuden 27-vuotiaana 1995. Rovanperä ylsi saavutukseen vain 22 vuoden ja yhden päivän ikäisenä.

Vuonna 2007 helikopterionnettomuudessa kuolleen McRaen pikkuveli Alister McRae ihasteli Rovanperän saavutusta ja arveli, että myös Colin olisi ollut haltioissaan suomalaisen tempusta.

”Se, mitä Kalle on tehnyt tänä vuonna eri kisoissa paineen alla, on hämmästyttävää. Hän ansaitsee mestaruutensa sataprosenttisesti”, MM-sarjassa 1990- ja 2000-luvuilla ajanut Alister McRae sanoi Autosportille.

”Olen varma, että Colin olisi ällistynyt siitä, miten hyvä hän [Rovanperä] on näin nuorena. Se on huolenaihe muille MM-sarjan kuljettajille. Tiesimme, että hän on nopea, mutta tänä vuonna hän on osoittanut kypsyytensä ja kykynsä. Se saa monet ihmettelemään, miten hän pystyy tällaiseen tuon ikäisenä.”

Alister McRae uskoo, että Rovanperän menestys lisää nuorten kiinnostusta ralliin. Hänen poikansa Max McRae on 18-vuotiaana yksi lajin lupauksista.

”Kalle on 22, mutta hänellä on ajamisesta jo vuosien kokemus. Luulen, että hänen mestaruusennätystään ei rikota koskaan. Mutta hän on näyttänyt, ettei tarvitse olla 28- tai 29-vuotias yltääkseen maailmanmestariksi, ja se innostaa nuorempaa väkeä lajin pariin.”