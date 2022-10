Naisten amerikkalainen jalkapallo ei ole maailman mediaseksikkäimpiä lajeja.

Mutta Yhdysvaltain joukkueessa on yksi paljon mediahuomiota saanut jäsen. Hän on joukkueen päävalmentaja Callie Brownson.

Brownson, 32, ei ole vain naisten maajoukkueen valmentaja. Palkkatyönään hän valmentaa Cleveland Brownsissa maailman suosituimmassa urheilusarjassa NFL:ssä.

Brownsonin ura maskuliinisessa jenkkifutismaailmassa on edennyt varsin ripeään tahtiin.

Pelaajauransa jälkeen hänestä tuli nopeasti ensimmäinen täyspäiväinen naisvalmentaja Yhdysvaltain korkeimmalla yliopistotasolla, kun Dartmouth palkkasi hänet vuonna 2018 lyhyen harjoittelujakson jälkeen.

Kahta vuotta myöhemmin hän oli historian ensimmäinen nainen NFL-ottelussa kokoonpanoon nimettynä valmentajana.

Brownson kävi Suomessa elokuussa naisten MM-kisojen yhteydessä. Hän ehti pelata pelaajaurallaan kahdet MM-kisat, joista ensimmäiset vuonna 2013 pelattiin niin ikään Vantaalla. Suomella onkin erityinen paikka NFL-valmentajan sydämessä.

”Kun kuulin että turnaus on taas Suomessa, olin todella innoissani. Minulla oli viimeksi täällä upea kokemus. Nautin olostani tosi paljon, täällä on niin kaunista. Kaikki ovat niin ystävällisiä, kivoja ja mahtavia. Olin vain superinnoissani siitä, että kisat ovat taas täällä Vantaalla”, Brownson hehkutti.

”Olen onnellinen, että sain tulla takaisin, ja tämä reissu on todellakin täyttänyt ne odotukset, joita minulla oli 2013 kisakokemuksen perusteella. Pidän todella Suomesta.”

MM-turnauksella on ylipäätään suuri merkitys valmentajalle. Onhan kyseessä naisten puolella lajin suurin maailmanlaajuinen tapahtuma ja iso näyteikkuna.

”Kun minut palkattiin päävalmentajaksi, yksi pääpainotuksistani oli, että haluan tarjota pelaajille mahdollisimman hyvän kokemuksen. Urani pelaajana päättyi, mutta nyt valmennan joukkuetta ja saan olla osa tätä projektia. Se on minulle todella erityistä ja tärkeää.”

Brownson johtaa alkulämmittelyjä aggressiivisella otteella.

Innostus lajiin tuli Brownsonille verenperintönä. Hänet kasvatti yksinhuoltajaisä Bruce B. Brownson, joka oli kivikova jenkkifutisfani. Rakkaus lajiin kehittyi jo lapsena, kun sunnuntait soljuivat isän kanssa matseja katsellessa.

”Isälläni on valtava merkitys koko uralleni. On upeaa, että hän on isossa osassa urallani edelleen. Hän on katsomassa lähes kaikki matsit ja on nytkin täällä Vantaalla. Hän on valtava osa tukiverkostoa, joka on mahdollistanut urakehitykseni.”

”Isä on minulle tosi tärkeä ihminen, olisin hukassa ilman häntä.”

Rakkaus jenkkifutikseen ei horjunut, vaikka lukiossa Brownson kohtasi pettymyksen.

Lajin pelaamista ei naisille virginialaisessa Mount Vernonin lukiossa sallittu, joten oli tyydyttävä softballiin.

Brownson sai kuitenkin puhuttua itsensä apuvalmentajaksi Mount Vernonin jenkkifutisjoukkueeseen.

”Muistan että se oli minulle rankka paikka. Toivon että kun asiat kehittyvät ja muuttuvat, naisetkin saisivat mahdollisuuden pelata. Lajissa pitää olla laatua, ja sen eteen minä taistelen, kuten moni muukin nainen. Uskon että tilanne muuttuu ja että olemme kulkemassa oikeaan suuntaan.”

Lukion jälkeen Brownson saattoi viimein aloittaa pelaajauransa. Hän pelasi kahdeksan vuotta DC Divasin riveissä naisten WFA-sarjassa, kunnes palasi valmennushommiin.

Siitä lähtien hän on rikkonut lasikattoja käytännössä ainoana naisena miesten maailmassa uskomattoman kovaan tahtiin.

Miten tämä kaikki on mahdollista?

”Ensinnäkin kovalla työllä. Asetin mieleeni kirkkaasti sen, mitä haluan olla ja miten haluan urani kehittyvän. Toinen avain on se, että ympärilläni on ihmisiä, jotka uskovat minuun ja tekemiseeni sekä auttavat kasvamaan ja kehittymään. Olen työskennellyt monen mahtavan valmentajan alaisuudessa. Dartmouthissa oli Buddy Teevens, Buffalo Billsissä Sean McDermott ja niin edelleen.”

”Minulla on ollut onni työskennellä monien loistavien ihmisten kanssa, jotka ovat panostaneet minuun ja auttaneet minua kehittymään tähän pisteeseen.”

Brownson korostaa haastattelussa jatkuvasti, että hänet on otettu joka paikassa hyvin vastaan, eikä sukupuoli ole ollut ongelma.

Hän tiedostaa olevansa edelläkävijä ja ovien avaaja, mutta ei ole koskaan ajatellut asemaansa jefumaailmassa sitä kautta.

Toisaalta hän ei myöskään koe asemaansa ensimmäisenä naisena joka pestissä minkäänlaisena taakkana.

”Se ei ole koskaan ollut varsinainen tavoitteeni, olen vain seurannut omaa urapolkuani, mutta olen onnellinen siitä, että olen murtanut lasikattoja. Toivon että se avaa ovia monelle muulle naiselle. Jatkan kovaa työtä ja yritän päästä eteenpäin omalla urallani samalla tiedostaen, että sen merkitys on isompi kuin vain minun urani.”

Päävalmentaja ja Yhdysvaltain joukkue työn touhussa.

Nykyiseen tehtäväänsä Cleveland Brownsiin Brownson pääsi omien sanojensa mukaan hyvin helposti. Hän toimii NFL-joukkueessa joukkueenjohtajana sekä laitahyökkääjien apuvalmentajana.

”Minut esitteli päävalmentaja Kevin Stefanskille samaan aikaan kanssani Billsissä työskennellyt henkilö. Puhuimme kerran puhelimessa, minkä jälkeen hän halusi minut haastatteluun. Kävin haastattelussa ja sain paikan”, Brownson kuvaili prosessia.

Historiaa Brownson pääsi tekemään jo ensimmäisellä Brownsin kaudellaan marraskuussa 2020, kun hän tuurasi sivussa ollutta sisempien laitahyökkääjien valmentajaa Drew Petzingiä ottelupäivän kokoonpanossa pelissä Jacksonville Jaguarsia vastaan.

Sittemmin hän on ollut kokoonpanossa laitahyökkääjien valmentajan sekä heittopelikoordinaattorin sijaisena. Ura on edennyt käsittämättömän nopeasti, mutta katse ei silti ole vielä suunnattuna kovin kauas tulevaisuuteen.

”Minulta kysytään paljon tavoitteistani, mutta en tykkää ennustaa asioita niin pitkälle. Toiveenani on juuri nyt olla erinomainen nykyisessä työssäni ja olla valmis haasteeseen, kun seuraava ovi aukeaa, jalat maassa esiintyvä Brownson kuittaa.”

Brownson on voittanut MM-kultaa kahdesti pelaajana ja kerran valmentajana.

Ensimmäistä suomalaispelaajaa ei NFL-joukkueen ottelukokoonpanossa ole vielä nähty. Kotimaista tienraivaajaa odotetaan Alabaman yliopiston seuraavaksi etapikseen valinneesta Olaus Alisesta.

Porilaislähtöisestä linjamiesjärkäleestä on kohistu Yhdysvalloissa paljon, ja hän teki yliopistovalintansa käytännössä kaikkien parhaiden ja maineikkaimpien jenkkifutisyliopistojen välillä.

Alinen on ilmoittanut olevansa Brownsin kannattaja, mutta olisiko Browns valmis varaamaan miehen muutaman vuoden päästä joukkueeseensa?

"Katsotaan, miten hän kehittyy yliopistovuosinaan. Olemme hyökkäyksen linjaan panostava joukkue ja meillä on luultavasti yksi NFL:n parhaista puolustuksen linjoista, joten ymmärrän, miksi monet linjamiehet haluaisivat pelata Brownsissa. Panostamme hyökkäyksen linjaan paljon ja Bill Callahan on loistava valmentaja.”

”Joten, katsotaan miten hän kehittyy ja milloin ilmoittautuu draftiin ja sitten toivotaan, että hän on vapaana kun tulee meidän vuoromme.”