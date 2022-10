FC Hongan ja HJK:n paikallisottelussa viime viikolla epäilty rasistinen käytös on edennyt Palloliiton kurinpitoon. Hongan managerin Hexi Artevan mukaan epäillyn rasistisen käytöksen kohteeksi joutunut pelaaja on pettynyt siihen, miten tapausta on kyseenalaistettu.

Palloliiton kurinpitoasiantuntijan Matti Räisäsen mukaan Honka-HJK-ottelun tapaus on kurinpitovaliokunnan käsittelyssä, ja joukkueille on lähetetty selvityspyynnöt.

Artevan mukaan Hongan henkilöstöstä epäillyn rasistisen käytöksen kuuli kaksi henkilöä

”Meidän pelaaja Edmund Arko-Mensah, joka loukkasi olkapäänsä, ja häntä hoitanut meidän fysioterapeutti Max Thibault kävelivät kentän reunaa meidän vaihtoaitiota kohti ja kuulivat silloin vieraskatsomon kannattajien kohdalla apinaa matkivaa ääntelyä. He molemmat kuulivat sen vieraskatsomosta.”

Artevan mukaan epäillystä rasismista ilmoitti neljännelle erotuomarille fysioterapeutti Thibault, koska Arko-Mensah lähti FC Hongan lääkärin kanssa välittömästi jatkohoitoon.

”Korostan, että saman asian [ääntelyn] kuuli myös Arko-Mensah. Hän on erittäin pettynyt siihen, että Thibaultin kertomusta on kyseenalaistettu.”

HS:n tietojen mukaan HJK:n henkilöstön jäsen on myös kuullut kyseisen rasistisen käytöksen. Kyseinen henkilö ei halunnut sanoa HS:lle mitään tapauksesta.

Kurinpitoasiantuntija Matti Räisäsen mukaan kurinpitovaliokunnan mukaan pitää saada jostakin tieto, että jollakin henkilöllä olisi tarkempaa tietoa.

”Siinä tapauksessa valiokunta voi kuulla [kyseistä henkilöä]. Lähtökohtaisesti selvityspyynnöt lähtevät joukkueille ja tässä tapauksessa myös huutelun kohteelta pyydetään lausunto”, Räisänen sanoo.

Ottelussa erotuomari Mohammad Al-Emara toimi sääntöjen mukaisesti keskeyttäessään ottelun kuultuaan mahdollisesta rasismista ja varoittaessaan ottelun yleisöä siitä, että ottelu saatettaisiin keskeyttää. Hän kertoi ottelun jälkeen HS:lle, että erotuomaristo ei ollut kuullut epäiltyä rasistista käytöstä.

Arteva kertoo keskustelleensa ottelun jälkeen HJK:n joukkueenjohtajan Ville Wallénin kanssa yleisesti siitä, että erilaiset huonon käytöksen tapaukset pitää saada loppumaan ja niihin pitää suhtautua vakavasti. HS todisti erittäin kiivasta väittelyä ottelun jälkeen.

”Ottelun jälkeen illalla vaihdoin vielä muutaman viestin Wallénin ja [HJK:n päävalmentaja] Toni Koskelan kanssa. He molemmat tuomitsivat rasismin hyvin selvästi.”

Arteva kertoo otteludelegaatin haastatelleen Thibaultin ja Arko-Mensahin välittömästi ottelun jälkeen. Arteva toivoo kaikkien tahojen suhtautuvan vakavasti tapaukseen.

”Ylipäätään kynnys ilmoittaa tällaisista asioista on kaikilla korkea. Toivoisin, että kaikki mahdolliset tahot ottaisivat tällaiset asiat erittäin tosissaan ja vakavasti.”

Thibaultia kohtaan on esitetty HS:n tietojen mukaan epäasiallisia syytöksiä. Hänen kertomaansa on kyseenalaistettu.

”Hänen suuntaansa on tullut asiatonta käytöstä, ja se on tosi valitettavaa. Se kertoo varmaan siitä, että on vielä tosi paljon tekemistä rasismista pääsemiseksi”, Arteva sanoo.

Viime kaudella Hongan kotiottelussa FC Lahtea vastaan erotuomari keskeytti ottelun yleisöstä kuuluneiden rasististen huutojen takia. Huutojen kohteena oli Hongassa silloin pelannut kolumbialainen Juan Alegria.

Palloliiton kurinpito määräsi tapauksesta FC Lahdelle 1 000 euron sakot, jotka olivat seurausta pelaajaan kohdistuneista epäasiallisista huudoista sekä Lahden kannattajan kiipeämisestä turva-aidan ylitse kentälle kesken ottelun. Erotuomari kertoi kuulleensa epäasiallista huutelua ja ääntelyä, jonka saattoi tulkita rasistiseksi.