KHL-seura Salavat Julajev Ufassa pelannut Vladislav Lukin syyllistyi lahjontaan vuonna 2019.

Venäläinen ammattilaisjääkiekkoilija Vladislav Lukin on saanut venäläiseltä tuomioistuimelta 2,2 miljoonan ruplan (noin 38 000 euron) sakkorangaistuksen siitä, että hän yritti välttää kutsunnan armeijaan.

Lukin syyllistyi lahjontaan saadakseen vääriä dokumentteja liittyen asepalvelukseensa.

Inside the Games -sivusto kertoo, että tuomioistuin Ufassa totesi Lukinin syyllistyneen lahjontaan vuonna 2019. Hän oli tuolloin KHL-seura Salavat Julajev Ufan organisaatiossa.

Lukin katui toimiaan, ja se lievensi rangaistusta. Lukin on urallaan pelannut 22 ottelua KHL-liigassa, mutta pääosin hän on pelannut Venäjän kakkostasolla VHL:ssä.

Inside the Gamesin mukaan Lukin on kolmas kiekkoilija, joka on viime viikkoina tuomittu asepalveluksen välttämisyrityksestä ja siihen liittyvästä lahjonnasta.

Mihail Vorobjov sai kahden miljoonan ruplan sakot ja Anvar Suleimanov viiden vuoden ehdollisen tuomion.

Venäjän urheiluministeri Oleg Matitsin on vaatinut, että urheilijoilla ei tulisi olla "erityisiä etuoikeuksia" asepalveluksen suhteen.