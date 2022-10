Nick Kyrgioksen entinen tyttöystävä Chiara Passari syyttää tennistähteä pahoinpitelystä vuoden 2021 tammikuussa.

Nick Kyrgios on näyttänyt kentillä taitojensa lisäksi myös synkempää puoltaan.

Australialainen tennistähti Nick Kyrgios vetoaa mielenterveysongelmiin ja yrittää saada pahoinpitelysyytteet hylättyä, kertoo The Guardian.

Kyrgioksen asianajajat pyysivät tiistaina lykkäystä, jotta Kyrgioksen mielenterveyttä koskevat selvitykset saataisiin tehtyä. Tämän jälkeen haussa on syytteiden hylkääminen heikentyneen mielenterveyden perusteella.

Kyrgioksen entinen tyttöystävä Chiara Passari syyttää tennistähteä pahoinpitelystä vuoden 2021 tammikuussa Australian Canberrassa.

Maksimirangaistus pahoinpitelystä olisi kahden vuoden vankilatuomio.

Kyrgios on puhunut jo pitkään mielenterveysongelmistaan. Hän on tullut tunnetuksi ailahtelevasta käytöksestään, ja kentällä on nähty taiturimaisten suoritusten lisäksi myös joukko erikoisia välikohtauksia.

Kyrgios on muun muassa lopettanut yrittämisen kesken ottelun, riidellyt katsojien ja tuomareiden kanssa ja koonnut useita kymmenien tuhansien eurojen sakkoja.

Tällä hetkellä Kyrgios on maailmanlistalla sijalla 20. Hän osallistuu Tokiossa parhaillaan pelattavaan turnaukseen.

Oikeuskäsittelyn päivämäärä ei tiistaina ollut päätetty.