Veera ja Oona Kaupin edustama Thorengruppen on aloittanut kauden vahvasti.

Veera Kauppi on Suomen maajoukkueen tähtipelaajia.

Veera Kauppia pidetään maailman parhaana salibandyn naispelaajana, ja sunnuntaina saatiin viimeisin osoitus hänen taidoistaan.

Kaupin edustama Thorengruppen kohtasi Karlstadin, ja Kaupin huippuhetki nähtiin toisessa erässä johtotilanteessa 2–1.

Kauppi sai pallon omalla kenttäpuoliskollaan, ja livahti ensin keskiympyrässä kahden vastustajan välistä, ohitti sitten vielä taidokkaasti kaksi vastustajaa lisää ja sivalsi lopulta pallon verkkoon.

Thorengruppen voitti ottelun 11–4. Joukkue on voittanut kauden neljä ensimmäistä otteluaan maalierolla 45–10.

Veera Kauppi on joukkueen sisäisessä pistepörssissä neljäntenä tehoilla 7+6. Hänen siskonsa Oona on toisena tehoilla 8+8. Kärjessä on Emelie Wibron tehoilla 10+8.