Helmarien Ria Öling joutui seurajoukkueessa keskikentältä puolustajaksi ja pääsee pian kohtaamaan ehkä oudolla pelipaikalla Euroopan ehdottomat huippujoukkueet Mestarien liigassa.

Helmarien keskikenttäpelaaja Ria Öling, 28, on ainoa suomalaispelaaja tällä kaudella naisten Mestarien liigassa. Öling edustama ruotsalaisseura Rosengård arvottiin lohko D:hen, jossa vastassa ovat Barcelona, Bayern München ja Benfica.

”Se on kiva haaste, ja on kiva päästä testaamaan omaa ja joukkueemme tasoa maailman­huippuja vastaan. Toivottavasti saamme ainakin kotipeleissä stadionit täyteen, ja toivottavasti myös vieraspeleissä”, Öling sanoo.

”Mielestäni Barca on yksi kovimmista seurajoukkueista tällä hetkellä. On mielenkiintoista päästä pelaamaan niitä vastaan.”

Mestarien liigaan pääseminen oli malmöläisseura Rosengårdin kauden päätavoitteita. Seura sai hieman helpomman reitin kilpailuun, kun se pääsi niin sanotulle mestarien polulle karsinnoissa, eikä joutunut kohtaamaan aivan pahimpia mahdollisia karsintavastustajia.

Rosengårdin urheilujohtaja Therese Sjögran kommentoi SVT Sportille, että lohkosta tulee kova kokemus. Urheilullisesti helpompiakin olisi ollut mahdollista saada, jos arpa olisi ollut suosiollinen Ölingin seuralle. Ruotsin mediassa lohkon on sanottu olevan ”painajaismainen”.

”Lähdemme voittamaan jokaista ottelua”, Öling sanoo.

”Meidän täytyy pohtia, millä taktiikoilla lähdemme otteluihin, mutta siitä ei ole vielä keskusteltu. Kaikkemme teemme, että menisimme siitä jatkoon.”

Ölingin mukaan Mestarien liigan otteluista tulee ehkä kovimmat hänen urallaan siitäkin huolimatta, että hän pelasi viime kesänä EM-turnauksessa Espanjaa ja Saksaa vastaan.

”Saksan maajoukkue koostuu periaatteessa Bayernin ja Wolfsburgin pelaajista, ja sitten siellä on muutama muu. Lisäksi siellä on muiden maajoukkueiden kovia pelaajia. Niistä tulee kovia otteluita.”

Öling on tunnettu hyökkäävänä keskikenttäpelaajana, mutta seurajoukkueessa hänen roolinsa on yllättäen muuttunut tällä kaudella. Aiemmin hän on pelannut kymppi- ja kasipaikoilla keskikentällä, mutta nyt hän on päätynyt yllättäen oikeaksi laitapuolustajaksi ja wingbackin rooliin.

”Olen ihan hyvin sopeutunut siihen. Olen saanut pelata paljon. Ihan vielä ei tule takaraivosta, mitä minun kuuluu tehdä sillä pelipaikalla.”

”Tavoitteena oli päästä Mestarien liigassa lohkovaiheeseen ja voittaa mestaruus. Olemme oikealla polulla.”

Öling sanoo keskustelleensa Suomen maajoukkueen tilapäisen päävalmentajan Marko Salorannan kanssa muuttuneesta roolistaan.

”Saloranta näkee minut vielä keskikenttäpelaajana, ja niin näen minäkin. Toivottavasti tämä on tällainen välivaihe. Meillä oli loukkaantumisia joukkueessa. En tiedä, pelasinko liian hyvin siinä roolissa, kun olen saanut jatkaa.”

Mestarien liigan lohkopelit alkavat 19. lokakuuta, ja Rosengård aloittaa vieraskentällä Bayernia vastaan.