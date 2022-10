HS sai yhteyden Golden Globe-kisaan osallistuvaan yksinpurjehtija Tapio Lehtiseen satelliittipuhelimella. Asteria-veneeseen ei soiteta tuosta vaan.

Menee pitkään ennen kuin toisesta päästä kuuluu mitään.

Sitten tuttu ääni vastaa: ”Haloo, onko siellä ketään?”

Yksinpurjehtija Tapio Lehtiseen on saatu yhteys satelliittipuhelimella. Asteria-veneeseen ei soiteta tuosta vaan.

Yhteys vaatii hyväksynnän ja salaisen numeron Golden Globe Racen (GGR) kisajärjestäjiltä. Numero on kertakäyttöinen.

GGR-kisan kippareilla voi soittaa satelliittipuhelimen kautta vain ennakkoon sovittuina aikoina. Kipparille ei saa kertoa kilpailijoiden sijainteja eikä antaa sääennusteita.

Muuten Lehtinen on kaksi kertaa viikossa yhteydessä suomalaisiin radioamatööreihin Finnpulp-rahtialuksen meriaseman kautta.

Neljä vuotta sitten radioamatöörit saivat Lehtiseen yhteyttä maa-asemiensa kautta, mutta se on nyt kiellettyä.

”Onneksi en saa päivittäin tietää, missä muut menevät. Se pitää mielen rauhallisena ja itseluottamuksen kohdalleen. Sunnuntaina tosin kuulin, missä muut purjehtivat”, Lehtinen kertoo.

Lehtinen on pudonnut kakkossijalta kisassa neljänneksi. Hän lilluu osittain edelleen päiväntasaajan oikullisissa tuuli- ja sääoloissa, doldrumeilla.

"Sain vähän tuultakin. Vene lähti taas liikkeelle. Muuten olen mennyt körötellen, muutaman solmun vauhtia. Viime vuorokaudessa taisin edetä 60 merimailia [noin 110 kilometriä]”, Lehtinen kertoo.

”Väillä tuuli loppuu kokonaan. Sitten voi tulla ukkospuuskia, jolloin pitää olla valmiina ottamaan purjeet alas. Doldrumien ylittäminen on tällaista. Luulin jo päässeeni doldrumien reunan yli, mutten ollutkaan. Välillä tulee vettä kuin esterin polvesta. Pitää kerätä sadevettä.”

Suomalaiskipparin piti jättää Lanzaroten kohtaamispaikalla toissa viikolla filmirullia kisajärjestäjien veneeseen, mutta niitä ei ollut.

”Kestää aikansa ennen kuin pääsen takaisin kiinni rutiineihin. Yritän toimittaa tuoreita kuvia, kun pääsen Kapkaupunkiin. Seuraava tuulialue on taas rulettia. Ei tiedä, mistä päin tuulee vai tuuleeko ollenkaan.”

Tuulen ”rulettialueella” Lehtinen tarkoitti Trinidaden saaren ja Etelä-Afrikan Kapkaupungin välistä aluetta, jossa voi olla tyyntä tai tuulla purjehtijan kannalta väärästä suunnasta idästä.

Trindade ja Maritim Vaz on saaristo, joka sijaitsee noin 1 200 kilometriä eteläisellä Atlantin valtamerellä. Saaristo kuuluu Espírito Santoon, Kaakkois-Brasiliassa.

”Ei tiedä, ketä onni suosii, kun tuuli pyörii.”

Aika merellä kuluu nopeasti. Lehtinen on tunnetusti ahkera lukemaan. Lukuhetket ajoittuvat ennen nokkaunia, joita hän harrastaa paljon.

Viimeksi hän luki roomalaisen filosofin ja puhujan Ciceron teosta Laeista (De Legibus). Siinä Cicero esittää näkemyksensä ihanteellisen valtion laeista.

Kirja oli tehnyt herkässä tilassa olleeseen purjehtijaan vaikutuksen varsinkin, kun maailman tilanne on Venäjä hyökkäyssodan kanssa vaarallinen.

Lisäksi hän on lukenut tuttuun tapaansa purjehdusoppaita ja kirjan vanhenemisesta.

”Purjehtiminen on kokopäivähommaa. Minulla on pitkä to do -lista [tehtäväluettelo]. Parhaimpina tai pahimpina päivinä olen nostanut ja laskenut spinaakkeria viisi kertaa. Se on aina tunnin homma kerrallaan.”

Spinaakkeri eli spinnu on iso pallopurje, joka lisää veneen vauhtia. Yksi spinnu repesi käyttökelvottomaksi Kap Verden jälkeen.

Keulassa sijaitsevan purjeen, rullagenoun kanssa Lehtinen sai myös kamppailla aikansa. Keulapurje jäi puolitiehen jumiin.

”Olin jo tosi huolissani, jos se jää jumiin. Minun olisi pitänyt kiivetä mastoon. Sain lopulta purjeen auki ja vältyin vieläkin kiipeämästä mastoon.”

Purjeiden ja köysistön käsittelyn jäljiltä Lehtisen käsissä on naarmuja, mutta nahka on ehjä.

”Haavojen kanssa pitää olla tarkkana, ettei tässä ilmanalassa tule tulehduksia. Panen niihin haavavoidetta.”

Kisaa johtaa britti Simon Curwen, josta Lehtinen on jäänyt runsaat 100 merimailia, noin 180 kilometriä.

”En ole huolissani sijoituksestani. Olen siihen tyytyväinen, ja että kisa on mennyt hyvin. Ollaan vasta alkuvaiheessa.”

Nykyisellä vauhdilla Lehtisen laskettu maalintulo on 4. kesäkuuta 2023, kun se viime viikolla oli 17. toukokuuta. Tilanne muuttuu koko ajan.

Lehtisen tavoitteena on päästä maaliin Les Sables-d’Olonneen Ranskaan 19. toukokuuta, jolloin hänen äitinsä täyttää 90 vuotta.

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyy täältä.