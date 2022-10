Michael Cooperin mielestä Utah Jazz tarjoaa suuren tilaisuuden Lauri Markkaselle.

Suomalaisten urheilufanien suupielet kääntyvät jyrkkään laskuun syyskuun alussa, kun Lauri Markkanen kaupattiin Cleveland Cavaliersista Utah Jazziin.

Markkanen siirtyi Utahiin osana isoa pakettia, jolla Cavaliers hankki tähtipelaaja Donovan Mitchellin. Samalla Suomen NBA-tähti joutui seuraan, joka on voimakkaasti käymistilassa. Mitchell ja joukkueen toinen tähti Rudy Gobert kaupattiin pois ja tulevaisuus on epävarma.

Jazzin viesti kaupoilla oli selvä: he eivät tavoittele välitöntä menestystä, vaan katse on monen vuoden päässä tulevaisuudessa.

Sitä pidettiin Suomessa isona takaiskuna Markkaselle, joka oli juuri Cavaliersiin siirryttyään päässyt seuraan, jonka tähtäin oli tiukasti pudotuspeleissä.

Jazzin tähtäin on jo nyt ensi vuoden kesän varaustilaisuudessa. Asiantuntija-arvioissa pidetään selvänä, että Jazzilla ei ole asiaa pudotuspelien liepeillekään.

Vaikka Markkanen siirtyykin nyt jo toista kertaa viisi kautta kestäneellä urallaan uuteen seuraan NBA:ssa, ei se ole kaikkien mielestä ongelma.

Viisi NBA-mestaruutta 1980-luvulla voittanut takamies Michael Cooper näkee suomalaisella tilaisuuden ottaa pelaajana seuraava askel liigassa.

”Tämä on hänelle täydellinen tilaisuus”, Cooper arvioi.

”Hän on erittäin lahjakas pelaaja. Kun tulee liigaan, oli sitten amerikkalainen tai kansainvälinen pelaaja, pitää löytää oikea paikka. Markkanen on iso kaveri, joka osaa heittää. Miten upea paikka Utah onkaan hänelle löytää oma paikkansa nuoren joukkueen kanssa. Lauri on hyvä lisä tuohon joukkueeseen. Heillä on nuori valmentaja (tulokasluotsi Will Hardy), joka varmasti pistää joukkueen tekemään hommia.”

Michael Cooper (vas.) oli Magic Johnsonin luotetuimpia joukkuekavereita.

Cooper oli puhumassa osana keskustelupaneelia helsinkiläisen ravintolan järjestämässä tilaisuudessa. Joutuminen kauppatavaraksi on osa NBA-maailman raadollisuutta, ja nyt onkin Markkasesta itsestään kiinni, mitä seuraavaksi tapahtuu.

"Hänen pitää käyttää tämä tilaisuus aivan kokonaan. Hän pääsee näyttämään, että hän pystyy olemaan johtava pelaaja isossa roolissa, koska seura kauppasi kaikki muut pistetehtailijansa. Lauri voi ottaa sen paikan”, Cooper alleviivaa.

” Laurin pitää ottaa se (isompi) rooli ja kasvaa siihen. Hän oppi Chicagossa, mistä NBA:ssa on kyse. Nyt pitää rakentaa uuden joukkueen perusta, ja jos hän kasvaa siihen isoon rooliinsa, hänestä tulee keskeinen osa Jazzin uutta nousua.”

Cooperillekin aukesi urallaan tilaisuus näyttää taitonsa pallon kanssa ja hän tietää, mihin Markkanen on pääsemässä.

Losangelesilainen Cooper edusti kotikaupunkinsa seuraa 1978–90. Tuona aikana syntyi ikoninen Showtime Lakers – joukkue, joka hurmasi parketilla ja kimalteli parrasvaloissa sen ulkopuolella.

Cooper ei kuulunut Magic Johnsonin ja Kareem Abdul-Jabbarin rinnalla Lakersin suurtalentteihin, vaan hän loi maineensa periksiantamattomalla puolustamisella.

”Kerran, olikohan se vuonna 1983, Magicin sormi murtui ja hän oli sivussa kymmenestä pelistä. Kuudessa niistä tein yli 20 pistettä. Ne pelit olivat minun mahdollisuuteni näyttää, että osaan muutakin kuin puolustaa. Roolini joukkueessa oli hyvin selvä, mutta ne ottelut olivat tilaisuus osoittaa, että pystyn muuhunkin.”

Utahin ylimpänä koripallopomona toimii Danny Ainge. Ainge oli osa Boston Celticsin menestysvuosien joukkueita ja hän kilvoitteli mestaruuksista Cooperin Lakersia vastaan.

Cooper, joka edelleen auliisti ja leveä hymy kasvoillaan sanoo, ettei pidä Celticsistä ollenkaan, otti Aingen muutamaankin kertaan esiin.

”Me pelasimme Dannyn kanssa kovia pelejä vastakkain jo yliopistossa, kun hän oli BYU:ssa ja minä New Mexicossa. Hän on kova tyyppi ja kova toimitusjohtaja. Mutten pidä hänestä yhtään. En pidä, en pidä ollenkaan.”

Osaa Cooper silti antaa kunniaakin Aingelle, joka pelaajana muistetaan myös härskimmistä otteista. Pelaajauransa jälkeen Ainge siirtyi pian Celticsin taustoille ja auttoi rakentamaan nykyisen menestysjoukkueen ennen siirtymistään Utahiin alkuvuodesta.