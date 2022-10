Teemu Kankkunen hoitaa valmennustehtävät kauden viimeisissä otteluissa.

Päävalmentaja Mixu Paatelainen ei valmenna jalkapalloliigasta putoavaa HIFK:ta kauden loppuun saakka. Teemu Kankkunen ottaa hoitaakseen päävalmentajan tehtävät. HIFK tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

HIFK:n kausi on ollut surkea ja putoaminen Ykköseen on jo varmistunut, vaikka kaudesta on kaksi ottelua pelaamatta.

HIFK:lla ja Paatelaisella oli kahden vuoden sopimus, jossa oli mukana purkupykälä putoamisen varalta. HIFK kertoo, että Paatelainen ilmoitti tappiollisen VPS-ottelun jälkeen, ettei hän jatka joukkueen päävalmentajana ensi kaudella.

”Arvostamme kovasti sitä, miten Mixu ammattilaisen tavoin sitoutui tehtäväänsä. Tiedostamme hyvin, ettei tehtävä ollut helppo eikä toivottuja pelimerkkejä taloudellisen tilanteen vuoksi ollut juurikaan tarjolla joukkueen vahvistamiseen. Toivotamme onnea hänelle seuraaviin haasteisiin”, HIFK:n puheenjohtaja Jan Walden kommentoi tiedotteessa.