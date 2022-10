Antti Pennanen aloittaa Ilveksen päävalmentajana tilanteessa, jossa kaikki on hyvin. Se voi tehdä työstä haastavan, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Heikki Miettinen.

Onneksi Antti Pennanen opiskelee psykologiaa. Nyt opituille taidoille voi tulla enemmän käyttöä kuin kertaakaan valmentajauralla tähän mennessä.

Kiekkoliigan Ilves teki rohkean, suuren ja erikoisen päätöksen vapauttamalla Jouko Myrrän pestistään.

Ilves johti Liigaa, kun seurajohto palkkasi Pennasen tilalle. Yleensä vaihdoksia ei tässä vaiheessa edes harkita.

Juuri tässä piilee Pennasen eteen tuleva suurin ongelma.

Sarjan pohjalle painuneessa seurassa turhautuneisuus usein leviää. Ensin se tavoittaa seurajohdon, sitten valmennuksen ja pelaajat. Kukaan ei ole tyytyväinen toistuviin tappioihin.

Tästä ei ole Ilveksen kohdalla kysymys. Menestyksen hetkillä kukaan ei ole erityisen pettynyt, paitsi seurajohto näytti olleen.

Pennanen sanoi hyppäävänsä liikkuvaan junaan. Koskaan ei ole ihan helppoa lähteä ajamaan uusia ideoita, mutta nyt se on erityisen vaikeaa.

Muutosvastarinta hyökkää silmille jokaisessa työyhteisössä hyvin helposti jopa pienissä uudistuksissa.

Pennanen tarvitsee psykologista silmää myydessään omia ajatuksiaan ja ideoita. On voitettava joukkue puolelleen ja annettava hallittu tila soraäänille.

On selvää, että Myrrä on pettynyt ja sokissa, mutta niin on joukkuekin. Isot muutokset ovat juuri nyt kaikkein vaikeimmat.

Myrrä sentään nosti Ilveksen uudelle tasolle ja ylös pohjamudista. Kun Myrrä tuli Ilvekseen Karri Kiven tilalle syyskuun lopussa 2019, joukkue oli hävinnyt seitsemästä ottelusta kuusi.

Oli helppo arvata, että uusille ideoilla riitti kysyntää.

Valmentajan vaihtumisen jälkeen Ilves voitti 14:sta seuraavasta ottelusta huimat yksitoista. Seura sai haluamansa muutoksen.

Viime keväänä Ilves otti jo Myrrän johdolla pronssia. Se oli joukkueen ensimmäinen mitali 21 vuoteen.

Pennaselta odotetaan menestystä, mutta sijoitusta sarjataulukossa hän ei voi nostaa. Olisi lyhytnäköistä vaatia mestaruutta jo tältä kaudelta. Se saa tulla, jos kaikki osuu kohdalleen.

Vaatiminen murentaisi Pennasen seuraavia kausia – ja niitä on sentään kaksi sovittuna.