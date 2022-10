Suomen tämän hetken menestynein ratsastaja Henri Ruoste on erikoistunut löytämään nuoria hevosia ja kouluttamaan niitä kohti maailman kärkeä.

”Arki hevosten kanssa ei ole mitään Instagram-elämää, jolla saa paljon klikkejä ja huomiota”, kouluratsastaja Henri Ruoste sanoo.

Sen sijaan arki hevosten kanssa on paljon tavanomaisempaa. Jopa silloin, kun puhutaan maailman kärkiratsuista. Arki tarkoittaa hevosten hyvää perusratsastusta ja asioiden toistamista yhä uudelleen ja uudelleen, aina samalla tavalla.

Suomen tämän hetken menestynein kouluratsastaja kävi viikonloppuna Suomessa Ratsastuskeskus Ainossa. Henri Ruoste kuljetti paikalle viisi eri-ikäistä hevostaan, joiden avulla halusi näyttää, kuinka kouluttaa nuoren hevosen kansainväliseksi grand prix -kouluratsuksi. Ruosteen yritys myy hänen kouluttamiaan ratsuja, usein maailman kärkiratsastajille.

Salaisuuksia tai kikkakolmosia hevosten koulutuksessa ei Ruosteella ole. Koulutus perustuu tuhansiin samanlaisiin toistoihin – siihen, että hevoselta halutaan aina sama reaktio ratsastajan apuihin.

”Se ei toimi, jos hevoselta pyytää kotona jotain ja kilpailuissa jotain aivan toista.”

”Hevosen on tehtävä paljon itse”, Henri Ruoste sanoo.

Hevoskauppaa voi tehdä monella tavalla, mutta Ruoste haluaa tehdä kaiken mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti. Hevosten on toimittava myös muilla ratsastajilla kuin hänellä. Siksi asiat opetetaan hevosille mahdollisimman yksinkertaisesti.

”Hevosen on tehtävä paljon itse. Ei niin, että ratsastaja auttaa sitä joka askeleella.”

Ruoste kouluttaa alusta asti hevoset niin, että ne alkavat tehdä liikettä ratsastajan antamasta merkistä ja jatkavat liikkeen tekemistä itse.

Hevosen koulutus perustuu palkitsemiseen samalla tavalla kuin koirienkin koulutus. Kun hevonen tekee sen, mitä ratsastaja toivoo, se saa palkinnon.

Eri hevosilla palkinto on erilainen. Toisia hevosia motivoi sokeri tai taputus ja kehu. Toiset pitävät siitä, että ratsastaja nousee satulassa ylös ja hevonen saa liikkua hetken vapaammin.

Hevosen koulutuksen vaikeus syntyy palkinnon ajoituksesta ja ratsastajan fiiliksestä. Ratsastajan pitää osata palkita hevonen oikeanlaisesta reaktiosta oikeaan aikaan ja aina samalla tavalla.

”Jos palkinto tulee viiden sekunnin päästä, hevonen ei enää tiedä, mistä sitä on kiitetty”, Ruoste selittää.

Mitä nopeammin hevonen reagoi, sitä nopeammin palkinto tulee. Hevosen nopea reaktio on avainasemassa grand prix -tason suorituksessa, jossa liikkeet seuraavat toisiaan ilman taukoja.

Jotta hevosesta tulisi grand prix -ratsu, nuoren hevosen pitää pystyä jo varhain lyhentämään ja pidentämään askeliaan ravissa, laukassa ja käynnissä. Sen pitää myös nopeuttaa ja hidastaa askeliaan. Näiden taitojen päälle rakentuvat kaikki vaikeimmat kouluratsastusliikkeet. Mitä taitavampi hevonen on muuttamaan askeliaan, sitä lupaavampi se on. Sitä Ruoste hakee myös silloin, kun etsii yritykselleen uusia hevosia.

Henri Ruosteelle ei ole väliä, miltä hevonen näyttää tai millaisia kilpailutuloksia sillä on. Tärkeintä on tunne satulaan.

Nuorten, lahjakkaiden hevosten löytäminen koulutettavaksi muuttuu koko ajan vaikeammaksi, koska monet muutkin etsivät niitä. Siksi Ruoste on ryhtynyt ostamaan viime vuosina myös varsoja. Silti painopiste on jo ratsun uransa aloittaneiden hevosten etsimisessä.

Ruosteelle ei ole väliä, miltä hevonen näyttää tai millaisia kilpailutuloksia sillä on. Tärkeintä on tunne satulaan.

”Ennen kaikkea kyse on hevosen tasapainosta ja siitä, miten se pystyy muuttamaan itseään.”

Joskus hyvän hevosen löytyminen on sattumaa. Suomessa nähtiin esimerkiksi 9-vuotias hevonen, jonka omistajat toivat Ruosteelle kokeiltavaksi.

”Hevosessa ei ollut mitään, mistä pidin. Se oli raskas, pitkä ja hidas. Hevonen näyttää siltä, että voisi mennä missä tahansa ratsastuskoulussa. Askellajit ovat hyvin tavanomaiset.”

Omistajat kuitenkin uskoivat hevosessa olevan sitä jotain ja jättivät sen Ruosteelle kahdeksi viikoksi.

”Kahden viikon jälkeen en halunnut enää luopua siitä.”

Hevosesta löytyi se tärkein: kun taitava ratsastaja pyytää, se osaa muuttaa itseään suorittamaan liikkeitä. Ruoste ennustaa hevosesta hyvää grand prix -hevosta, joka aloittaa kilpailu-uransa ensi kaudella.

Energiakriisi vaikuttaa hevoskauppaan

”Ainakin kolminkertainen hinta”, Henri Ruoste kuvailee sähkösopimusta, jonka hänen Saksassa sijaitseva yrityksensä alkuvuodesta sai eteensä.

Lue lisää: Saksa jakaa kaasu­tukiaisia 200 miljardin euron edestä

Saksassa energiakriisin vaikutukset tuntuvat yrityksissä jo nyt. Hevosalan yritykset käyttävät yleensä paljon energiaa suhteessa kokoonsa, sillä ylläpidettäviä alueita ja lämmitettäviä tiloja on paljon. Ruosteen tallissa energiaa pyritään säästämään kaikkialla, missä voidaan.

”Hevosilla on tallissa kaksi solariumia, joissa on infrapunalämpö. Lisäksi hevosilla on föönikuivain. Esimerkiksi näiden käyttämistä on rajoitettu”, Ruoste kuvailee.

Hevosten hyvinvointi on kuitenkin tärkein asia, siitä ei tingitä edes kovan energian hinnan takia.

Koronapandemia kuumensi keskihintaisten ja edullisten hevosten kaupan, sillä ratsastusta pystyi harrastamaan koronasuluista huolimatta. Ruosteen yritys toimii kaikista kalleimpien hevosten markkinoilla. Siellä koronapandemia vaikutti eniten siihen, ettei kiinnostavia hevosia päässyt katsomaan eivätkä asiakkaat päässeet ratsastamaan ostettavia hevosia paikan päällä.

Ruoste arvelee, että Euroopan energiakriisi tulee näkymään koronapandemiaa enemmän arvokkaimmassa hevoskaupassa. Jos koko Euroopan talous kärsii, se vaikuttaa kaikkien hevosten kauppaan.

”Hevonen on kuitenkin luksustuote. Kukaan ei tarvitse sitä elääkseen.”

Ruoste toivoo, että energiatilanteeseen löytyisi pikaisia ratkaisuja. Jonkin aikaa yritys voi selvitä säästämällä kuluissa ja käyttämillään puskureilla.

”Kustannusten nousua ei voi siirtää täysimääräisesti asiakkaille.”