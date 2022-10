Mikkelin Jukurit jatkaa Jokisen komennossa.

SM-liigan valmentajakaruselli pyörii kiivaana, vaikka kautta on pelattu vasta vajaa kuukausi. Useampi seura on vaihtamassa päävalmentajaa ensi kaudeksi.

Tampereella Ilves avasi pelin keskiviikkona, kun Jouko Myrrä sai yllättäen kenkää ja Antti Pennanen nousi uudeksi päävalmentajaksi pikahälytyksellä. Pennasen sopimus Ilveksen kanssa ulottuu kevääseen 2025 asti.

Mikkelin Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen on kuulunut valmentajamarkkinoiden kuumiin nimiin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jokinen, 43, jatkaa myös ensi kaudella Jukurien päävalmentajana.

Jokinen oli yksi vaihtoehdoista Tapparan ensi kauden päävalmentajaksi, mutta Jukurit on käyttänyt Jokisen option kaudesta 2023–24.

Jokinen solmi keväällä 2021 Jukurien kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen.

Jokinen valmensi debyyttikaudellaan Jukurit sensaatiomaisesti runkosarjan toiselle sijalle. Pudotuspeleissä Jukurit hävisi puolivälieräsarjan KooKoolle voitoin 3–4.

Jukurit on aloittanut tämän kauden ailahtelevasti. Mikkeliläisjoukkue on voittanut yhdeksästä ottelusta neljä ja on sarjataulukossa sijalla kymmenen.

SM-liigan päävalmentajien tuolileikissä on vielä palleja vapaana.

Lokakuun 2. päivä IS uutisoi, ettei Tapparan nykyinen päävalmentaja Jussi Tapola jatka seurassa tämän kauden jälkeen.

Tapparan lisäksi myös KalPan ja Lukon ensi kauden päävalmentajakuviot ovat auki.