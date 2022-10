Ronnie O’Sullivan on jälleen snookerkukkulan kuningas – omaksi harmikseen.

”Ei se johtunut siitä, että olisin halunnut voittaa. Minua kävi vain se tv-ryhmä sääliksi.”

Näin kommentoi snookerin suurin supertähti Ronnie O’Sullivan seitsemättä maailmanmestaruuttaan vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun oli viimein noussut skottilegendan ja entisen kilpakumppaninsa Stephen Hendryn rinnalle mestaruuksien määrässä.

46-vuotiaana O’Sullivanista tuli viime keväänä MM-kisoja vuodesta 1977 asti isännöineen Cruciblen historian vanhin mestari. Hän voitti välierissä toisen konkarisuuruuden John Higginsin ja finaalissa uuden sukupolven supertähden Judd Trumpin. O’Sullivan voitti kaikki turnauksen ottelunsa vähintään viiden erävoiton erolla vastustajaansa.

Ronnie O’Sullivan poseerasi MM-pokaalin ja lapsiensa kanssa keväällä Cruciblessa.

Ja kaikki tämä O’Sullivanin mukaan vain, koska englantilaista MM-kisoissa seurannut dokumenttiryhmä ”kävi häntä sääliksi”. Mestaruuden aloittamaa onnitteluviestien tulvaa O’Sullivan kuvaili ”pahimman painajaisensa toteutumiseksi”.

Kulmakorvia nostattavat kommentit ovat O’Sullivanilta tuttua huttua. Mutta kun lajin hallitseva maailmanmestari ja rankingykkönen myöntää suoraan, että antaisi mieluummin tittelinsä jollekin kilpailijoistaan, olivat kohuotsikot itsestäänselvä seuraus.

Nyt videopuhelun toisessa päässä rennosti sohvalla istuskeleva O’Sullivan selittää, mistä poikkeukselliset kommentit kumpusivat. Samalla hän avaa ristiriitaista suhdettaan lajiin, joka on tehnyt hänestä kotimaassaan kaikkien tunteman supertähden.

”Ennen MM-kisoja olin aivan tyytyväinen kun sain ottaa rennosti, nauttia pelaamisesta ja pysytellä hieman tutkan alla. Olin yhä kilpailukykyinen, mutta en ehkä pärjännyt yhtä hyvin kuin vielä pari kolme vuotta sitten. Nautin siitä, ettei minun tarvinnut olla se henkilö”, jonka odotetaan voittavan kaikki.

Niin, kun on ollut vuosikymmeniä lajinsa ehdoton kiintopiste ja jatkuvan kiinnostuksen kohde, voi valokeilan siirtyminen toisaalle tuntua melkoiselta helpotukselta. Syksyllä 2020 O’Sullivan voitti kuudennen maailmanmestaruutensa, mutta sen jälkeen turnausvoittoja oli tullut ennen viime kevättä parin kauden aikana vain yksi.

Ensimmäistä kertaa alkoi tosissaan tuntua siltä, ettei O’Sullivan ehkä olekaan enää snookerin kukkulan kuningas. Hän kertoo kuvaavan esimerkin.

”Aika useat ihmiset jopa kyselivät minulta pelaanko yhä. He eivät olleet varmoja, olinko jo lopettanut urani. Minä ehdin jo tottua siihen”, O’Sullivan sanoo.

Sitten tulivat kevään MM-kisat. Jos O’Sullivanin tavoitteena tosiaan oli jatkaa kuvaamaansa unholaan vaipumista, esitys Cruciblessa oli melkoinen vikatikki.

17 päivän aikana O’Sullivan esitteli snookeryleisölle vain parhaita puoliaan ja muistutti siitä, miksi hän on edelleen ylivoimaisesti lajin suurin vetonaula.

O’Sullivan oli koko reilun kaksiviikkoisen ajan keskittymisen perikuva. Ei huolimattomia lyöntejä, ei turhaa kiirehtimistä. Konkari antoi kaikkensa ja todisti, että niin tehdessään on yhä askelta edellä kaikkia muita.

Kun maagisiin lyöntisuorituksiin yhdistyi aimo annos historiaa ja mestaruuden varmistumista seuranneet vuolaat kyyneleet, O’Sullivanin nimi oli taas kaikkien huulilla.

O’Sullivan herkistyi voitettuaan seitsemännen maailmanmestaruutensa.

Nyt vedonlyöntifirmat pitävät häntä jopa yhtenä ennakkosuosikeista voittamaan BBC:n jakaman Vuoden urheilupersoonan palkinnon.

Juhlakalukin huomasi harmikseen eron heti.

”Nyt kun voitin maailmanmestaruuden ja palasin maailmanlistan kärkeen, kaikki tietenkin innostuivat kovasti. Nämä MM-kisat tuntuivat herättävän enemmän kiinnostusta kuin mitkään aiemmat. Pystyin havaitsemaan ihmisten reaktioista”, kuinka paljon he nauttivat kisoista.

”Tänä vuonna aistin, että todella monet ihmiset olivat innoissaan minun puolestani. Se veti minut takaisin parrasvaloihin”, mitä en oikeastaan olisi halunnut.

Ja niin O’Sullivan päätyi avaamaan suunsa, ja kohu oli taas valmis.

Kaava on O’Sullivania seuranneille tuttu. Henkeäsalpaavan upeita suorituksia ja aitoja tunteenpurkauksia seuraavat kommentit, joita on oikeastaan vaikea kuvitella kenenkään muun vastaavassa asemassa olevan suuhun.

Vai voiko joku nähdä sielunsa silmin vaikkapa Novak Djokovicin tai Iivo Niskasen harmittelemassa, kuinka suurvoitto nyt vain sattui tulemaan, eikä se merkitse oikeastaan muuta kuin ikävää ylimääräistä huomiota?

Siitä huolimatta O’Sullivan on snookerin seuraajien ikisuosikki, joka pelaa kaikilla areenoilla kuin kotiyleisön edessä. Raflaavat kommentit eivät ole vähentäneet suosiota.

O’Sullivan itse ounastelee, että hurjan suosion syy on – tietenkin peliesitysten lisäksi – juuri rehellisyydessä. Se on auttanut englantilaista puhumaan avoimesti muun muassa mielenterveysongelmista, joiden kanssa hän on kamppaillut koko uransa ajan.

”Minua ei haittaa jakaa heikkouksiani, ja ihmiset voivat ehkä samaistua minuun sen takia enemmän. Kun urheilijoita katsoo televisiosta, on helppo ajatella, että olemme kaikki yli-ihmisiä, mutta emme ole. Olemme kuin kaikki muutkin”, O’Sullivan muistuttaa.

O’Sullivan on urheilusuuruksienkin joukossa oman tiensä kulkija. Armoton perfektionisti, joka turhautuu usein omiin epäonnistumisiinsa, mutta joka ei samalla välitä, voittaako vai häviääkö.

”Motivaationi ei ole koskaan tullut titteleiden tai voittojen jahtaamisesta. Olen aina saanut intoni pelistä nauttimisesta ja siitä, että yritän olla paras versio itsestäni”, O’Sullivan sanoo.

”Keskityn vain palloihin ja pöytään, en oikeastaan kilpaile vastustajaani vastaan. Jos he voittavat, hieno homma ja onnea matkaan. Se ei oikeastaan vaikuta minuun tai huoleta minua millään tavalla. Olen enemmän kiinnostunut siitä, mikä suhteeni pelin kanssa on. Jos pelaan hyvin ja häviän, olen onnellinen.”

O’Sullivan on ollut ammattilainen vuodesta 1992 lähtien.

O’Sullivanin puhuessa sana onnellisuus toistuu taajaan. Se on ehkä luonnollista, kun ottaa huomioon miehen vaikean elämäntarinan. Hänen isänsä sai elinkautisen murhatuomion snookerlupauksen ollessa vasta 16-vuotias ja seurasi poikansa uraa lähes 20 vuoden ajan vankilasta.

Nämä taustat huomioon ottaen ei ole yllättävää, että ura ja elämä on ollut töyssyjä ja vaikeuksia täynnä. Eikä myöskään, että O’Sullivan laittaa henkisen hyvinvointinsa kaiken edelle – vaikka tiedostaa itsekin, että voisi päästä toisin valitsemalla helpommalla.

Hän esittää asian tavalla, johon on vaikea laittaa vastaan.

”En ole kovin hyvä valehtelija. On vain helpompi kertoa totuus, koen oloni aidommaksi ja tyytyväisemmäksi, kun puhun sydämelläni enkä aivoillani. Osaan kyllä puhua järjellä, ja sillekin on paikkansa ja aikansa. Tunnen oloni kuitenkin paljon iloisemmaksi ja aidommaksi kun puhun sydämestäni”, lajilegenda linjaa.

