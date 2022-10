Tanskan jalkapalloliitto haluaa protestoida Qatarin kisoja.

Tanskan miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajat joutuvat tulemaan toimeen ilman puolisojaan reilun kuukauden päästä käynnistyvissä MM-kisoissa Qatarissa.

Tanskan jalkapalloliitto kertoi haluavansa pitää toiminnan Qatarissa mahdollisimman vähäisenä mielenosoituksena maan ihmisoikeusongelmien vuoksi.

”Emme halua myötävaikuttaa Qatarin saamiin tuloihin”, kommentoi liiton viestintäpäällikkö Jakob Hoyer Reutersin mukaan Ekstrabladetille.

”Edellisissä MM-kisoissa pelaajien vaimot ja tyttöystävät ovat matkustaneet mukana, mutta nyt olemme peruneet nuo matkat.”

Qatar on saanut kritiikkiä monista ihmisoikeusongelmistaan. MM-stadioneiden rakennustöissä on The Guardianin mukaan kuollut tuhansia siirtotyöläisiä. Myös naisten ja seksuaalivähemmistöjen asema maassa on aiheuttanut kritiikkiä.

Tanskan maajoukkue pelaa kisoissa varsin pelkistetyissä pelipaidoissa. Peliasut tuottava tanskalaisvalmistaja Hummel esitteli paidat ja kertoi, että ”hillityt” paidat protestoivat osaltaan MM-järjestäjämaa Qatarin ihmisoikeustilannetta.

MM-turnaus alkaa 20. marraskuuta, ja loppuottelu pelataan 18. joulukuuta. Tanska pelaa alkulohko D:ssä Ranskan, Australian ja Tunisian kanssa. Avauspelissään Tanska kohtaa Tunisian 22. marraskuuta