Yksi mieliasioistani perheen ja työn lisäksi on kielten opiskelu. Uuteen maahan muuttaminen ja sen myötä tilaisuus uuden kielen oppimiseen kuuluu sinne tänne säntäilevän elämäni parhaisiin puoliin.

Opiskelu aiheuttaa ajoittain harmaita hiuksia, kun joudun pänttäämään kielioppia ja uusia sanoja, mutta toisaalta se on aina antanut tuhat kertaa enemmän kuin ottanut.

Kielten osaamisesta on monenlaista etua. Pystyn lukemaan sanomalehteä ja tiedän, mitä ruokakaupassa on tarjolla, mutta tuntuu myös siltä, että olen kielen opettelun ansiosta sopeutunut vieraaseen ympäristöön nopeammin. Sen ansiosta on ollut helpompi luoda syvempi yhteys ihmisiin sekä kentällä että sen ulkopuolella. Kyky jongleerata pukuhuoneessa eri kielten välillä on ollut suureksi avuksi myös rakentaessani joukkuetta, jossa kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi.

Olen huomannut, että urheilumaailma arvostaa ulkomaista urheilijaa, joka yrittää opetella paikallista kieltä.

Tukijat, sponsorit ja urheiluseurojen työntekijät pitävät siitä, että urheilijaa motivoi muukin kuin raha ja pokaalit: hän on aidosti kiinnostunut integroitumaan osaksi yhteiskuntaa.

Yksi parhaista esimerkeistä ja omista esikuvistani on tanskalainen sulkapallotähti Viktor Axelsen, joka nykyään antaa haastattelut mandariinikiinaksi ollessaan Kiinassa pelaamassa.

Oma kielitaitoni on kaikkea muuta kuin täydellinen, eikä siitä täydellistä tulekaan. Helpoiten minulta sujuvat äidinkieleni ruotsi, ja englanti. Lisäksi osaan jonkin verran suomea, tanskaa, hollantia ja saksaa. Tällä hetkellä opettelen tšekin kieltä, mutta sillä en toistaiseksi osaa sanoa juuri muuta kuin ”hei” ja ”hei sitten”.

Kielitaidon hankkiminen tai ylläpitäminen vaatii tietysti harjoittelua. Minä kuuntelen podcasteja, luen kirjoja tai katson elokuvia vierailla kielillä. Toisinaan tarvitaan kielikylpy, jotta opittu ei pääsisi unohtumaan. Toisaalta ei pidä takertua siihen, tuleeko kaikki suusta kieliopillisesti oikein.

Tärkeintä on että uskaltaa puhua.

Pidän niiden vanhempien asenteesta, jotka ymmärtävät kielten opiskelun hyödyt. Monet suomenkieliset vanhemmat esimerkiksi laittavat lapsensa ruotsalaiseen kielikylpyyn. Nuorissa on uteliaisuutta, joka antaa heille loistavan mahdollisuuden omaksua uusia kieliä. Meillä kotona puhutaan ruotsin, tšekin ja englannin sekoitusta, ja nyt elämme äärimmäisen hauskaa aikaa, kun pian kaksi vuotta täyttävä Leah-tyttäremme on alkanut puhua.

Koska globalisoituminen vain kiihtyy, kielitaito on työelämässä valtava kilpailuetu. Siksi tuntuu huolestuttavalta lukea, että kiinnostus kieliä kohtaan horjuu. Myös yhteiskunnan asenteet ja populistiset manifestit lyövät leimansa kieli-ilmastoomme.

Haluan rohkaista kaikki opettelemaan äidinkielensä lisäksi ainakin kahta vierasta kieltä. Kielet rakentavat siltoja. Näin opimme ymmärtämään paremmin muita maita ja kulttuureja, ja siitä olisi hyötyä meille kaikille ja aivan erityisesti tietyille poliittisille puolueille.

