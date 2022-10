Erling Haalandilla oli Manchester Cityn kanssa onnistuneet sopimusneuvottelut.

Pieni vesisade Manchesterissä ei paina Erling Haalandia, kun palkka on kunnossa.

Norjalaisen jalkapallosensaatio Erling Haalandin jättiläismäinen palkka on vihdoin paljastunut, uutisoi Sportsmail.

Brittilehden mukaan Haalandin peruspalkka on samaa tasoa muiden Manchester Cityn tähtien kanssa. Sopimukseen leivotut bonukset kohottavat Haalandin viikkoliksan kuitenkin omalle tasolle.

Sportsmailin mukaan Haaland, 22, tienaa bonuksineen viikossa lähes 900 000 puntaa, eli noin miljoona euroa. Haaland tienaa eniten kaikista Valioliigan pelaajista.

Haalandin palkka on Manchester Cityn pukukopissa bonusten jälkeen omaa luokkaansa. Keskikenttäpelaaja Kevin De Bruynen palkka on Talksportin mukaan 450 000 euroa viikossa.

Jalkapallolehti Goalin arvion mukaan Haaland kepittää Valioliigan kovapalkkaisimman hyökkääjätähden Cristiano Ronaldon mennen tullen.

Manchester Unitedin supertähti Ronaldo, 37, tienaa Goalin mukaan noin 385 000 puntaa viikossa, eli 440 000 euroa.

Kesällä Dortmundista Manchester Cityyn siirtynyt Haaland on ollut alkukaudesta jättimäisen palkkansa ja muhkeiden bonusten arvoinen.

Norjalainen on iskenyt kahdeksassa valioliigaottelussa 14 maalia ja on uskomattomassa 66 maalin kauden tahdissa. Mestarien liigassa Haaland on osunut viidesti kolmessa pelissä.

Haaland on ollut tällä viikolla kohun keskellä, kun brittimediassa uutisoitiin hyökkääjän sopimuspykälästä, jonka mukaan Haaland voisi siirtyä Real Madridiin 200 miljoonalla eurolla vuonna 2024 tai 175 miljoonalla 2025.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola tyrmäsi puheet Guardianille keskiviikkona sen jälkeen, kun Haaland oli nuijinut kaksi maalia Cityn 5–0-voitossa FC Kööpenhaminasta.

”Se ei ole totta. Sopimuksessa ei ole klausuulia siirrosta Real Madridiin tai minnekään muualle. Minä en voi hallita huhuja, huolehdin siitä, mihin voin vaikuttaa”, Guardiola sanoi.