Seiväshypyn moninkertainen arvokisamitalisti Tim Lobinger sairastaa aggressiivista syöpää. Hän ei ole luopunut toivosta.

2000-luvun taitteen seiväshyppytähti Tim Lobinger, 50, kertoi Bild-lehden haastattelussa elämästään ärhäkän syövän kanssa.

Hän sairastui leukemiaan ensi kertaa jo vuonna 2017, mutta tuolloin tauti onnistuttiin hoitamaan kantasolusiirron avulla.

Pitkään näytti siltä, että syöpä olisi mennyttä elämää, kunnes Lobinger joutui hakeutumaan sädehoitoon uudelleen vuonna 2020.

Hoito ei auttanut, ja reilun vuoden päivät sairaus on edennyt vauhdilla. Nyt takavuosien saksalaistähti on hyväksynyt karun kohtalonsa.

”Parannuskeinoa ei ole. Syöpä on liian aggressiivinen”, Lobinger kertoo Bildille.

Vaikka tilanne on vaikea, Lobinger ei halua luopua toivosta.

”On jokapäiväisen taistelun arvoista, että voin elää ja viettää aikaa perheeni kanssa.”

Lobinger on viettänyt yli 150 päivää sairaalassa tänä vuonna. Vaikka arki sairaalassa on miehen mukaan kaukana todellisesta elämästä, vuoteen on mahtunut myös joitakin onnenhetkiä.

Syyskuun alussa Lobinger vietti 50-vuotispäiväänsä vohveleita syöden.

”Se, että sain elää sen päivän oli minulle suuri virstanpylväs.”

Tšekkiläislehti Bleskin haastattelussa Lobinger kertoi saattaneensa 27-vuotiaan tyttärensä alttarille kesäkuussa.

”Sinä päivänä olin vain morsiamen isä, enkä Tim, jolla on syöpä. Se oli ihanaa.”

Tim Lobinger poikansa kanssa:

TIM LOBINGER oli yksi 2000-luvun alkuvuosien suurimmista seiväshyppytähdistä. Vuonna 1997 hänestä tuli ensimmäinen saksalainen, joka ylitti kuuden metrin rajapyykin.

Lobinger nappasi urallaan useita arvokisamitaleja, joihin lukeutuu muun muassa vuoden 2003 halli-MM-kulta ja kaksi EM-hopeaa (Budapest 1998 ja Göteborg 2006).