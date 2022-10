Suomen Heini Hartikaisen kisamatka Havaijin Ironman-triathloniin päättyi pettymykseen, kun sairastuminen esti pääsyn lähtöviivalle.

Yhdysvaltalainen Chelsea Sodaro nappasi naisten pro-sarjan mestaruuden Ironman-triathlonin MM-kilpailuissa Havaijilla. Pro-sarjan MM-kisaan ensimmäistä kertaa osallistunut Sodaro uurasti 3,8 kilometrin uinnin, 180 kilometrin pyöräilyn ja maratonjuoksun komeaan yhteisaikaan 8.33.46.

MM-hopealle neljännen kerran yltänyt Britannian Lucy Charles-Barclay (8.41.37) jäi Sodarosta lähes kahdeksan minuutin päähän. Vuoden 2019 mestari, Saksan Anne Haug, otti pronssia.

Sodarosta, 33, tuli ensimmäinen naisten sarjan yhdysvaltalaisvoittaja 26 vuoteen ja ensimmäinen kisan voittanut ensikertalainen 15 vuoteen. Miesten sarjassakin Yhdysvaltojen edellinen kulta on 20 vuoden takaa.

”Luulen, että tämä on huipentuma sille, miten kaikki on elämässäni kohdallaan. Tämä on aivan uskomatonta, mutta suurin lahja maalissa on pieni 18 kuukauden ikäinen tyttöni”, perheensä kanssa juhlinut Sodaro iloitsi kilpailun tiedotteen mukaan.

Suomen Heini Hartikainen koki pettymyksen, kun koronatartunta esti pääsyn lähtöviivalle. Hartikainen kertoi Instagram-tilillään, ettei hän ollut sairastellut kolmeen vuoteen, mutta virus iski pahimmalla hetkellä kisapaikka Kailua-Konassa.

”Olen todella surullinen ja rehellisesti sanottuna yllättynyt. Olen asunut hyvin eristäytyneenä 2,5 vuoden ajan. Lähimmäiseni tietävät, kuinka olen ehkä ollut ärsyttävänkin varovainen”, Hartikainen kirjoitti ja kertoi tähtäävänsä vielä tämän vuoden puolella Ironman-kisaan.

Miesten pro-sarjan kilpailu alkaa Havaijilla lauantai-iltana Suomen aikaa. Henrik Goesch on kilpailun suomalaisosanottaja.