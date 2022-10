Kimi Räikkönen paketoi menestyksekkään F1-uransa viime joulukuussa Abu Dhabissa.

Alfa Romeon ratista eläköitynyt maailmanmestari ei hyvästellyt moottoriurheilumaailmaa pysyvästi, sillä sen jälkeen hän on ehtinyt debytoida Nascarissa ja hypätä motocrosstiimin tallipäälliköksi.

Spekulaatiot Räikkösen, 42, seuraavasta peliliikkeestä ovat käyneet kuumina. Lisää bensaa liekkeihin heitti brasilialaissivusto, joka hiljattain uutisoi suomalaistähden neuvottelevan kisaamisesta amerikkalaisessa Indycar-sarjassa.

Uol-sivuston mukaan Räikkönen havittelee alleen Chip Ganassi Racing -tallin ajokkia, jota hän ajaisi vuoroin yhdysvaltalaistähti Jimmie Johnsonin, 47, kanssa. Suomalainen ohjaisi kilpuria tavanomaisilla kilparadoilla ja jenkkikonkari ovaalinmuotoisilla Indycar-radoilla.

Indycar ei suinkaan ole ainoa amerikkalaissarja, jossa Räikkösen on mallailtu jatkavan kuljettajanuraansa. Hän kokeili elokuussa siipiään Nascarissa, jonka kisassa hän onnistui parhaimmillaan nousemaan jopa kahdeksan parhaan joukkoon.

Kimi Räikkönen debytoi Nascar-sarjassa elokuussa 2022. Hän ajoi autoa numero 91.

Vakuuttavasti alkanut debyytti päättyi kuitenkin keskeytykseen, kun Räikkönen työnnettiin rengasvalliin kesken kisan. Tämä jätti formulakonkarille paljon hampaankoloon, mistä kertoi myös kilpailun jälkeen julkaistu Instagram-päivitys.

”Toivon mukaan pääsen vielä ajamaan kunnolla Nascaria!” Räikkönen kirjoitti.

Uskoa Räikkösen menestysmahdollisuuksiin Nascarissa riittää ainakin hänen entisellä F1-kollegallaan Valtteri Bottaksella.

”Kun kerran tekee mieli päästä ajamaan, Nascar on oikein hyvä sarja Kimille. Hänellä on niin paljon kokemusta eri sarjoista, rallia myöten, että hän varmasti osaa istuttaa itsensä sen sarjan rattiin”, Bottas sanoi Ilta-Sanomille elokuussa.

Ossi Oikarisen mukaan Kimi Räikkösellä riittää menestysmahdollisuuksia, jos hän vain itse niin haluaa.

Myös Ilta-Sanomien F1-asiantuntijan Ossi Oikarisen mukaan Räikkönen voisi menestyä kummassa tahansa amerikkalais­sarjassa.

”Mahdollisuuksia on, ja ovet ovat auki, jos hän itse niin haluaa.”

”Räikkönen pääsee halutessaan varmasti kokeilemaan Indy-autoa ja myös ajamaan kisan, jos siltä tuntuu.”

Oikarinen ei kuitenkaan usko Räikkösen ajavan täyttä kautta Indycarissa, eikä sen liiemmin Nascarissakaan.

”Jos ajaa täyden sarjan, siinä on niin paljon matkustelua, että hän (Räikkönen) tuskin haluaa sitä.”

Oikarisen ei ole vaikea ymmärtää, miksi juuri yhdysvaltalaiset moottoriurheilusarjat vetoavat julkisuutta karttelevaan suomalaismieheen.

”Niissä on tiettyä rentoutta ja hyvää fiilistä. Siellä ei ole niin paljon sellaista ylimääräistä kuin oli formula ykkösissä. Hän [Räikkönen] voi tulla paikalle, ajaa ja poistua sitten paikalta.”

Jos huhut Räikkösen Indycar-suunnitelmista pitävät paikkansa, on sillä merkittäviä vaikutuksia sarjan suosion kannalta.

”Räikkönen on edelleen tunnetuimpia F1-kuskeja, ei siitä pääse mihinkään.”

”Jos hän lähtee mukaan johonkin sarjaan, saa se lisää katsojia ainakin Euroopan suunnalta”, Oikarinen pohtii.

Kimi Räikkönen vieraili Monzan GP:ssä koko perheen voimin syyskuun alkupuolella.

Vaikka Räikkönen vaikuttaisi kääntäneen katseensa kohti amerikkalaisratoja, asiaan liittyy yksi suuri mutta. Entinen formulatähti asuu Sveitsissä yhdessä puolisonsa Minttu Räikkösen sekä 7-vuotiaan poikansa Robinin ja 5-vuotiaan tyttärensä Riannan kanssa.

Räikkönen on puhunut julkisuudessa paljon siitä, miten haluaa viettää F1-uransa jälkeen enemmän aikaa perheensä kanssa. Brasilialaissivuston mukaan Minttu Räikköseltä ei myöskään heru kannatusta miehensä Indycar-suunnitelmille.

Pari on kuitenkin löytänyt moottoriurheilun parista yhteistä tekemistä. Perheen esikoispoika Robin on ajanut kartingia useamman vuoden ja testasi taitojaan syyskuussa ensimmäistä kertaa myös kilpailussa.

”Ensimmäinen kisa monista. Äiti ja isä ovat enemmän kuin ylpeitä sinusta Ace”, Minttu Räikkönen hehkutti tuolloin Instagramissaan.

Kimi Räikkösen arvioidaan tienanneen F1-uransa aikana huimat 300 miljoonaa euroa. Koska Räikkösten taloudellinen tilanne on äärimmäisen hyvä, perhe voisi halutessaan satsata pojan kilpauraan.

Näin saattaa myös käydä. Heinäkuussa nimittäin uutisoitiin, että perhe olisi vaihtamassa maisemaa juuri Robin kartingharrastuksen vuoksi.

Italialaislehti Corriere della Seran mukaan Räikköset olisivat muuttamassa pysyvästi Italiaan Comojärven rannalle. Entinen F1-kuljettaja oli käynyt tutustumassa huhtikuussa Tremezzon alueeseen, jossa lomiaan viettävät muun muassa näyttelijä George Clooney ja laulaja Sting.

Saapasmaa olisi Räikkösten esikoisen kartinguraa ajatellen suotuisa ympäristö, sillä Italia tunnetaan lajin todellisena mahtimaana.

Tältä näyttää Como-järven rannalla sijaitseva Tremezzon kaupunki.

Toisaalta Kimi Räikkönen on löytänyt rahoilleen käyttöä myös kotimaasta. Hän perusti vuonna 2011 Ice One Racing -nimisen motocrosstallin, jonka tiimi on muutaman mutkan kautta päätynyt vastaamaan Kawasakin tehdastallista motocrossin MM-sarjassa.

Räikkönen itse toimii Kawasaki Racing Teamin tallipäällikkönä. Virka on ainakin toistaiseksi vain nimellinen ja tallin päivittäistoiminnasta huolehtii Antti Pyrhönen.

Räikkönen voisi kuitenkin niin halutessaan ottaa tallissa entistä suurempaa roolia. Tällä hetkellä hänen tonttiaan ovat tallin strategiset päätökset.

”Tätä tallia ei voi luonnehtia harrastukseksi. Tässä on tosi kyseessä ja tavoitteemme on olla mahdollisimman hyviä. Kun olen lopettanut kilvanajon, minulla on enemmän aikaa keskittyä tähän projektiin”, Räikkönen luonnehti tallin tiedotteessa tammikuussa.

Nähtäväksi jää, päättääkö Räikkönen satsata motocrossiin vai löytyykö seuraava ura yhdysvaltalaisradoilta tai oman pojan taustatiimistä.

