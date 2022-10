Patriotsin fani haastoi seuran, joka ”aiheutti korvaamatonta vahinkoa” hänen omistamalleen lipulle, jossa on Tom Bradyn nimikirjoitus.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan New England Patriots on saanut haasteen oikeuteen varsin erikoislaatuisesta syystä, kertoo muun muassa ESPN-sivusto. Daniel Vitale haastoi seuran, sillä hänen mukaansa Patriots ”aiheutti korvaamatonta vahinkoa” hänen omistamalleen Yhdysvaltain lipulle, jossa on NFL-suuruus Tom Bradyn nimikirjoitus.

Lippu liehui Patriotsin kotikentän Foxboro-stadionin yllä 22. joulukuuta vuonna 2001. Tuona päivänä Patriots pelasi viimeisen runkosarjaottelunsa stadionilla, joka oli palvellut seuraa vuodesta 1971. Seuran kaikkiaan kuuteen Super Bowl -voittoon johtanut Brady pelasi tuolloin ensimmäistä kauttaan Patriotsin ykköspelinrakentajana

Bradyn tussilla raapustettu nimmari löytyy Vitalen omistamasta lipusta. Tai ”löytyi”, sillä Vitalen mukaan Patriots ei pitänyt muistoesineestä huolta tarpeeksi hyvin lainattuaan sitä Vitalelta kesällä 2021. Lippu oli tuolloin esillä Patriotsin ”kuuluisuuksien galleriassa” eli seuran Hall of Famessa.

”Olen ollut Patriotsin intohimoinen kannattaja 40 vuoden ajan. Tuo lippu oli niin merkittävä minulle, sillä se on peräisin ajalta juuri syyskuun 11. päivän [WTC-terroriteot] jälkeen ja tuo peli oli viimeinen runkosarjapeli Foxborolla”, Vitale kertoi AP-uutistoimistolle ESPN:n mukaan.

Lipun ”tulevaisuuden investointina” vuonna 2020 ostaneen Vitalen, 42, mukaan seura lupasi hänelle, että lipusta pidetään tarkkaa huolta. Mutta kun lippu palautettiin, Bradyn nimmari oli haalistunut. Haasteen mukaan Hall of Famen valaistusta tai lippua suojanneen lasikaapin lasia ei oltu suunniteltu varjelemaan nimikirjoituksia, ja ”lasissa oli huomattava rako juuri lipun edessä, ja siitä valo ja lämpö pääsivät läpi”.

Vitale vaatii seuralta vahingonkorvausta. Haasteen mukaan lipun arvo on vähentynyt jopa miljoonalla dollarilla. Vitale väittää, että seuran haastaminen oikeuteen oli viimeinen mahdollisuus.

”Olen tehnyt kaikkeni sopiakseni asiasta näiden [seuran] tyyppien kanssa, mutta he eivät edes suostu keskustelemaan kanssamme, Vitale sanoi.

Patriots ei ole kommentoinut asiaa tiedotusvälineille.