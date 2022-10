Suomen maajoukkuenyrkkeilijöillä on edessään epävarmat ajat. Kansainvälinen nyrkkeilyliitto (Iba) päätti viime viikolla, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voivat osallistua liiton alaisiin kilpailuihin.

Iban puheenjohtaja Umar Kremlev on läheisissä väleissä Vladimir Putinin kanssa ja on sitonut kansainvälisen liiton tiukasti Venäjään.

Suomen nyrkkeilyliitto pitää kiinni päätöksestään, että suomalaisnyrkkeilijät eivät osallistu kilpailuihin, joissa venäläiset ja valkovenäläiset edustavat omaa maataan. Liitto ei myöskään ota vastaan venäläisiä tai valkovenäläisiä nyrkkeilijöitä Suomessa pidettäviin tapahtumiin.

Urheilijoille tilanne on vaikea. Suomalaisten nyrkkeilijöiden mahdollisuudet osallistua kansainvälisiin kisoihin kaventuvat, ja arvokisoja tulee jäämään väliin.

Iban puheenjohtaja, venäläispohatta Umar Kremlev on vienyt nyrkkeilyä yhä kauemmas olympialaisista.

Naisten EM-kisojen ottelut alkavat perjantaina Budvassa Montenegrossa. Suomea 63 kilon sarjassa edustava Naiimo Bulhan sairasti hiljattain koronavirustaudin ja joutui jättämään valmisteluleirin väliin.

Kun taudista päästiin, kauden pääkisojen ylle lankesi uusi varjo: ovatko venäläiset mukana, pääsenkö kisoihin?

Torstaina Euroopan nyrkkeilyliitto tiedotti, ettei venäläisurheilijoita oteta vielä naisten EM-kisoihin, koska kisojen ilmoittautumisaika oli umpeutunut ennen Iban päätöstä.

Bulhan huokaisi helpotuksesta.

”Kyllä sitä mietti ja jännitti, kerkeekö venäläiset kisaamaan. Kun tieto tuli, niin helpotti.”

Mitä mieltä nyrkkeilijä on kansainvälisen lajiliiton ja Suomen nyrkkeilyliiton päätöksistä?

”Kaksihaarainen juttu. Eihän venäläiset nyrkkeilijät ole meille mitään pahaa tehneet, sitten samaan aikaan on tämä Ukrainan tilanne. Vaikea juttu”, Bulhan toteaa.

” ”Jos olen oikein ymmärtänyt, suomalaiset eivät osallistu, jos venäläiset ja valkovenäläiset ovat mukana. Eri asia sitten, ottaako Espanja, jossa kisat ovat, heitä maahan.”

EM-kisojen jälkeen seuraavat kisat ovat SM-kisat joulukuussa. Ensi vuotta Bulhan ei ole vielä miettinyt.

”Se on auki, kun ei tiedä, mihin venäläiset pääsevät ja mihin me itse päästään.”

”Yritän tavoitella paikkaa vuoden 2024 olympialaisiin. Jos tilanne pitkittyy, niin kai vaan pitää yrittää Suomessa treenata tai hakea sparria Ruotsista tai muista lähimaista”, Bulhan toteaa.

Marraskuun alussa on nuorten MM-kisat, jonne venäläisillä on mahdollisuus ilmoittautua. Viime keväänä EM-hopeaa alle 19-vuotiaissa saavuttanut Yessica Frantsi on treenannut kovaa MM-kisoja varten.

”Jos ne nyt perutaan, niin tulee turhautunut olo: mitä varten olen treenannut tämän syksyn?”

Toivo osallistumisesta kuitenkin elää.

Jos kisat jäävät väliin, Frantsi siirtää katseen tulevan vuoden arvokisoihin. Hän luottaa siihen, että tilanne ratkeaa jotenkin.

”Jos ei, niin sitten olen todella turhautunut.”

” ”Haluan tehdä historiaa Suomelle, olla ensimmäinen miesten maailmanmestari nyrkkeilyssä, mutta nyt en voikaan mennä kisoihin, koska on sota.”

Miehillä ei loppuvuodesta ole arvokisoja, mutta päätökset vaikuttavat ensi vuoden suunnitelmiin.

Moninkertainen Suomen mestari ja miesten maajoukkueen ykkösnyrkki Arslan Khataev on harmissaan Suomen Nyrkkeilyliiton päätöksestä kieltää urheilijoilta turnaukset, joissa venäläiset ovat mukana oman maan lippunsa alla.

Näin siitäkin huolimatta, että Khataevilla on omakohtaisia kokemuksia venäläisten sotatoimista. Hän pakeni sotaa Tšetšeniasta Suomeen 12-vuotiaana.

Khataevin mielestä venäläisten urheilijoiden tulisi saada osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Ja jos sitä haluaa boikotoida, sen pitäisi olla urheilijan päätös.

”Olen pienestä asti taistellut heidän kanssaan, mutta ei minulla ole mitään henkilö­kohtaista vihaa venäläisiä kohtaan. Minulla on tuttuja Venäjän maajoukkueessa, ja olen leireillyt heidän kanssaan. Nyt kun he saavat takaisin mahdollisuuden kilpailla, meiltä viedään se mahdollisuus.”

”Eihän nyrkkeilijät ole tehneet mitään. Ei urheilua pitäisi liittää sotaan: urheilu on urheilua ja sota sotaa. Ei Putinia kiinnosta, meneekö joku nyrkkeilykisoihin. Jos tästä olisi oikeasti hyötyä, sitten ymmärtäisin.”

Sota on kuitenkin sotkeutunut nyrkkeilyyn. Tällä viikolla päättyneissä nuorten EM-kisoissa Iba kielsi Ukrainan juniorinyrkkeilijöiltä ottelemisen oman maatunnuksen alla.

”Kuulin siitä, se oli ikävää. En tiedä, mitä sanoa. Tyhmää koko homma.”

Arslan Khataev (vas.) ja sparrikaveri Sam Morovati treenien jälkeen Helsingin Tarmon salilla kesällä 2020.

Olympiakomitean tukiurheilijana Khataevia mietityttää tukien tulevaisuus, jos hän ei pääse antamaan näyttöjä arvokisoihin. Mestaruushaaveet menevät hyllylle.

”Haluan tehdä historiaa Suomelle, olla ensimmäinen miesten maailmanmestari nyrkkeilyssä, mutta nyt en voikaan mennä kisoihin, koska on sota. Vaikka olen elänyt sotaa ja lähtenyt sen keskeltä.”

”Me urheilijat kärsimme tästä. Ei tämä ainakaan tällä lailla voi jatkua.”

Nyrkkeilyn olympiastatus on ollut jo jonkin aikaa uhattuna lajiliiton korruptiosotkujen takia. Nyt Kremlevin toiminta on vienyt nyrkkeilyä yhä kauemmas olympialaisista. Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisissa lajia ei välttämättä enää nähdä.

”Jos nyrkkeily ei ole Losissa mukana, sitten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä ammattilaiseksi”, Khataev toteaa.