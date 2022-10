Cordelia Melén Olsson kärähti astmalääkkeen käytöstä ja sai kahden vuoden kilpailukiellon.

Ruotsalainen ampumahiihtäjä Cordelia Melén Olsson, 24, on määrätty kahden vuoden kilpailukieltoon dopingrikkomuksen vuoksi, tiedottaa Ruotsin ampumahiihtoliitto.

Olsson kärähti maalikuussa järjestetyissä Ruotsin mestaruuskilpailuissa. Hänen näytteestään löydettiin terbutaliinia, joka tunnetaan astmalääkkeenä.

Häverödals SK:n väreissä hiihtävä Olsson edusti Ruotsia nuorten ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 2018. Hän ei ole onnistunut nousemaan maan kärkiurheilijoiden joukkoon enää aikuisiällä.

Ruotsalaislehti Expressenille lähettämässään tekstiviestissä Olsson kiisti tietävänsä, miten terbutaliinia on päätynyt hänen kehoonsa.

”Tavoitteeni on kilpailla ampumahiihdossa kansallisella tasolla ja pitää hauskaa. En tiedä, miten dopingainetta on päätynyt kehooni, mikä tuntuu kauhealta. Tarkoituksenani ei ole ollut koskaan käyttää kiellettyä ainetta. Olen tapahtuneesta äärettömän pahoillani”, hän kirjoitti.

Myös Ruotsin ampumahiihtoliiton pääsihteeri Rikard Grip ilmaisi tiedotteessa olevansa pahoillaan tapahtuneesta.

”Tämä on äärimmäisen surullista. Vaikka on epäselvää, miten ainetta on käytetty, haluamme pysyä erossa dopingista ja selvittää, miten vastaavanlaisia tapauksia voidaan välttää tulevaisuudessa.”