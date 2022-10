Jäätanssin olympiakävijät Turkkila ja Verluis ovat kolmantena Finlandia Trophyssä.

Suomen jäätanssijat onnistuivat mukavasti lauantaina Espoossa kilpaillussa Finlandia Trophyn rytmitanssissa. Olympiakävijät Juulia Turkkila ja Matthias Versluis luistelivat ennätyspisteensä 74,35 ja ovat kolmantena ennen sunnuntain vapaatanssia.

Sambaa ja rumbaa sisältänyt uusi ohjelma meni läpi ilman suuria ongelmia.

”Kauden mittaan askeltarkkuus ja -puhtaus paranevat. Tässä kohti niihin ei ole pureuduttu vielä tosi yksityiskohtaisesti”, Turkkila sanoi.

”Tätä [ohjelmaa] on työstetty pitkään, mutta on vielä kehitettävääkin. On tyypillistä alkukaudesta, että yrittää vain suorittaa ohjelman”, Versluis täydensi.

”Tanssillisuus koko ohjelmassa on se, mikä paranee. Että pystyy näyttämään samban ja rumban eron. Ne ovat kaksi eri rytmiä”, Turkkila muistutti.

Edellinen rytmitanssin ennätys oli viime vuoden Finlandia Trophystä 71,92.

Nyt he pääsivät jäälle neljän parin ryhmästä viimeisenä, mutta odottelu ei häirinnyt.

”Ei se vaikuta hirveästi. On hyvä tottua mihin tahansa paikkaan”, Versluis sanoi.

”Kaikista paikoista on saatu hyvät suoritukset”, Turkkila viittasi pitkään yhteiseen kokemukseen eri kilpailuista.

Kanadan Laurence Fournier Beaudry ja Nikolaj Sørensen saalistivat pisteet 81,83 ja johtavat. Yhdysvaltojen Kaitlin Hawayek ja Jean-Luc Baker (78,90) ovat toisena.

Turkkila ja Versluis sijoittuivat helmikuussa Pekingin olympialaisissa 15:nneksi ja maaliskuussa Montpellierin MM-kilpailuissa 12:nneksi.

Pitkä tähtäin on asetettu vuoden 2026 olympialaisiin.

Tähän kauteen valmistautumista vaikeutti Versluisin varusmiespalvelus, mutta kauden avauskilpailun onnistunut rytmitanssi pudotti jännitystaakkaa hartioilta.

”Ehkä aamulla oli enemmän jännitystä ja päivän aikana, mutta kun lähdimme kisaa kohti, jännitys väheni. Ekat kisat ovat aina jännä paikka”, Versluis sanoi.

Turkkilan mukaan kokemukset eri kilpailuista auttavat myös jännitykseen.

”Meillä on rutiinit monista isoista kisoista.”

Suomen toinen pari Yuka Orihara ja Juho Pirinen sai rytmitanssista pisteet 68,81 ja on kuudentena. He petrasivat roimasti viikon takaisesta kauden avauksestaan 62,34.

”Viime kilpailussa sattui iso virhe heti ensimmäisessä elementissä. Nyt saimme tehtyä ne puhtaasti, mutta askelsarjaan sattui pieni epätarkkuus. Nyt saimme kaikkiaan ehjemmän kokonaisuuden”, Pirinen sanoi.

Pieni kommellus sattui juuri ennen suoritusta, kun Pirinen kaatui esittelyssä.

”Ensimmäistä kertaa kaaduin, kun kuulin nimeni. Luistimet menivät ristiin.”

Yleisöä alkoi hiljalleen kertyä lehtereille, kun suomalaiset pääsivät näyttämään osaamistaan. Orihara viihtyi areenan tunnelmassa.

”Mahtava yleisö. Meidän pitää säilyttää tämä nyt nähty energiamme huomiseen [sunnuntaihin] ja tehdä jälleen parhaamme.”