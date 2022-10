Tärkeästä hiihtoharrastuksesta tuli Krista Pärmäkoskelle rakas ammatti 2010-luvun alussa.

Yli kymmenen vuotta huipulla on tuonut hänelle 12 arvokisamitalia, mittaamattoman arvokkaita kokemuksia ja siinä sivussa mukavasti maallista mammonaa. Mutta vuodet ovat vaatineet myös veronsa.

Peruskatsojille huippuhiihtäjät näyttäytyvät jonkinlaisina koneina, joiden ainoa tarkoitus on sauvoa lähdöstä maaliin mahdollisimman nopeasti. Se on vain osa totuutta.

Todellisuus menestyksen takana on koruttomampi.

"Tämä olisi sairaan mahtava unelma-ammatti, jos saisin olla aina kotona – syödä, nukkua ja treenata siellä ja käydä kisoissa niin, että olisin vain yhtäkkiä kisapaikkakunnalla, mutta näin se ei valitettavasti ole”, Pärmäkoski sanoo.

Pärmäkoski havainnollistaa hiihtoammattilaisuuden ankaruutta avaamalla tulevien kuukausien ohjelmaansa.

Hän matkustaa lokakuussa Italian Val Senalesiin korkeanpaikanleirille, minkä jälkeen hän saa olla viisi päivää kotona ennen kuin jatkaa matkaansa Lapin lumille.

Krista Pärmäkoski veti rullatreenin mediapäivänsä yhteydessä.

Lapin-leiri huipentuu Kuusamon Rukalla käytäviin maailmancupin avauskilpailuihin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Rukan jälkeen Pärmäkoski ehtii hengähtää kaksi vuorokautta kotonaan Kuortaneella.

Sitten alkaa joulukuun armoton cup-rumba ympäri Eurooppaa. Lillehammerin, Beitostölenin ja Davosin osakilpailut hiihdetään peräkkäisinä viikonloppuina.

”Kotiin tulen taas jouluksi, ellen jää Davosin jälkeen Sveitsiin valmistautumaan Tour de Skihin”, Pärmäkoski kertoo.

Mihin ikinä Pärmäkoski matkustaakin, siellä harjoitellaan tai kilpaillaan räkä poskella. Eikä ammatista pääse eroon edes öisin. Pärmäkoski on kerännyt älykellolla unidataa nyt jo 13 vuotta. Kehon tuntemuksia tarkkaillaan herkeämättä läpi vuoden.

Pärmäkoski ja muut hiihtohuiput joutuivat tottumaan vielä tavanomaista raaempaan ralliin parina viime vuonna koronapandemian runnellessa maailmaa. Inhimilliset kontaktit ja arjen ilot ammatinharjoittamisen ulkopuolella olivat vähissä.

Iivo Niskanen kertoi kesällä Ilta-Sanomille, että parin vuoden ”täyspainoinen nipottaminen söi pääkoppaa”.

Maajoukkuekaveri Pärmäkoski huomasi saman.

"Kyllä minäkin sen tosissani otin, mutta osa ehkä sulkeutui vielä enemmän. Toki jos Tommilta (puoliso) kysyy, niin ei se ollut tosi tiukkaa pelkästään minulle. Myös perhe ja läheiset, joiden kanssa arjessa toimin, joutuivat rajoittamaan omaa elämäänsä tosi paljon.”

Tilanne oli pahimmillaan viime talvena, kun Pekingin olympialaiset lähestyivät ja koronatapauksia oli pilvin pimein.

”Minun piti sanoa Tommille, että sä et mene pelaamaan nyt sitä padelia. Menet vasta sitten, kun olen lähtenyt reissuun. Olin kaksi viikkoa kotona, ja hänenkin piti käytännössä tehdä samoin.”

Krista Pärmäkoski hiihti olympiapronssia Pekingin normaalimatkalta.

Pärmäkoski kertoo syöneensä koronavuosien aikana vain muutaman kerran ravintolassa – ja nekin vähäiset kerrat ajoittuivat kesään. Esimerkiksi elokuvissa hän ei käynyt kertaakaan. Ruokakaupassa Pärmäkoski ei ole työnnellyt kärryjä talvisin enää moneen vuoteen.

Korona-aikana eristäytyminen jatkui maajoukkueen kisa- ja leirireissuilla, joissa urheilijat majoittuivat yhden hengen huoneissa. Pari kertaa päivässä pääsi tuulettumaan ruokalaan, mutta siihenkin sai liitettyä viruspelkoa.

”Buffetissa oli pakko syödä kymmenessä minuutissa, minkä jälkeen piti lähteä kököttämään takaisin omaan huoneeseen.”

Sosiaalinen minimalismi tepsi. Pärmäkoski ei ole vieläkään sairastanut koronaa, ja olympialaisista tuli perinteisen kympin pronssia. Se tuli tarpeeseen, sillä toissa kaudella Pärmäkoski oli vajonnut kauas omasta tasostaan.

”Pronssi oli tärkeä juttu.”

Vaikka korona jyllää edelleen ja ensi talvena kisaillaan taas MM-mitaleista, Pärmäkoski on löysännyt hiihtomyssyään. Ei hän edelleenkään hulluttele kuin viimeistä päivää, mutta suostuu nyt osallistumaan juhliin ja jopa käymään kaupassa kuten moni muukin kolmekymppinen.

Ruokakaupassa Pärmäkoski paljastaa ”viettäneensä aikaa” viime keväänä – niin spesiaalilta normaali elämä tuntui.

”Varsinkin viime vuonna tuli hirveä stressi, kun joku edes aivasti. Nyt en nipota niin paljoa, vaan hommaan on tullut jonkinlainen järki. En vähättele koronaa, mutta nyt se tulee, jos on tullakseen. Ei se välttämättä kaikkea pilaisi, mutta jos saisin toivoa, niin mieluiten siirtäisin sen ensi keväälle”, Pärmäkoski sanoo.

Ensi kevääseen on vielä pitkä aika, etenkin hiihtäjän mittapuulla. Väliin mahtuu 12 maailmancupin kisaviikonloppua, Tour de Ski ja Planican MM-kisat.

Pärmäkoski valmistautuu kauteen täysin erilaisista lähtökohdista kuin kertaakaan urallaan. Enää kansainvälisissä kisoissa ei ole Marit Björgenin tai Therese Johaugin kaltaista dominaattoria ja venäläisetkin ovat poissa.

Krista Pärmäkoski on päässyt harjoittelemaan terveenä koko kesän ja syksyn.

Ikaalisten Urheilijoiden hiihtäjä voi aidosti taistella voitosta matkalla kuin matkalla ehkä sprinttejä lukuun ottamatta. Harjoituskausi on sujunut mallikkaasti ja ennätykset ovat paukkuneet.

”Ei ole ollut mitään ongelmia.”

Pärmäkoski on silminnähden innoissaan. Hän sanoo panostavansa tulevana talvena tasavertaisesti sekä Tour de Skihin että helmi-maaliskuun MM-kisoihin.

”Tämä on tosi kiinnostava tilanne. Ennen kun lähdimme hiihtämään vaikka vapaan kymppiä, niin kyllähän me tiesimme, kuka [Johaug] sen voittaa. Nyt on ainakin kymmenen urheilijaa, jotka taistelee voitosta. Pelikenttä on sikäli muuttunut.

Hiihdon temmellyskenttä saattaa mullistua lähitulevaisuudessa entisestään, sillä ensi talvi voi hyvin olla 31-vuotiaan Pärmäkosken viimeinen lajinsa huipulla. Hänen mukaansa lopettamisen todennäköisyys on fifty–fifty.

”2026 olympialaiset tuntuvat nyt ainakin tosi kaukaisilta, mutta en voi sitäkään kieltää täysin, koska olen sanonut, etten tule ikinä Kuortaneelle muuttamaan, ja siellä nyt asun. . .”

Pärmäkoski myöntää pohtivansa uran jälkeistä elämää ja unelmiaan enemmän kuin aikaisemmin. Haaveammatti on puuseppä. Toisaalta häntä kiinnostaisi työskennellä tavalla tai toisella urheilun parissa.

Vaihtoehtoja tuntuu olevan rajattomasti.

”En pystyisi elättämään itseäni puuseppänä heti, vaikka perustaisin oman yrityksen ja alkaisin tehdä huonekaluja tai vastaavaa. Yhtäällä tykkään myös leipoa ja laittaa ruokaa. Ehkä valmennusta? En mä näistä mistään voi heti täyspäiväistä ammattia saada, vaan niihin pitää kasvaa.”

Toistaiseksi Pärmäkosken katse on kuitenkin naulittu lenkkarinkärkiin, oli ensi kausi se viimeinen tanssi tai ei.

Vaikka Pärmäkoski puhuu avoimesti ammattinsa varjopuolista, hänestä paistaa yhä vilpitön into ja kiintymys hiihtoa kohtaan. Eikä ihme, sillä ensimmäinen arvokisavoitto on lähempänä kuin koskaan.

”Onhan urheilu vain sairaan siistiä, ne kaikki elämykset, tunteet ja kokemukset, joita tätä kautta saa. Sekä hyvässä että pahassa.”