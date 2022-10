HJK:n mestaruus tuli vaikean kauden jälkeen. Menestys peitti paljon kriisejä ja kiistoja kauden aikana.

Valkeakoski

HJK:n mestaruusjahti päättyi niin kuin se alkoikin: niukalla voitolla. Peli ei ole ollut koko kauden aikana hienon näköistä, mutta tulosta on tullut niin kotimaassa kuin Euroopassa.

Sunnuntaina kauden paineet purkautuvat riemukkaaseen juhlintaan Valkeakoskelle matkanneiden 400 HJK-kannattajan edessä sen jälkeen, kun HJK oli varmistanut 1-0-voitolla mestaruuden viimeistä edeltävällä kierroksella.

Valkeakoskelle oli saapunut HJK:n johto ja koko joukkue todistamaan riemukasta päätöstä. Juhlimista katsonut HJK:n urheilutoimenjohtaja Miika Takkula sanoi olevansa äärimmäisen ylpeä joukkueesta.

”Ajatellaan, minkälaisen kauden he ovat vaikeuksien jälkeen pelanneet. Olen äärettömän, iloinen ja onnellinen noista pelaajista”, Takkula sanoi Tehtaan kentällä.

Voittomaalin tekijä David Browne sanoi olevansa ”superonnellinen” mestaruudesta.

”Kauden alku ei ollut sellainen kuin toivoimme. Loppua kohti kierrätys on toiminut ja saimme pisteitä oikeilla hetkillä”, Browne sanoi.

HJK:n mestaruuden varmistaneen maalin teki David Browne (toinen vas.).

Menestys on peittänyt alleen paljon asioita, joita on tapahtunut kauden mittaan HJK:ssa. Mestaruus ja menestys eurocupeissa eivät tulleet lainkaan kivuttomasti.

HS on haastatellut kymmenkuntaa henkilöä, jotka ovat kertoneet kauden käännekohdista ja kipukohdista, jotka ovat jääneet kauden aikana pitkälti piiloon.

Ensimmäisen kerran jännitteet ja kiistat kasautuivat keväällä. Erään lähteen mukaan valmennus ei onnistunut myymään pelaajille haluamaansa pelitapaa. Ei ollut yhtenäistä käsitystä siitä, miten joukkue pelaisi. Silloin syntyi kaksi leiriä, valmennus toisessa ja pelaajat toisessa.

Päävalmentaja Toni Koskelan valmennustyyli ei sopinut lainkaan kaikille pelaajille. Ehkä eniten siitä kärsi 20-vuotias keskikenttäpelaaja Pyry Hannola.

HJK:n kolmeen perättäiseen mestaruuteen valmentanut Toni Koskela ohjeisti joukkuettaan Valkeakoskella.

Yhden lähteen mukaan Koskelalla on tapana huudella vitsailevasti ja arvostellen pelaajille, ja huutelu saattoi mennä nuorilla pelaajilla ihon alle. Se oli vanhan ajan pukukoppihuutelua, joka ei kaikkien mielestä kuulu enää nykypäivän valmennukseen. Useamman lähteen kertomusten mukaan Koskela on myös saanut ajoittain ”raivokohtauksia” pelaajien edessä.

Hannola vapautui huhtikuun alussa piinasta, kun Seinäjoen Jalkapallokerho lunasti lupaavan keskikenttäpelaajan sopimuksen.

Joukkueen ilmapiiri oli keväällä lähteiden mukaan negatiivinen. Osa pelaajista ilmaisi urheilujohdolle tyytymättömyytensä päävalmentajan toimintaan. Viimeistään huhtikuun lopulla HJK:n urheilujohto rupesi ilmeisesti kaiken varalta kartoittamaan vaihtoehtoja Koskelalle siltä varalta, että seura päätyisi vaihtamaan päävalmentajaa kesken kauden.

Kolmesta ensimmäisestä liigapelistä tuli nihkeät voitot ja neljännestä ottelusta kotitappio Interiä vastaan. Sen jälkeen tuli kuitenkin seitsemän tappiotonta ottelua ennen seuraavaa käännekohtaa.

” ”Jokaiseen kauteen mahtuu vaikeat hetkensä.”

Kesäkuun 13. päivästä tuli musta maanantai, joka vaikutti pitkään joukkueeseen.

HJK:n joukkue oli Vaasassa valmistautumassa Suomen cupin otteluun Vaasan Palloseuraa vastaan, kun noin puolitoista tuntia ennen ottelua Iltalehti uutisoi HJK:n brasilialaispelaaja Jair Tavares Silvan saaneen seitsemän kuukauden mittaisen ehdollisen tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Silva oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, mutta vetänyt valituksensa lopulta pois ennen sen käsittelyä. Sen jälkeen tuomiosta tuli lainvoimainen.

Joukkueenjohtaja Ville Wallén sai tietää uutisesta, kun Iltalehti tavoitteli häntä kommenttia varten.

Uutista ei kerrottu joukkueelle ennen ottelua, mutta osa pelaajista sai ilmeisesti siitä tietää kuitenkin pelin alla. Valmennusryhmä siirsi Jairin sivuun kokoonpanosta, ja hänet käskettiin odottamaan pelin ajan joukkueen bussissa.

Pelistä tuli katastrofaalinen, kun Kaarlen kentällä loukkaantuivat sekä Roope Riski että Valtteri Moren niin pahasti, että he joutuivat sivuun loppukauden ajaksi.

HJK voitti ottelun rangaistuspotkujen jälkeen. Pelin jälkeen päävalmentaja Koskela kiitti joukkuetta hyvästä suorituksesta ja sanoi, että tilannetta ei yhtään helpottanut uutinen Jairista. Sen sanominen sai jotkin pelaajat kummastumaan. Kaikki eivät olleet kuulleet uutista ennen peliä tai heti sen jälkeen.

Kun Jairin tuomiosta ja sen syystä kerrottiin joukkueelle, purskahti brasilialainen laitapelaaja Murilo itkuun. Hän oli ollut maanmiehensä Jairin hyvä kaveri.

Alkukaudesta HJK:n vasen laitapelaaja Murilo oli joukkueen parhaimpia pelaajia.

Osa pelaajista hermostui, kun he tajusivat, että heidän pitäisi matkustaa samassa bussissa Jairin kanssa takaisin Helsinkiin. Siihen he eivät olleet valmiita.

Työnantajana HJK ei voinut kuitenkaan hylätä pelaajaansa Vaasaan. Valmennusryhmä piilotti Jairin kaksikerroksisen bussin alakertaan, ja muu joukkue matkusti yläkerrassa.

Paluumatkan aikana seuran urheilujohto purki Jairin pelaajasopimuksen ja HJK tiedotti iltayhdeksältä asiasta. Purkuperusteena oli se, että Jair oli salannut vireillä olleen rikosprosessin neuvotellessaan sopimuksesta HJK:n kanssa kaudelle 2021.

Seuraavana päivänä Jair lähetti joukkueen WhatsApp-ryhmään viestin siitä, että uutinen ei ollut totta.

Tapausta käsiteltiin joukkueen keskuudessa parin päivän ajan. Siitä puhuttiin joukkueen ja valmennuksen kesken ja myös pelkästään joukkueen kesken. Parin viikon ajan uutinen nousi esiin keskusteluissa.

Jair oli ollut joukkueelle elintärkeä pelaaja keskikentällä. Joukkueen pelin ytimestä oli lohkaistu iso pala pois.

Mustasta maanantaista alkoi tuloksellinen syöksykierre. Ensin Veikkausliigassa tuli kaksi perättäistä tappiota, sitten HJK putosi cupissa Interiä vastaan kesäkuun lopussa ja tappioputki päättyi vasta heinäkuun alun kotiottelussa 1-1-tasapelillä KuPSia vastaan.

Alamäki osui pahaan aikaan juuri eurocup-otteluiden alla. Samaan aikaan HJK:n pelaajisto oli vääntänyt kättä joukkueen bonusohjelmasta toimitusjohtaja Aki Riihilahden kanssa. Neuvottelut bonuksista olivat alkaneet alun perinkin liian myöhään, maaliskuun lopussa, mutta asiaa ei oltu ratkottu edes heinäkuun alkuun mennessä.

Myöhemmin on kerrottu, että lakonuhka oli todellinen. Yhtään harjoitusta joukkue ei kuitenkaan jättänyt väliin. Miika Takkula ei vahvistanut, että lakonuhkaa olisi ollut.

Joukkue päätti antaa viimeisen varoituksen. Se tapahtui päivää ennen Mestarien liigan karsintojen alkamista 5. heinäkuuta.

Jokaiselle pelaajalle annettiin keltaiset post it -laput, jotka näyttivät erotuomarin keltaisilta korteilta. Sitten otettiin yhteiskuva, jossa pelaajat näyttivät keltaisia kortteja. Sen jälkeen lukuisat pelaajat julkaisivat kuvan Instagramissa ilman selityksiä.

Se oli joukkueen antama varoitus seurajohdolle. Se tehosi, sillä sen jälkeen bonusohjelma saatiin sovittua kalkkiviivoilla juuri ennen europelien alkamista.

HS:n lähteen mukaan bonusohjelmasta sopimiseen vaikutti merkittävästi kapteenistoon kuuluva Jukka Raitala. Ennen kautta pelaajat äänestivät Miro Tenhon kapteeniksi, mutta kauden aikana Raitala on ollut isossa roolissa, kun joukkueen asioista on pitänyt sopia ja neuvotella.

Europelit alkoivat vaikeuksien kautta. Mestarien liigan ensimmäiseltä kierrokselta putoaminen olisi ollut kohtalokasta, sillä sen jälkeen HJK olisi pudonnut suoraan Konferenssiliigan karsintoihin.

Avausottelun HJK voitti 1–0, mutta vieraskentällä Riga FS meni 2–0-johtoon. Varttia ennen toisen osaottelun päättymistä HJK oli vaarassa hävitä otteluparin, kunnes Murilo sijoitti vapaapotkusta pallon muurin alta maaliin. Rangaistuspotkukilpailu kääntyi HJK:n hyväksi, ja se saattoi kääntää HJK:n kauden kohti menestystä.

Siitä alkoi hyvän kierre, ja joukkue rupesi voittamaan jälleen otteluita.

”Jokaiseen kauteen mahtuu vaikeat hetkensä. Meillä tuli vaikeat hetket kesäkuussa. Riga-otteluparin jälkeen olemme pelanneet aika laadukkaasti”, päävalmentaja Toni Koskela sanoi sunnuntaina ottelun jälkeen.

Loukkaantumishuoliensa keskellä HJK vahvisti merkittävästi jo entuudestaan vahvaa joukkuettaan. Heinä-elokuussa joukkueeseen liittyivät lainalle hyökkääjä Malik Abubakari ja keskikenttäpelaaja Lucas Lingman, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, että HJK pääsi Eurooppa-liigaan. Heidän lisäkseen joukkueeseen liittyivät topparit Aapo Halme ja Paulus Arajuuri.

Kauden aikana joukkueeseen liittyneillä Perparim Hetemaj’lla ja Paulus Arajuurella oli iso rooli siinä, että joukkueen ilmapiiri muuttui paremmaksi. Kokeneet pelaajat ovat erinomaisia pukukoppipelaajia, jotka toivat iloa ja hyväntuulisuutta joukkueeseen.

Joillakin negatiivisuus on jäänyt päälle. Joukkueen parhaimpiin pelaajiin kuulunut Murilo oli kaivanut kuoppaansa koko kauden ajan osoittamalla tyytymättömyyttään päävalmentajaa kohtaan. Ensimmäisen kerran Murilo oli hermostunut alkukaudella, kun hänet oli laitettu kuntokuurille.

Ratkaisevalla tavalla Murilon hermot paloivat ennen Eurooppa-liigan ensimmäistä lohkovaiheen ottelua kotona Real Betisiä vastaan.

Murilo suivaantui tajuttuaan harjoituksissa, että hän ei olisi avauskokoonpanossa Betisiä vastaan. Murilo haukkui päävalmentajan ja ilmoitti urheilutoimenjohtajalle, että hän ei pelaisi enää seurassa.

Sen jälkeen Koskela poisti Murilon joukkueen WhatsApp-ryhmästä. Siitä lähtien brasilialainen on ollut poissa kokoonpanoista ja vetänyt uhrin roolia.

Pelaajia on kierrätetty kokoonpanossa paljon kauden aikana, mutta kaikki eivät kuuluneet kierrätykseen, vaikka olisivat kunnossa.

Yksi Koskelan selkeästi syrjimä pelaaja on ollut Joona Toivio, joka oli vielä viime vuoden syksyllä Huuhkajien avauksen toppari. HJK:ssa hän on jäänyt täysin paitsioon alkukaudella ja myös sen jälkeen, kun hän kuntoutui loukkaantumisestaan takaisin pelikuntoon kesän jälkeen. Sunnuntaina Tehtaan kentällä Toivio käveli kentältä kauan ennen muita siinä vaiheessa, kun muu joukkue juhli mestaruutta kannattajien edessä.

” ”HJK:ssa ovat odotukset kovat, ja aina välillä tulee hyvällä tulee toisten haastamista.”

Miksi sitten HJK on kääntänyt kauden vaikeuksista voitokseen? Suurimpana syynä siihen pidetään sitä, että pelaajaryhmä itsessään on ollut tiivis ja yhtenäinen ja laadukkaassa joukkueessa on ollut kova voitontahto. Voittoja on kaivettu väkisinkin tukalista tilanteista.

”Siinä mielessä tämä on ollut haastava kausi, kun tuli loukkaantumisia ja piti nopeasti rekrytoida laadukkaita pelaajia. Yksi tapaus [Jairin tilanne] lamautti hetkellisesti kaikki”, Takkula sanoi.

Onko kiistoja ollut urheilujohdon ja päävalmentajan kanssa?

”Tämä on ollut kolmen vuoden intensiivinen jakso. Tärkeintä oli, että menimme yhdessä suuntaan. HJK:ssa ovat odotukset kovat, ja aina välillä tulee hyvällä tulee toisten haastamista.”

Kaikkien kriisien jälkeen HJK on pelannut tuloksellisesti nappikauden. Ulkopuoliset voisivat helposti kuvitella, että HJK:n seurajohto haluaisi jatkaa menestystä tuoneella valmennusryhmällä.

Mestaruuden jälkeen muutoksia voi tulla kuitenkin yllättävän paljon.

Ensinnäkin HJK:n urheilujohto on muuttumassa. Näillä näkymin HJK:n urheilutoimenjohtaja Miika Takkula keskittyy jatkossa HJK ry:n urheilu- ja kehitysjohtajan tehtäväänsä eikä jatka HJK Oy:n urheilutoimenjohtajana. Hän haluaa keskittyä HJK:n akatemiapuoleen.

Eivätkä muutokset välttämättä siihen jää.

HS:n lähteiden mukaan Toni Korkeakunnas ei olisi näillä näkymin jatkamassa Koskelan apuvalmentajana. On vielä auki, jatkaako hän muuten organisaatiossa.

HS:n tietojen mukaan päävalmentaja Toni Koskelalla riittää kunnianhimoa ja halua tavoitella tulevaisuudessa työpaikkaa ulkomailta. Kolme perättäistä mestaruutta ja kaksi perättäistä eurocup-kilpailun lohkovaihepaikkaa on hyvä työnäyte Koskelan hakiessa ensimmäistä tilaisuuttaan ulkomailta. Koskelalla on kuitenkin vielä vuosi jäljellä sopimusta HJK:n kanssa.

Voi olla, että lähitulevaisuudessa HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti joutuu etsimään uusia henkilöitä ainakin kahteen merkittävään pestiin