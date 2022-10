Moritz Seider nousi NHL:n tähtiluokkaan heti tulokaskaudellaan. 21-vuotias saksalainen kertoo nyt urastaan ja kovista tavoitteistaan.

Mitä ihmettä?

Se oli monien reaktio, kun Detroit Red Wingsin vastavalittu GM, seuralegenda Steve Yzerman täräytti kesän 2019 varaustilaisuudessa ilmoille Moritz Seiderin nimen.

Tv-lähetyksen kuva leikkasi Seideriin, joka haukkoi henkeään yhtä lailla yllättyneenä. Hänet varattiin kuudentena, pelaajan oma odotus oli sijoilla 15–20.

Yzerman vinkkasi seuransa kannattajille, että vaikka pelaaja on heille tuntematon, kannattaa googlata hänen otteitaan tai tulla nuorten pelaajien kehitysleirille katselemaan nuorukaista: yllätytte.

Moritz Seider NHL:n varaustilaisuudessa 2019.

Viime kauden aikana kukaan ei enää kyseenalaistanut Red Wingsin valintaa. Hakukoneella tai Youtubesta löytää koosteita saksalaisesta terminaattorista, joka tyrmää kokeneita NHL-jättejä kropallaan.

Keltanokka astui heti rinta röyheänä maailman kovimpaan kiekkoliigaan. Hän väläytti luonnettaan jo kauden avausottelussa hallitsevaa tuplamestaria Tampa Bay Lightningiä vastaan.

Seider ”varasti” kiekon pelikatkolla tähtipuolustajan Victor Hedmanin lavasta ja aiheutti pienen hässäkän, jossa hän iski poikittaisin mailoin yhteen niin Hedmanin kuin tämän puolustajaparin Mihail Sergatshovin kanssa.

Tilanne oli sinänsä vähäpätöinen, mutta symboloi Seiderin tyyliä: hän ei kumartele ketään.

193-senttinen ja 89-kiloinen puolustaja on varustettu erinomaisella pelinäkemyksellä ja kiekollisilla taidoilla. Lisäksi hän taklaa painavasti, ja repertoaarin kenties näyttävin osa, jykevät vastataklaukset, säväyttävät tasaiseen tahtiin. Muiden huippupuolustajien tapaan Seider irrottaa vastustajat kiekosta taitavasti myös mailallaan.

Kauden avauspeliin Tampaa vastaan tiivistyi paljon myös Detroitin ja Seiderin kaudesta. Saksalainen syötti kaksi maalia, mutta Red Wings kärsi 6-7-tappion. Joukkue jäi kauas pudotuspeleistä, ja verkko heilui omissa aivan liian kovaan tahtiin.

Joukkueen avainpelaajaksi heti kohonnut, täyden runkosarjan pelannut Seider pelasi vain viidessä ottelussa alle 20 minuuttia. Pisteitä syntyi tasan 50. Kesällä tuli ansaittu Calder-pysti vuoden tulokkaana.

Seider teki avauskaudellaan NHL:ssä pisteet 7+43.

Saksan A-maajoukkueen päävalmentaja Toni Söderholm tapasi Moritz Seiderin ensi kertaa syksyllä 2017.

Söderholm oli tuolloin mukana Saksan alle 20-vuotiaiden valmennustiimissä, ja 16-vuotias Seider pääsi ensi kertaa kokeilemaan ikäluokan maajoukkueessa - reippaasti alaikäisenä.

"Se oli lokakuuta, kun hän tuli ensi kertaa yhteen harjoitusotteluun pelaamaan. Ensivaikutelma oli sellainen, että melkeinpä jokaisen vaihdon jälkeen valmentajat katselivat penkillä toisiaan. Huomasimme, että hän osaa totisesti pelata”, Söderholm kertoo.

Seider kärsi loukkaantumisesta sillä syyskaudella, mutta tuli suoraan kuntoutuksesta ikäluokan B-sarjan MM-turnaukseen.

Kuntoutukset ovat tulleet Seiderille jo nuorena tutuksi.

"Olen tuntenut hänet kolmisen vuotta, ja sinä aikana on tullut kolme loukkaantumista. Jokaisesta hän on palannut jäille aiempaa parempana. Aina ovat jotkut ominaisuudet kehittyneet, ja hän on tullut vahvempana takaisin. Se on kova juttu, johon ei moni pysty”, Söderholm sanoo.

Toni Söderholm on valmentanut Seideria (kuvassa 2. oikealta) Saksan maajoukkueessa.

Moritz Seider syntyi vain 4 300 asukkaan Zellin kylässä ja kasvoi yli 200 000 asukkaan Erfurtissa.

Päiväkodissa luisteltiin talvisin, ja lapsia ohjaamassa oli paikallisia taitoluistelu-, pikaluistelu- ja jääkiekkovalmentajia.

"Olimme olleet muutamia kertoja luistelemassa, minkä jälkeen paikalleni ilmestyi paperi, jossa minut kutsuttiin kokeilemaan jääkiekkoa”, Seider kertoo.

Hän muistelee luistelleensa ensi kerran viiden vanhana, joukkueeseen liittyessä ikää oli kuusi.

"Rakastuin heti.”

Hän ihastui paitsi pelaamiseen myös jääkiekon tapittamiseen.

NHL:stä hänellä ei ollut harmainta hajua. Erfurt Black Dragonsin pelaajat olivat Seiderin suurimpia idoleita. Saksan kolmosliigan peleihin oli pakko päästä perheen kanssa niin usein kuin mahdollista. Reilut tuhat katsojaa vetävä halli oli vaatimaton mutta aina täynnä.

"Se alkoi alle 23-vuotiaiden peleistä, ja sitten menimme edustusjoukkueen matseihin. Kaikkiin, mihin pääsimme. Nyt he katsovat minun pelejäni. Olen yhteydessä joidenkin jätkien kanssa, ja esimerkiksi yksi vanha pelaaja katsoo minun kaikki pelini”, Seider kertoo.

"On se aika siistiä, jos asiaa rupeaa miettimään.”

Moritz Seider

2020-luvun NHL-kaukalossa on aika paljon kovempi vauhti kuin Saksan kolmosliigassa koskaan.

Vauhdikkaasti on edennyt myös Seiderin elämä. Hän muutti vanhempiensa ja kymmenen vuotta vanhemman isoveljensä kanssa Mannheimiin 14-vuotiaana päästäkseen pelaamaan Adler Mannheimiin.

Kaksi vuotta myöhemmin hän debytoi miesten edustusjoukkueessa. Seuraavalla kaudella Seider lunasti vakiopaikan kokoonpanosta ja juhli keväällä 2019 mestaruutta täytettyään juuri 18. Keväällä hän pelasi miesten MM-kisoissa Söderholmin joukkueessa.

”Kaikki tapahtui tosi nopeasti. Niin kuin kaikki sen jälkeenkin. Tuntuu, että se oli vuosi sitten, kun voitimme mestaruuden. Muutos viime vuosina on ollut isoa, mutta olen sellainen ihminen, että katson eteenpäin ja haluan aina vain saavuttaa enemmän.”

Tommi Huhtala pelasi Mannheimin mestaruusjoukkueessa.

"Silloin huomasi, kuinka paljon tuon ikäiset voivat vuoden aikana kehittyä. Hän aloitti aika pienessä roolissa, mutta oli pudotuspeleissä yksi joukkueen tärkeimmistä pakeista”, Huhtala muistelee.

Hän kuvailee Seideriä hyväkäytöksiseksi ja kohteliaaksi nuoreksimieheksi, joka näytti jo uransa ensi metreillä tulevaisuuden johtajan elkeitä.

"Meillä oli tosi vanha joukkue, ja Moritz oli ihan nuorimpana pelaamassa ensimmäistä kauttaan aikuisissa. Hän käyttäytyi siinä seurassa kuten nuoren miehen kuuluukin, mutta jos häneltä jotain kysyttiin, niin kyllä hän oli erittäin sanavalmis.”

Huhtalalla on selvä näkemys siitä, mikä on Seiderin salaisuus ja miksi hän sekä vuotta nuorempi toinen NHL:n superlupaus Tim Stützle ovat niin hyviä.

"Kyllähän taitavia pelaajia on muitakin vaikka kuinka paljon, mutta tämän kaksikon erotti muista työmoraali. Kun treenattiin kovaa, he eivät ikinä valittaneet vaan halusivat harjoittelua aina vain lisää.”

Moritz Seider Mannheimin riveissä 2019.

Huhtala näki Seiderin ja Stutzlen ottaneen merkittäviä kehitysaskeleita etenkin kesäisin, kausien välisen harjoituskauden aikana.

”Aamulla vedetään salia, sitten kahden tunnin jää, lisää salia, käydään syömässä ja tullaan illalla vapaaehtoisille jäille kikkailemaan. Se on aika kova paketti, kun tuollaista painaa kesän läpi. Etenkin kesän jälkeen molemmissa pelaajissa näki ihan hirveän muutoksen.”

Saksan maajoukkueen kapteeni Moritz Müller korostaa, että Seider on äärimmäisen kilpailuhenkisyytensä ja työmoraalinsa lisäksi vetänyt geenilotossa pitkän tikun.

”Täytyy sanoa, että kyllä hän on myös valtava luonnonlahjakkuus.”

Huhtala on seurannut Seiderin otteita NHL:ssä.

”Paljon näkyy samoja vastataklauksia, joista Moritz tuli jo viime kaudella Ruotsissa tunnetuksi. Ja aiemmin Saksassa. Hän ei jää kakkoseksi kamppailuissa, kun on niin vahva luistimilla ja pelaa pää ylhäällä. Varmasti se on yllättänyt monet NHL:ssä, kuinka fyysisesti valmis noin nuori pelaaja on.”

Jos joku asia kokonaisvaltaisen puolustajan pelaamisesta pitää poimia, nimenomaan vastataklaukset ovat niitä, jotka näkyvät helpoimmin.

Kun Seider istuu haastattelussa siviilit päällä, tulee samalla ajatelleeksi jääkiekkoilijoiden muutosta. Toki saksalainen on yhä nuori ja rotevoituu varmasti vielä, mutta ei hän ilman jääkiekkovarusteita näytä ollenkaan sellaiselta jääkaappipakastimelta kuin joku voisi kuvitella. Tai miltä hänen pituisensa fyysiset puolustajat takavuosina vielä näyttivät.

Taklaukset ovat tulleet Seiderin peliin vasta vanhemmiten.

"En minä nuorena ikinä ollut kaikkein isoin jätkä. Kasvoin myöhemmin isommaksi. Kun ymmärsin, miten voin käyttää kroppaani hyväksi jäällä, nousin uudelle tasolle.”

"Yritän käyttää sitä hyödykseni, että voin suojata kiekkoa pidempään, saada vastustajan päätöksenteon epämukavaksi ja ajaa vastustajan ahtaalle.”

Taklaaminen ei ole Seiderille sinänsä ihmeellistä toimintaa. Hän on viihdyttävä pelaaja jäällä muttei itse ole kiinnostunut viihdyttämisestä.

"Teen vain omaa juttuani. Kunnioitan vastustajia, mutta kun pelaan jotakuta vastaan, on aivan sama mikä nimi selässä on. Pelaan niin kovaa kuin pystyn. Oman jengin voitto on ainoa merkityksellinen asia. Vihaan häviämistä. Odotan innolla sitä, kun olemme toivottavasti pian Detroitin kanssa pudotuspeleissä.”

Seider lähti NHL-varauksen vuonna 2019 saatuaan Pohjois-Amerikkaan ja Detroitin farmijoukkueeseen Grand Rapids Griffinsiin, jossa tilille tuli 49 AHL-ottelua tehoin 2+20.

Siellä hänen kanssaan peliajasta oli kilpailemassa Oliwer Kaski, jonka oma rooli joukkueessa jäi pettymykseksi.

Seider oli pelitaidoiltaan osunut Kasken silmään jo kevään 2019 MM-kisoissa. Syksyllä Kaski sai tutustua kuusi vuotta itseään nuorempaan puolustajakollegaan. Kasken sanat muistuttavat siitä, että vaikka Seider pelaa ja pelasi jo pari vuotta sitten kaukalossa kuin iso mies ja vaikka moni kehuu häntä ikäisekseen erittäin kypsäksi, kyseessä on nuori pelaaja.

”Tosi pirteä ja iloinen, hauska kaveri, joka tuli kaikkien kanssa juttuun. Hän oli vielä tietyllä tapaa lapsi ja nuori, aina naureskelemassa. Se tulee ensimmäisenä mieleen”, Kaski muistelee.

"Hän oli jo silloin isokokoinen, ja vaikka ei ollut vielä niin vahva, niin pelasi kyllä tosi fyysisesti. Itseluottamus oli kunnossa. Hän ei pelännyt tehdä asioita kaukalossa, mikä näkyy yhä Seiderin pelaamisessa. Hän teki alimpanakin miehenä kaikennäköisiä kikkoja. Kova peluri.”

AHL:ssä nähdään melko harvoin 18-vuotiaita pelaajia kuten Seider.

Kausi Grands Rapidsissa oli nuorelle miehelle ensimmäinen omillaan.

”Piti ensi kertaa pestä pyykit ja tehdä ruokaa. Se oli haastavaa.”

Pärjäsit kuitenkin?

"Joten kuten... Joinain päivinä, kun tulimme vierasreissuilta, unohdin käydä ruokakaupassa. Piti sitten tilata jotain. Siinä oppi ja kasvoi.”

”Jengimme oli tosi hyvä, ja olen monien kanssa yhä tekemisissä. Se oli hienoa ja kasvattavaa aikaa.”

Arki AHL:ssä on hyvin erilaista kuin se, mitä Seider on nyt päässyt NHL:ssä näkemään.

"Ero on valtava. Siellä mennään bussilla joka paikkaan, NHL:ssä on omat lentokoneet, lennoilla saadaan ruuat ja nukumme hienoissa hotelleissa. Ero on kuin yö ja päivä. Kun pääsee NHL:ään, paikkaansa ei halua menettää. Se puskee vielä kovempaa tekemään töitä, etten menetä paikkaani.”

Rehellisyyden nimissä on epätodennäköistä, että Calder-voittaja menettäisi paikkaansa NHL:ssä.

Terve lähestymistapa kuitenkin. Seider arvostaa saamansa luksuselämän korkealle.

"Siihen voi helposti tottua. Muistutan itseäni asiasta tasaisin väliajoin. Jokaista päivää pitää arvostaa. Se on etuoikeus. Kun tajusin sen, nautin NHL:stä vielä enemmän.”

"Tämä ei ole loputonta tai ikuista. Jokaisesta hetkestä pitää nauttia. Kun tuon ajatuksen saa vietyä jäälle, itseluottamus on vielä parempi ja kaikki tapahtuu helpommin.”

Moritz Seider Detroitin paidassa harjoitusottelussa syyskuussa 2019.

Tulokaskausi oli kova rutistus.

NHL on massiivinen viihdekoneisto. Se tietää armotonta 82 ottelun runkosarjaa, jossa kukaan ei voi aina olla tuoreimmillaan tai parhaimmillaan.

Seider pelasi kaikki pelit. Rasitus on kova, ja itsensä pitää pystyä lataamaan valmiiksi kovassa tahdissa.

"Saksassa ja Ruotsissa pelataan pari peliä viikossa, NHL:ssä usein neljä. Se oli etenkin henkisesti haastavaa. Sain kokeneilta jätkiltä paljon apua. Opin hallitsemaan sen aika hyvin ja olemaan ammattilainen.”

AHL:n ja NHL:n välissä Seider pelasi koronakauden 2020–21 Ruotsin SHL:ssä ja Röglessä.

Pakkivalmentajana oli Saksan maajoukkueympyröistä tuttu Cory Murphy.

”Hän on todella erityinen tyyppi, jolla oli ja on ikäisekseen todella hyvä itsetunto, Murphy sanoo ja muistelee, että Seider otti paikkansa pukukopista välittömästi.

Saksalainen osaa lukea paitsi peliä myös ihmisiä.

”Vaikka on outoa sanoa tuon ikäisestä, niin hän oli johtaja pukukopissa. Hän ymmärsi myös hetket, jolloin kopissa tarvittiin jotain kevennystä.”

Seider yllätti monet niin omassa joukkueessaan kuin muuallakin Ruotsissa ja oli lopulta SHL:n paras puolustaja ja hopeajoukkueen avainpelaaja. Hänet valittiin koko liigan parhaaksi puolustajaksi.

”Muistan, kun meillä oli fysiikkatesti, joissa mietin, että enköhän pysty vetämään saman tuloksen kuin hän. Kävikin sitten ilmi, että hänen tuloksensa oli aika paljon parempi kuin mihin minä pystyn”, Röglessä hyökännyt Olli Palola hymähtää.

”Taisin siinä miettiä, että onko meikäläisen aika jo tullut, kun 19-vuotias on noin paljon kovempi. Nyt kun katsoo, miten hän pelaa NHL:ssä ja heittelee äijiä sivuun, niin näköjään hänellä oli vain yksinkertaisesti todella kovat fyysiset ominaisuudet.”

Kysytäänpä vielä yhdeltä vastustajalta näkemystä Seideristä.

Winnipeg Jetsin tähtisentteri Pierre-Luc Dubois lataa pöytään melkoisen ylistyslaulun. Pohjoisamerikkalaiset ovat aina kohteliaita, mutta jotain se kertoo, että Dubois kuvailee saksalaista mielestään täydelliseksi puolustajaksi.

"Hän on iso ja vahva. Hän on taitava kiekolla, hänellä on hyvä laukaus. Hän pelaa fyysisesti, hän on nopea ja pystyy nostamaan peliä jalalla. Hän näytti tulokaskaudellaan siltä, että olisi pelannut jo 500 tai 800 peliä NHL:ssä.”

"Loistava pelaaja. En tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta olen aivan varma, että jos hän jatkaa samaan malliin, hän on Norris-keskusteluissa mukana koko loppu-uransa ajan.”

Kaikesta edellä mainitusta hehkutuksesta huolimatta pitää muistaa, että Youtubesta löytyy sellaisiakin videoita, joissa Seider ei vie vaan on viennissä. Hän ei ole vielä valmis.

Katsokaa vaikka Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin keväällä taituroimaa ja paljon hehkutettua alivoimamaalia, jossa Seider hävisi kamppailun toiselle väkivahvalle jässikälle eli Barkoville.

Myös Moritz Seiderin tavoite on kristallinkirkas.

"Olen aina halunnut olla paras. Sen takia minä urheilen. Haluan voittaa, ja jos joku on minua parempi, se häiritsee minua.”