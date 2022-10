Urheiluperheessä kasvanut Kiira Riihijärvi paransi finaalikilpailussa sijoitustaan Yhdysvaltojen kakkoskiertueen pistelistalla, jonka kymmenen parasta sai pelioikeuden LPGA-kiertueelle.

Oululaislähtöinen Kiira Riihijärvi pelaa ensi kaudella naisten arvostetuimmalla ja kovatasoisimmalla golfin ammattilaiskiertueella.

Riihijärvi, 25, varmisti pelioikeutensa amerikkalaisvetoiselle LPGA-kiertueelle myöhään sunnuntai-iltana Floridassa päättyneessä haastajakiertue Epson Tourin finaalikilpailussa.

LPGA-kortin saavuttamiseksi Riihijärveltä vaadittiin pysymistä kymmenen parhaan joukossa Epson Tourin koko kauden pistelistalla, jolla pelaajat pannaan järjestykseen palkintorahojen eli siis käytännössä menestyksen mukaan.

Riihijärvi hoiti homman komeasti. Ennen Daytona Beachissa pelattua finaalia hän oli listalla kahdeksantena mutta nousi neljänneksi.

Finaalissa Riihijärvi pelasi tasaisen laadukkaasti kierrostulokset 68, 67, 67 ja 67. Yhteistulos –19 riitti jaetulle neljännelle sijalle ja toi vahvan nousun pistelistalla.

Päätöskierroksella sunnuntaina Riihijärvi teki kymmenelle ensimmäiselle reiälle viisi birdieä. Sen jälkeen tuli kahdella viimeisellä reiällä bogi ja birdie. Kaikkiaan hän teki kilpailussa peräti 26 birdieä.

HS tavoitti Riihijärven puhelimitse heti kisan jälkeen.

”Fiilikset ovat vähän kummalliset. Ei oikein tiedä, miten tässä nyt olisi. Olen tosi iloinen ja tyytyväinen”, sanoi Riihijärvi, joka ymmärrettävästi ei ollut vielä ehtinyt kunnolla sulatella tärkeän tavoitteen saavuttamista.

Riihijärven mielestä finaalikisan kenttä oli suhteellisen helppo, ja oli arvattavissa, että tulostaso nousee korkeaksi.

”Pallonlyömiseni oli aika hyvää. Pallo väylälle ja griinille ja osa puteista sisään. Se ei ollut sen vaikeampaa.”

Riihijärven suorituksen arvoa lisää se, että se vaati onnistumisia pitkällä aikavälillä. Ennen finaalia hänellä oli koossa yksi voitto, yksi kakkossija ja kaksi viidettä sijaa.

”Minulla on ollut useita ihmisiä auttamassa ja tukemassa. Se on ollut tosi iso tekijä. Tämä ammattilaisena pelaaminen on aika raskasta”, Floridan Tampassa asuva Riihijärvi sanoi.

Suurimman osan kautta Riihijärvi on kilpaillut yksin, siis ilman caddien apua. Finaalikisassa hänen caddienaan toimi yllättäen Golfliiton maajoukkuevalmentaja Jussi Pitkänen, joka tuntee Riihijärven jo tämän amatöörivuosilta.

”Jussi ilmoitti tulevansa tänne. Hän ilmestyi paikalle, kantoi bägiä hyvin ja meidän yhteistyömme toimi selvästikin oikein hyvin. Oli tosi iso apu, että siellä oli joku, joka tietää, osaa ja vähän helpottaa, kun alkaa jännittää”, Riihijärvi totesi.

Ratkaisevassa kisassa Riihijärveä olivat kannustamassa katsomon puolella hänen vanhempansa Johanna ja Heikki Riihijärvi.

Pitkänen päätti käyttää ainutlaatuisen asetelman hyväkseen ja lähti kannustamaan Riihijärveä. Pesti caddieksi tuli viime tingassa ja hieman yllättäen.

Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kertaa, kun Pitkänen oli samassa roolissa Suomen huippupelaajan tärkeässä kisassa, sillä hän toimi Matilda Castrenin caddiena Tokion olympialaisissa viime vuonna.

”Oli hienoa päästä ihan vierestä katsomaan Kiiran peliä ja suoritusta. Se oli todella varmaa ja rutinoitunutta. Koko kisan aikana tuli oikeastaan vain yksi huono väylä. Hän osasi reagoida hyvin kovaan tulostasoon. Aikamoinen viilipytty”, Pitkänen summasi.

Pitkänen näkee, että LPGA-kiertueella Riihijärvi on paikassa, jonne hän pelitaitojensa perusteella kuuluu.

”Hän on ansainnut paikkansa siellä ja pelaa ensi kaudella oikeassa osoitteessa. Mielenkiintoista nähdä, miten hän ottaa siellä paikkansa”, Pitkänen sanoi.

Riihijärvi siirtyi suomalaisittain poikkeuksellisen menestyksekkään amatööriuran jälkeen ammattilaiseksi viime kesänä.

Heti ensimmäisessä kilpailussaan ammattilaisena hän sijoittui viime vuoden heinäkuussa kahdeksanneksi Turussa pelatussa Euroopan-kiertueen (LET) kilpailussa.

Näin nopeaan nousuun pääkiertueelle on aiemmin pystynyt vain muutama suomalainen pelaaja.

Riihijärvi on lähtöisin urheiluperheestä. Hänen isänsä Heikki Riihijärvi on entinen ammattijääkiekkoilija, joka muun muassa voitti Jokereissa kaksi Suomen mestaruutta. Kiira Riihijärvi syntyi vuonna 1997 Ranskassa, koska hänen isänsä pelasi tuolloin siellä ammattilaisena.

Amatöörinä Riihijärvi pelasi urheilustipendillä Tampan yliopiston (University of Tampa) joukkueessa Floridassa. Hän saavutti neljän vuoden aikana kymmenen voittoa Yhdysvaltojen yliopistosarjojen (NCAA) kakkosdivisioonassa ja osan niistä ylivoimaisesti.

Riihijärvi on vasta neljäs suomalainen, joka on saavuttanut pelioikeuden LPGA-kiertueelle. Aiemmin siellä ovat pelanneet jo kilpauransa lopettanut Minea Blomqvist-Kakko sekä Matilda Castrenja Sanna Nuutinen. Ensi kaudella Riihijärven kanssa LPGA:lla pelaa ainakin Castren.