Ensimmäiset barnakkelit iskivät yksinpurjehtijan veneeseen – Lehtinen on toistaiseksi niiltä turvassa

Eteläafrikkalainen kippari puhdisti veneensä pohjaa sukeltamalla nelisen tuntia. Lehtinen on päässyt pois tyyneltä alueelta ja purjehtii kaakkois­pasaatissa.

Barnakkelit eli siimajalkaiset äyriäiset ovat jälleen yksinpurjehtijoiden riesana meneillään olevassa Golden Globe -kilpailussa (GGR).

Eteläafrikkalainen Jeremy Bagshaw kertoo kisajärjestäjien satelliittipuhelussa, että veneen pohjassa oli paljon barnakkeleja. Muut maapalloa kiertävät yksinpurjehtijat eivät ole niistä vielä raportoineet.

”Pohja oli 70-prosenttisesti barnakkelien peitossa. Ne olivat parin kolmen sentin pituisia. Vielä Lanzaroten kohdalla niitä ei ollut”, Bagshaw kertoi.

Hän oli puhdistanut veneen pohjaa sukeltamalla. Aikaa operaatioon meni nelisen tuntia. Barnakkelit kiinnittyvät imukupeillaan veneiden pohjiin valtamerillä.

Samassa kisassa neljä vuotta sitten eniten barnakkeleista kärsi Tapio Lehtinen. Maalissa suomalaiskippari sai lempinimekseen ”Kapteeni Barnakkeli”.

Haiden pelossa Lehtinen ei uskaltanut mennä mereen puhdistamaan venettään.

”Tämän hetken vaikutelma on, ettei nyt ole barnakkeliongelmaa”, Lehtinen viestitti suomalaisten radioamatöörien kautta.

Hän kertoi kurkkineensa veneen kylkiin, mutta näkyvyys oli ollut huono.

Radioamatöörit pitävät Lehtiseen yhteyttä Finnpulp-rahtialuksella olevan meriaseman kautta.

Lehtinen maalautti veneensä pohjan Suomessa ennen kuin Asteria kuljetettiin Espanjaan. Pohja maalattiin sallituilla aineilla, jotka estävät äyriäisten tarttumisen. Bagshaw’n veneen pohja on tiettävästi maalattu eri aineilla kuin Asteria.

Tapio Lehtisen veneen pohja oli täynnä barnakkeleita, kun Asteria nostettiin vedestä keväällä 2019 tulosatamassa Ranskassa.

Maanantaina iltapäivällä Lehtinen oli kisassa kolmantena Brasilian ja Afrikan välissä. Vuorokaudessa hän oli edennyt 158 merimailia, runsaat 290 kilometriä.

Britti Simon Curwen on edelleen purjehduksen kärjessä. Lehtinen on jäänyt hänestä noin 300 merimailia, noin 550 kilometriä.

Lehtinen on jättänyt taakseen doldrumin heikkotuulisen alueen. Hän iloitsi hyvistä purjehdusnopeuksista kaakkoispasaatissa, mutta totesi, että vauhtia tuntuu olevan muillakin.

Tällä hetkellä Lehtisen oletettu maaliintulopäivä on 30. toukokuuta 2023. Tavoitteena on päästä Les Sables-d’Olonneen Ranskaan 19. toukokuuta, jolloin hänen äitinsä täyttää 90 vuotta.

Lehtinen ylitti viidennen kerran päiväntasaajan ja otti sen kunniaksi jalluryypyn.

”Kaikki on kunnossa. Asteriassa on nyt hieman viileämpää, sisällä on vain 28 astetta. Aurinko paistaa suoraan pään yläpuolelta”, hän sanoi.

Aurinko lataa täydellä teholla veneen aurinkopaneeleja. Myös tuuligeneraattori lataa, mutta tuulen suunta on huono, jotta generaattori pyörisi tehokkaasti.

”Tuuligeneraattori kaipaa siipiinsä kovaa myötätuulta.”

Lehtinen ei ole vielä käyttänyt lainkaan perään kiinnitettävää hydrogeneraattoria. Vanaveden virtauksessa toimiva laite tuottaa sähköä, mutta hidastaa vauhtia.

Kisaan lähteneestä 16 purjehtijasta kolme on keskeyttänyt. Takana on 36 purjehduspäivää.

Kisan nuorin osallistuja, 27-vuotias yhdysvaltalainen Elliott Smith, on vaikeuksissa. Hän kääntyi jo välillä takaisin, mutta päätti sitten jatkaa purjehdusta. Hän oli edennyt vain 28 merimailia, noin 50 kilometriä.

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyvät täältä.