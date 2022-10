Vastustaja Deontay Wilderillä on hurjan tyrmääjän maine. Heleniuksen mahdollinen MM-ottelu siintää voiton päässä.

Raskaansarjan ammattinyrkkeilijä Robert Helenius, 38, iskee elämänsä tärkeimmän ottelun New Yorkin Barclays Centerissä ensi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Heleniusta vastaan asettuu WBC-liiton entinen maailmanmestari, 36-vuotias yhdysvaltalainen Deontay Wilder, joka on voittanut Tyson Furya lukuun ottamatta kaikki vastustajansa. Wilderin 42 voitosta 41 on tullut tyrmäyksellä.

Manageri, nyrkkeilyasiantuntija Pekka Mäki pitää Heleniuksen ja Wilderin kohtaamista merkittävimpänä suomalaisen nyrkkeilyotteluna kautta aikain.

”Raskaansarjan nykyisen huomioarvon perusteella Robertin ottelun voi nostaa jopa Gunnar Bärlundin kamppailuita ja isäni Olli Mäen MM-ottelua merkittävämmäksi”, Pekka Mäki sanoo.

Heleniuksen asema on mehukas. Raskaansarjan maailmanmestarien Oleksandr Usykin ja Tyson Furyn välille järjestellään parhaillaan ensi vuoden alkuun jättiottelua.

Usykin ja Furyn kamppailun jäljiltä sarjaan jäisi vain yksi maailmanmestari, jonka haastamiseen Wilder–Helenius-ottelun voittajalla on tie auki.

Deontay Wilder tiedetään kovanyrkkiseksi iskijäksi.

Wilder on Heleniusta vastaan selvä suosikki. Vedonlyöntikertoimien perusteella Heleniuksella olisi vain vajaan 20 prosentin mahdollisuus voittoon.

Moni asiantuntija näkee ennakkoasetelman kuitenkin kertoimia tasaisempana. Esimerkiksi nyrkkeilypromoottori Eddie Hearnin mukaan Wilder on suosikki, mutta ottelu on Heleniuksen voitettavissa.

Samoin ajattelee Mäki.

”Ei Robert niin suuri under dog (altavastaaja) ole. Uskon yllätykseen. Robert on löytänyt tekemiseensä tiikerinsilmän, psyyke on vahva. Valmistautumisleirillä on ollut kuulemma varma ja luottavainen tunnelma.”

Mäen mukaan Heleniuksen pitää hyödyntää Wilderin puolustuksen heikkous.

”Kun Wilderin saa takajalalle, hänen kätensä laskevat, leuka nousee. Perääntyessään hän ei osaa lyödä, puhumattakaan torjumisesta. Robertin pitää viedä ottelua. Jos Wilderille antaa tilaa”, se tietää ongelmia.

Heleniusta Mäki pitää äärimmäisen tarkkana iskijänä.

”Robertin pitää maksimoida etusuoransa käyttö. Se on hänen tutkansa. Kun Robert osuu vasemmalla”, hän osuu oikeallakin.

Tällä hetkellä Helenius on mediahuomion keskipisteenä, epämukavuusalueellaan.

”Se stressaa. Koko ajan pitäisi olla lausumassa jotain. Wilder on näissä tilanteissa kuin kala vedessä. Usein unohtuu, että osa suurta ottelua käydään jo ennen kehään nousua”, Mäki muistuttaa.

Kun Helenius otteli uusinnan puolalaista Adam Kownackia vastaan viime lokakuussa, hänen ottelupalkkionsa oli noin puoli miljoonaa euroa.

Vakuuttavan tyrmäysvoiton jälkeen manageri Markus Sundman linjasi, että seuraavassa ottelussaan Helenius ei nouse kehään alle miljoonalla eurolla. Näin tapahtuu.

Muun muassa Amin Asikaiselle EM-otteluita ja Edis Tatlille MM-ottelunkin järjestäneen Mäen mukaan Heleniuksen palkkio on tällä kertaa seitsemännumeroinen.

”Miljoona vai puolitoista, en tiedä. Miljoona euroakin olisi yli viisi kertaa enemmän kuin suomalaiselle nyrkkeilijälle on koskaan maksettu yhdestä ottelusta.”

Jos Helenius onnistuu raivaamaan Wilderin tieltään, edessä siintää maailmanmestaruusottelu, ja sen myötä jopa miljoonien eurojen tilipäivä.

Jos Helenius häviää, merkityksellistä on, kuinka se tapahtuu.

”Mikäli Wilder tuhoaa hänet nopeasti, Robertin kynnet raskaan sarjan huipun suhteen on katsottu. Pistehäviö tai myöhäinen keskeytys ei olisi maailmanloppu. Robertille olisi tiedossa ainakin rahakkaita 200 000–500 000 euron otteluita nousevia kykyjä vastaan”, Mäki arvioi.