Tamperelaisjoukkueiden viime kausi oli Liigassa taloudellinen menestys, mutta vasta nyt nähdään, miten Nokia-areenassa sujuu kokonainen kausi.

Muutto Nokia-areenaan nosti tamperelaisten liigajoukkueiden katsojaluvut uudelle satatuhatluvulle.

Ilveksen peleissä kävi viime kaudella 247 994 katsojaa ja Tapparan peleissä 235 906 katsojaa.

Viime kausi oli tamperelaisjoukkueille pelillinen menestys. Molemmat taituroivat pitkän tien playoffeissa ja Tappara ylsi mestaruuteen asti.

Ilman näitä onnistumisia katsojamäärä ei olisi noussut yhtä korkeaksi.

Myös Hakametsän hallin jäähyväisottelut ja siirtyminen joulukuun alussa uuteen Nokia-areenan houkuttelivat paikalle suuret yleisöt.

Toisaalta viime kaudella oli vielä voimassa koronarajoituksia. Peleihin otettavan yleisön määrää oli välillä rajoitettu. Alkuvuodesta 2022 Ilves joutui pelaamaan neljä ottelua kokonaan ilman yleisöä ja Tappara kolme ottelua.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että viimeisenä kokonaisena kautena ennen koronavuosia eli 2018–19 Ilveksen otteluissa kävi kaikkiaan 172 281 ja Tapparan otteluissa 188 864 katsojaa.

Ilveksellä viime kaudella oli 75 000 katsojaa enemmän ja Tapparallakin 47 000 katsojaa enemmän.

Osittain eroa selittää se, että viime kaudella joukkueet pelasivat enemmän playoff-pelejä. Toisaalta kausi 2018–19 pelattiin vielä kokonaan vanhassa Hakametsän hallissa. Pienemmän katsomon vuoksi siellä ei olisi päästy viime vuoden lukemiin, vaikka pelejä olisi ollut yhtä paljon.

Nokia-areenan alkutaival on ollut onnistunut, sillä tamperelaisten liigajoukkueiden viime kaudesta tuli taloudellisesti erinomainen. Korkeat katsojaluvut olivat siinä tärkeä tekijä.

Uusi areena tarjoaa aivan uudenlaisen mittakaavan joukkueiden yleisölle. Hakametsän jäähalli oli täynnä, kun siellä oli 7 300 katsojaa. Nokia-areenaan mahtuu yleisöä yli 12 600 henkeä.

Paitsi mahdollisuuksia, uusi areena toi joukkueille myös taloudellisia riskejä.

”Nokia-areenasta on jo opittu se, että kapasiteetti on oikeasti iso,” Tapparan liigajoukkueen taustalla toimivan Tamhockey-konsernin toimitusjohtaja Mika Aro toteaa. Konserniin kuuluvat urheilutapahtuma­liiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Tamhockey oy ja fanituotteita myyvä Tappara Sport oy.

”Ison pelin tuotto on aika paljon isompi Hakametsään nähden, jossa erityisesti istumapaikat loppuivat nopeasti kesken.”

Esimerkiksi perjantaina Tapparalla oli areenassa paikallispeli ja jokainen penkki katsomosta, ja pitkälti aitiotkin, oli loppuunmyyty.

”Toisaalta normaali ottelu saattoi olla Hakametsässä vähän kannattavampi kuin areenassa.”

Aro kertoo, että areenan siirtyminen on nostanut yhtiön vuosittaisia peruskuluja reilusti yli miljoonalla eurolla.

”Ollaan varmaan lähempänä kahta miljoonaa euroa, kun lasketaan kaikki, kuten tilojen vuokrakustannukset ja otteluiden järjestämiskulut. Taustahenkilökuntaa on pitänyt lisätä. Ottelutapahtumissa on enemmän erilaisia rooleja.”

Ilveksen liigajoukkueen taustayhtiön Ilves-Hockey oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo sanoo, että vaikka viime kausi oli menestys, vielä ei tiedetä, miten yleisö alkaneella kaudella käyttäytyy.

Ilves-Hockey pyörittää liigajoukkueen lisäksi myös U20-liigan joukkuetta.

"Nyt on alkanut ensimmäinen täysi kausi Nokia-areenassa. Yleisömäärä on meille todella tärkeä juttu. Olemme luottavaisia asian suhteen, mutta maailmantilanne arveluttaa. Inflaatio on kovissa lukemissa ja ruuan ja energian hinta koskettaa meitä jokaista”, Jalo sanoo.

”Hakametsässä tiesi suurin piirtein tarkalleen, miten paljon peleihin tulee katsojia.”

Jalo arvioi, että kustannukset areenaan siirryttäessä nousivat noin kolmen-nelinkertaisiksi.

”Areenan kuluja nostaa perusvuokra. Lisäksi molemmilla joukkueilla on vuokralla kymmenen aitiota, joita vuokraamme eteenpäin.”

Jalo toteaa, että työtä on tehtävänä, mutta toisaalta on isot mahdollisuudetkin. ”Kun menee hyvin ja on sen tyyppistä kuin keväällä oli, on meininki ihan erilaista kuin ennen.”

Kauden toinen paikallisottelu oli Tapparan kotiottelu 7. lokakuuta. Areena oli loppuunmyyty.

Tamhockey tavoittelee tältä kaudelta suurin piirtein samansuuruista liikevaihtoa kuin sillä oli viime kaudella, 12 miljoonaa euroa.

Ilves-Hockeyn tavoite tälle kaudelle on 10,5–11 miljoonan euron liikevaihto, kun se viime kaudella oli reilut 11 miljoonaa euroa.

Tuloksen osalta Ilveksen tavoite on plusmerkkinen luku, Tapparalla 300 000 euroa. Viime kaudella Tapparan tulos oli 1,4 miljoonaa euroa ja Ilveksen peräti 2,4 miljoonaa euroa.

”Pelillinen menestys ruokkii tulopuolta. Todellinen tulos areenassa tulee siitä, että päästään pelaamaan keväällä pitkälle ja isoille yleisömäärille”, Tapparan Aro sanoo.

Molempien joukkueiden tavoite on, että runkosarjan otteluissa kävisi keskimäärin 6 500 katsojaa.

Tähän mennessä Ilveksen kotipelit ovat keränneet tällä kaudella keskimäärin isomman yleisön kuin Tapparan. Ilveksen kotipeleissä on ollut keskimäärin 7 542 ja Tapparan 6 135 katsojaa.

”Meillä oli kauden alkuun ottelusumaa ja muutamassa ottelussa vähän hiljaisempaa kuin odotettiin, mutta viime pelit ovat menneet ihan sen mukaan kuin suunniteltiin”, Mika Aro kommentoi alkukauden katsojalukuja.

Ilves on nostanut lippujen hintoja tälle kaudelle hieman. Esimerkiksi kalleimman kategorian istumapaikan lippu ja nuorisoliput ovat nousseet viime kaudesta yhdellä eurolla.

”Viime vuonna pelattiin osa peleistä vielä Hakametsässä, joten tälle kaudelle on hyvin maltillisesti nostettu lipun hintaa. Siihen sisältyy Nyssellä kulkeminen”, Risto Jalo sanoo.

Tapparalla kalleimpien lippujen hinnat eivät ole nousseet, mutta joissain muissa lipuissa on tapahtunut pieniä muutoksia sekä ylös että alas.

Molemmilla joukkueilla pääsee esimerkiksi yläkatsomon edullisemmille istumapaikoille 20 eurolla.