41 startistaan 20 voittanut Unique Creation palaa radoille keskiviikkona.

Tapio Perttusen laatutallin lippulaivoihin kuuluvan Unique Creationin nimi oli kaikkien huulilla vuosi sitten näihin aikoihin.

Hevonen ravasi harvinaisen yhdeksän ykköstilan putken ja sen suitsutettiin nousevan avoimiin lähtöihin hujauksessa. Voitontahdon lisäksi etenkin ruunan voimavarat tekivät kovan vaikutuksen. Viime kauden loppusaldo oli yhteensä 16 voittoa.

Tänä vuonna voittoja on tullut kymmenellä yrittämällä vain kaksi. Perttunen ei kuitenkaan ole vaihtanut mielipidettään hevosesta.

”Unique Creation on vieläkin hiukan keskeneräinen. Se pystyy petraamaan, kunhan vähän varmistuu. Ruuna ei ole sanonut viimeistä sanaansa vielä ja nousee ykkössarjoihin, jos saa olla terveenä”, ohjastaja-valmentaja Perttunen vakuuttaa.

Norjassa syntynyt hevonen kilpailee noin 95 000 euron voittosummalla tällä hetkellä. Jos kaikki menee nappiin, keväällä saldo voi olla jotain ihan muuta.

Perttunen haaveilee suojattinsa kanssa pitkästä talven yli kestävästä kilpailujaksosta, jota varten Unique Creation oli treenitauolla välillä.

Paluu noin kahden kuukauden mittaiselta paussilta tapahtuu Vermossa keskiviikkona. Vaikka iltaravilähtö on tasokas kuin Tammer-ajo, Perttunen on heti toiveikas.

"Harjoitukset ovat sujuneet positiivisesti ja odotan että ruuna on suoraan tauolta hyvä. Tilanne on aika samanlainen kuin keväällä tauolta palatessa. Alla on yksi reippaampi hiitti, ajettiin 1.20:n pintaan läpi 2 100 metriä. Ruuna oli aivan hyvän tuntuinen siinä.”

Paluukilpailua ei kuitenkaan ole tarkoitus ajaa verenmaku suussa 20 metrin takamatkalta.

Kilpailumatka on reilut kolme kilometriä, mikä on hyvin tuttu pituus Unique Creationille. Se startannut pitkälle matkalle 11 kertaa ja voittanut kuudesti.

”Tämäkin matka käy hevoselle, mutta näin tauolta ei ole tarkoitus lähteä revittelemään vaan ajetaan normaalia juoksua niin sanotusti.”

Perttunen tuo T65-raveihin toisenkin poikkeuksellisen voittokoneen. 4-vuotias Stop The Press aloitti kilpauransa häikäisevästi heinäkuussa. Heti debyytissä Vermossa syntyi hurja kilometriaika 15,2/2100 metriä.

Kun seuraavatkin kilpailut sujuivat ylivoimaisten ykköstilojen merkeissä, ravifanit alkoivat jo herkutella ajatuksella tappiottomasta nousukkaasta Derbyn karsinnoissa.

Huippukisa jäi kuitenkin lopulta väliin siitä yksinkertaisesta syystä, että hevosesta ei oltu maksettu osallistumismaksuja.

”Ruunan kapasiteetin puolesta Derbyyn olisi voitu lähteäkin”, Perttunen sanoo nyt.

Derbyn karsintojen sijaan Stop The Press joutui parin kuukauden kilpailutauolle. Hevonen kolhaisi jalkaansa ja sai siihen imusuonentulehduksen.

Valmentajakollega Timo Nurmoksen omistama hevonen palaa radoille keskiviikkona. T65-pelaajat luottavat siihen heti varauksetta, mutta Perttunen on varovaisempi.

"Stop The Press treenaa hyvin ja kunto on aika lähellä samaa mitä kesällä kilpaillessa, mutta pieni varoitus pitää antaa siitä, että se voi olla nyt vähän liiankin pyrkivä.”

Ensimmäiseen starttiin kilpailutauon jäljiltä voi siis ilmetä yli-innokkuutta, mikä tarkoittaisi pientä laukkariskiä. Tai sitten hevonen voi painaa liikaa ohjille ja kuluttaa energiaa vääriin asioihin.

”Näiden asioiden takia en suosittele tammaa varmaksi”, Perttunen arvioi.