Kun aika on

Vanhan hittikappaleen nosto iskulauseeksi sopii täydellisesti Jukka Jalosen valmentamalle Suomen jääkiekkomaajoukkueelle silloin, kun on aika antaa kaikkensa tai rentoutua. Jalonen haluaa yhä kehittyä ja oppia tunnistamaan eri ihmistyyppejä. ”Siinä riittää parannettavaa loppuelämäksi.”

Seija Simolan tulkitsema käännösiskelmä Kun aika on teki neljä vuotta sitten lähtemättömän vaikutuksen jääkiekkovalmentaja Jukka Jalosen alitajuntaan. Nino Rota sävelsi alkuperäisen kappaleen A Time for Us elokuvaan Romeo ja Julia (1968).

”Kuulin Seija Simolan hienon version autossa, ja minulle iski jokin déjà-vu -ilmiö. Siinä oli ideaa, vaikkei kappale liittynyt mitenkään urheiluun tai lätkään. Esittelin sen muulle valmennustiimille, että olisiko tämä hyvä slogan [iskulause] meille, kun pitää olla täysillä läsnä tai kun ollaan vapaalla ja unohdetaan jääkiekko”, Jalonen kertoo.

”Valmennustiimi sanoi, että tämä on hyvä idea. Myimme sen jätkille, ja he ostivat sen. Nyt on volume 4 takana ja viides edessä.”

Volumeilla Jalonen tarkoittaa vuoden 2018 keväällä alkanutta menestyspestiään päävalmentajana Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueessa. Jalosen aikana Suomi on voittanut kaksi maailmanmestaruutta (2019 ja 2022), olympiakultaa (2022) ja MM-hopeaa (2021).

Keväällä 2023 Suomi tavoittelee toista peräkkäistä MM-kultaansa – jälleen Tampereella, jossa kappaleen sanoma rytmittää joukkueen elämää kuten muissakin kauden turnauksissa.

”Biisi ei soi pukukopissa, kun jätkillä on omat juttunsa, mutta kaikki tietävät heti, mistä on kysymys. Emme ylivalmenna emmekä valmistaudu liikaa, vaan osataan ottaa myös rennosti ja keskittyä oikeisiin asioihin”, Jalonen kertoo valmennusfilosofiastaan.

Jalonen, 60, tunnetaan niin sanottuna valmentavana johtajana, jonka tehtävänä on näyttää suuntaa.

Urheilussa valmentavan johtajan tehtävänä on löytää paras mahdollinen kokoonpano turnaukseen ja yksittäiseen peliin. Voidaan vain onnistua tai oppia.

Valmennustiimeineen Jalonen on lähes aina onnistunut kokoamaan joukkueen, joka ei ehkä paperilla ole juuri sen hetken paras, mutta joka on jäällä yhtenäinen.

”Ulkopuolisten silmin tulee aina tehtyä vääriä valintoja. Vaatimustaso Suomen jääkiekkomaajoukkueessa on maailmanluokkaa. Kaikki myös ymmärtävät, etteivät he välttämättä saa paljon peliaikaa, vaan rooli voi jäädä pieneksi”, Jalonen kertoo.

Tällä kaudella Jalonen on käynyt puhumassa vaatimustasosta yhdeksässä liigajoukkueessa. Tavoitteena on käydä kaikissa viidessätoista. Viestissään Jalonen korostaa seurajoukkueiden pelaajille luisteluvoiman ja kamppailuvoiman merkitystä.

”Jos ne ovat kunnossa, pelaaja voi pelata kansainvälisiä pelejä. Luistelussa ja kamppailuissa emme häviä. Siksi olemme pärjänneet vähän nimettömilläkin pelaajilla.”

Jalonen esitteli valmennuslinjaansa viime viikolla johtamisseminaarissa Hyvinkäällä. Tilaisuuden jälkeen hän tarkensi ajatuksiaan HS:n haastattelussa.

Tilaisuudessa Jaloselta muun muassa kysyttiin, mitä hän on viimeksi oppinut johtamisesta.

”Sen, että arvostaa ja kunnioittaa niin pelaajia ja johtoryhmän jäseniä yhtä lailla roolista riippumatta.”

Entä ovatko nuoret tulokkaat entistä kypsempiä?

”Maailma on muuttunut. Fiksuja pelaajia on ollut ennenkin, mutta nuorista on tullut urheilijoina entistä kokonaisvaltaisempia. Hönöt eivät pärjää.”

Jukka Jalonen osaa tarvittaessa korottaa myös ääntään vaikkei kannatakaan huutavaa valmennusta.

HS:lle Jalonen kertoo oppineensa paljon valmentamisesta amerikkalaiselta koripallovalmentajilta. Hän sanoo ammentaneensa valmennusoppia muun muassa Pat Rileyn, Phil Jacksonin ja Mike Krzyzewskin kirjoista.

Riley valmensi Los Angeles Lakersin neljään NBA-mestaruuteen vuosina 1982, 1985, 1987 ja 1988 sekä Miami Heatin mestariksi vuonna 2006. Krzyzewski valmensi Yhdysvallat kolmeen olympiakultaan 2008–2016.

”Olen ottanut heiltä kaikilta vähän eri perspektiiviä. Olen saanut johtamiseen liittyviä asioita ja ajatuksia, miten kausi etenee. He ovat miettineet paljon eri juttuja”, Jalonen sanoo.

Uransa alkuvaiheen valmennuskurssilta 1990-luvun taitteessa Jalonen muistaa edesmenneen ruotsalaisvalmentajan Tommy Sandlinin opin, jonka mukaan valmentajan ura kehittyy vaiheittain.

”Aluksi valmentaja miettii, millaisia treenejä vetää. Sitten tulevat taktiikkajutut, ja kolmas vaihe on, miten valmentaja alkaa johtaa. Se on metkaa. Niin se muuten menee, niin se on minullakin mennyt.”

”Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat tavallaan ihan selviä, mutta johtaminen kolahtaa yleensä vasta myöhemmin ja tajuaa sen merkityksen.”

” ”Varsinkin potkut Ilveksestä olivat lähtölaukaus motivoivaan valmennukseen.”

Suomalaisista jääkiekkovalmentajista Jalonen nostaa maajoukkueen pitkäaikaisen valmentajan Hannu Aravirran ja entisen huippupelaajan Timo Sutisen.

”Aravirralla oli moderni tapa johtaa. Sutinen taas oli hyvin motivoiva valmentaja.”

Oletko koskaan huutanut pelaajille?

”Totta kai välillä joutuu huutamaan ja vähän raivoamaan. Se on tehokeino, mutta jatkuva mouhuaminen ei kuulu luonteeseeni. Jos huutaa koko ajan, kukaan ei jaksa sitä kuunnella. Huutavan valmentamisen aika on ohi.”

Mikä on ollut vaikeinta jääkiekkojoukkueen valmentavassa johtamisessa?

”Karvaat tappiot tai potkut ovat kovia, ja miten sieltä noustaan ja pidetään pää pinnalla. Isossa kuvassa haastavinta on ollut ja on edelleen, miten pelaajalle puhutaan ja miten hänestä saadaan irti paras mahdollinen. Jos joutuu kritisoimaan pelaajaa, pitää miettiä, mitä hyötyä siitä on hänelle. Yleensä tilanne purkautuu kyselemällä.”

Tappion hetkellä valmentajankaan ei pidä jäädä pitkään sitä murehtimaan. Tappio pitää nollata ja mennä eteenpäin.

”On kova hetki, jos pudotaan jatkosta. Sille on oma suruaikansa.”

Missä haluaisit olla vielä parempi valmentajana?

”Ihmisten käsittelyssä. Että osaa johtaa tilannetta ja erilaisia ihmisiä. Tietyntyyppisiä ihmisiä on helpompi johtaa kuin toisia. Olisi hyvä oppia tunnistamaan eri ihmistyypit. Siinä on parannettavaa loppuelämäksi.”

” ”Olisin oma aito itseni, sillä pärjää missä päin maailmaa tahansa.”

Olympiakultaa Pekingissä helmikuussa 2022.

Valmentajan potkut ovat urheilussa usein arkipäivää. Jalonenkin on saanut kolmet potkut. Ensi kerran Ilveksestä vuonna 1994, sitten Vaasan Sportista vuonna 1998 ja kolmannen kerran Englannissa vuonna 2001 juuri ennen kauden päättymistä.

”Varsinkin potkut Ilveksestä olivat lähtölaukaus motivoivaan valmennukseen.”

Tänä syksynä Jalonen on saanut puheluita jo erotetuilta liigavalmentajilta. Jalonen kutsuu niitä terapiapuheluiksi.

”Yleensä valmentaja haluaa vain jutella asioista. Siinä sivussa vähän rohkaisen häntä olemaan kärsivällinen ja uskomaan juttuunsa. Ei pidä jäädä vellomaan murheineen. Maailma menee eteenpäin. Jollekin riittää, että vain juttelee, ja joitain pitää rohkaista vähän enemmän. Kun sanotaan morjens, kuulee, mikä fiilis jäi.”

Valmennusurallaan Jalonen haluaisi vielä valmentaa seurajoukkuetta. Hänellä on sopimuksessaan niin sanottu NHL-optio.

Jos ovi Pohjois-Amerikan taalaliigaan aukeaisi, Jalonen ei muuttaisi valmennuslinjaansa ainakaan kovin paljon.

”Jos jokin muuttuisi, se olisi hienosäätöä. Olisi paljon tilannejohtamista. Pelaajien treenaamisessa ei olisi isoja eroja. Pitää vaan ensin päästä sinne. Olisin oma aito itseni, sillä pärjää missä päin maailmaa tahansa.”