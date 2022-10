Draymond Green löi Jordan Poolea ja selvisi sakoilla.

Koripallon NBA-tähti Draymond Green palaa seurajoukkueensa Golden State Warriorsin vahvuuteen torstaina, joukkueen päävalmentaja Steve Kerr vahvisti. Viime viikolla Warriorsin harjoituksissa joukkuetoveriaan Jordan Poolea nyrkillä lyönyt Green sai seuralta sakot, mutta hänelle ei annettu pelikieltoa.

”Tämä on suurin kriisi, joka meillä on ollut siitä lähtien, kun olen ollut täällä valmentajana. Tämä on todella vakava aihe. Emme ole täydellisiä... Mutta aiomme nojata yhteiseen kokemukseemme ja luotamme siihen, että tämä on paras päätös joukkueellemme”, Warriorsin neljään NBA-mestaruuteen luotsannut Kerr sanoi ESPN:n mukaan.

Kohu oli valmis viime perjantaina, kun yhdysvaltalaismedia TMZ julkaisi videon Greenin ja Poolen välikohtauksesta. Green, 32, pyysi väkivaltaista tekoaan lauantaina julkisesti anteeksi ja kertoi siirtyvänsä joukkueen toiminnasta toistaiseksi sivuun.

”Kulttuurimme on vahingoittunut tämän tapauksen takia. On tehtävä työtä, että voimme korjata sen”, Kerr sanoi.

Hallitseva NBA-mestari Warriors aloittaa runkosarjakauden 18. lokakuuta. Kiivasluonteisena pelaajana tunnettu Green on voittanut Golden Statessa neljä mestaruutta, 23-vuotias Poole yhden.