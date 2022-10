Lukas Hradecky ja Leverkusen kaatuivat Porton toisen puoliajan rangaistuspotkuihin.

Italialainen Napoli on yksi tämän syksyn kuumimmista jalkapalloseuroista. Napoli pelaa sekä miesten Mestarien liigassa että kotoisassa Serie A:ssa kuin 1980-luvulla Diego Maradonan suuruuden päivinä.

Napoli antoi Mestarien liigan A-lohkossa oppia, kun se kuritti Diego Armando -stadionilla hollantilaisvierailija Ajaxia 4–2.

Napoli murskasi Ajaxin viime viikon kohtaamisessa Amsterdamissa 6–1, joten keskiviikkoinen voitto ei ollut missään mielessä yllätys.

Napoli otti kotikentällään Ajaxilta luulot pois heti alussa. Ottelu ehti vanhentua vasta neljännelle minuutille, kun meksikolaishyökkääjä Hirving Lozano pukkasi silmiä hivelevän syöttökuvion päätteeksi 1–0. Oivallisen syötön antoi Piotr Zielinski.

Napoli tuplasi johtonsa 16. minuutilla. Maalinteossa onnistui Giacomo Raspadori.

Toisella puoliajalla Davy Klaassen toi 49. minuutilla 1–2-kavennuksellaan Ajaxin maalin päähän. Napolin tehokas georgialaishyökkääjä Khvicha Kvaratskhelia laukoi 62. minuutilla ratkaisuksi rangaistuspotkusta 3–1.

Ajaxin Steven Bergwijn kavensi seitsemän minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua rangaistuspotkusta 2–3:een, mutta Victor Osimhen pääsi 90. minuutilla viimeistelemään 4–2 Ajaxin Daley Blindin karmean pallonmenetyksen takia.

Napoli voi kahdessa viimeisessä lohkopelissään kierrättää pelaajia ja lepuuttaa avainmiehiään.

”Joukkue teki hyvää työtä. Olemme todella onnellisia voitosta ja siitä, että olemme jatkossa”, maalintekijä Lozano sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pudotuspelipaikkansa varmistanut Napoli on voittanut A-lohkon kaikki neljä otteluaan. Serie A:n kärkijoukkueena se on voittanut yhdeksästä ottelustaan seitsemän ja pelannut kahdesti tasan.

Napolin päävalmentaja Luciano Spalletti on virittänyt joukkueensa huimaan syysiskuun.

Belgialainen Club Brugge sai Madridissa Atleticoa vastaan tarvitsemansa, kun B-lohkon ottelu päättyi 0–0.

Kauden aiemmat kolme Mestarien liiga -peliään yhteismaalein 7–0 voittanut Club Brugge varmisti sensaatiomaisesti pudotuspelipaikkansa.

B-lohkon toisessa ottelussa Lukas Hradeckyn Leverkusenin jatkomahdollisuudet kokivat kolauksen, kun vierailija Porto otti viime viikon tavoin voiton, numeroin 3–0.

Ottelun suuri hahmo oli Porton maalivahti Diogo Costa, joka pohjusti vierasjoukkueen 1–0-maalin ja kunnostautui maalinestopelissä torjumalla rangaistuspotkun.

Costa vapautti arviolta 60–70 metriä kantaneella maalipotkulla brasilialaishyökkääjä Galenon, joka harhautteli Leverkusen-puolustuksen solmuun ja laukoi 6. minuutilla pallon vasempaan alanurkkaan ohi Hradeckyn.

Costa oli pääosassa myös 16. minuutilla, kun hän torjui Leverkusenin Kerem Demirbayn laukoman rangaistuspotkun. Costa torjui rankkarin myös viime viikon kohtaamisessa, jossa pilkulta laukoi tuolloin Leverkusenin Patrik Schick.

Leverkusen sai pallon Porton maaliin 35. minuutilla ranskalaishyökkääjä Amine Adlin toisesta, mutta osuma hylättiin, koska pallo osui Schickin käteen matkalla maaliin.

Toisella puoliajalla Porton Mehdi Taremi laukoi pallon kahdesti maaliin rangaistuspotkusta.

Ottelu oli entisen suurpelaajan Xabi Alonson ensimmäinen Leverkusenin päävalmentajana Mestarien liigassa.

C-lohkossa kaikki neljä otteluaan voittanut Bayern München peittosi vieraissa tshekkiläisen Viktoria Plzenin 4–2 ja varmisti pudotuspelipaikkansa.

Bayernin jälkeen lohkon kakkossijasta kamppailevat jätit Barcelona ja Inter, jotka päätyivät Barcelonassa värikkäiden vaiheiden jälkeen 3–3-tasapeliin. Tasapelin lisäajalla Barcelonalle pelastanut Robert Lewandowski teki kaksi maalia.

A-lohkon toisessa ottelussa Liverpool murskasi vieraissa skottiserkku Rangersin 7–1 ja tarrasi lohkokakkosena tukevasti pudotuspelipaikkaan. Liverpoolin Mohamed Salah teki toisella puoliajalla viiden minuutin sisällä kolmen maalin hattutempun.

D-lohkossa Heung-min Son teki Tottenhamile kaksi maalia, kun kotijoukkue kaatoi Eintracht Frankfurtin 3–1. Lohkon toisessa ottelussa Marseille kukisti vieraissa Sporting Lissabonin 2–0.