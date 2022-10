Barcelona on jäämässä toisena vuonna peräkkäin ilman Mestarien liigan jatkopaikkaa. Päävalmentaja Xavi sanoi ottavansa vastuun kehnosta menestyksestä.

Jalkapallojätti Barcelonaa uhkaa Mestarien liigan pettymys jo toisena vuonna putkeen.

Viime kaudella Barcelona jäi kolmanneksi lohkossaan ja jatkoi pelejään Eurooppa-liigassa. Ilman jatkopaikkaa Mestarien liigassa jääminen näyttää erittäin todennäköiseltä nytkin.

Barcelona ja Inter Milan pelasivat keskiviikkona vauhdikkaan ottelun, joka päättyi 3–3-tasapeliin. Tulos jätti Barcelonan kolmannelle sijalle, kolme pistettä Inter Milanin taakse.

Kun Inter voitti ensimmäisen kohtaamisen aiemmin syksyllä, pitää Barcelonan päästä italialaisseurasta pisteissä kahden jäljellä olevan kierroksen aikana.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Ensi kierroksella Barcelona kohtaa lohkoa hallinneen saksalaisen suurseuran Bayern Münchenin, samanaikaisesti Inter pelaa lohkojumbo Viktoria Plzeniä vastaan.

Voitolla Inter pitää eron vähintään ennallaan ja varmistaa jatkopaikan ennen päätöskierrosta.

Barcelonan valmentaja Xavi oli pettynyt keskiviikon tuloksesta.

”Kun pelaa tasapelin kotona näiden kannattajien edessä ja tässä tunnelmassa, se on minun vikani. Olen vihainen. Tuntuu, että tämä kilpailu on ollut, ja on yhä, julma meille”, Xavi sanoi BBC:n mukaan.

Espanjalainen jalkapallojournalisti Ernest Macia nosti BBC:n lähetyksessä esiin sen, että Barcelonan taloustilanne on kriittinen. Karsiutuminen Mestarien liigasta tarkoittaisi tulojen pienenemistä miljoonilla.

Macia arvioi joukkueen ongelmaksi parhaassa iässä olevien, noin 25–29-vuotiaiden pelaajien puutteen.

”Tämä lohko oli hyvin vaikea. Mestarien liiga pakottaa äärirajoille ja tämä on hyvin fyysinen kilpailu”, Macia sanoi.

Barcelonan ainoa voitto tämän vuoden lohkossa on tullut avauskierrokselta Viktoria Plzeniä vastaan. Sen lisäksi pisteitä toi keskiviikon tasapeli.